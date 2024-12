Análisis: Sólo LeBron James sabe lo que sucede ahora y lo que le depara el futuro

LeBron James era la estrella principal en Las Vegas a estas alturas del año pasado, la mayor atracción mientras él y los Lakers de Los Ángeles estaban a punto de conquistar la edición inaugural del torneo ahora conocido como la NBA Cup.

Ahora todo parece muy diferente.

“Razones personales... se está tomando un tiempo”, es lo que dijo esta semana el entrenador de los Lakers, JJ Redick, al explicar por qué James faltó a los entrenamientos.

Ha habido especulaciones de un posible canje en los últimos días, y es razonable pensar que un equipo como Golden State reclutaría a James si estuviera disponible.

El astro cumplirá 40 años en un par de semanas.

Siempre que James está fuera, es noticia. Tomarse un tiempo por razones personales, es noticia. Podría significar que está lesionado. Podría significar que está harto de las dificultades que han tenido los Lakers en las últimas semanas. Podría significar que simplemente necesita un descanso. Podría significar cualquier cosa.

“Todo esto es muy fluido”, dijo Redick cuando se le preguntó sobre la ausencia de James. “Todo lo es. Y eso es lo que tenemos en concreto”.

La cláusula que impide transferir a James es el naipe decisivo en el mazo en este momento. Si James quiere ser canjeado, probablemente lo será. Si no, seguirá siendo un Laker y continuará en un equipo que también incluye a su hijo Bronny.

Los Lakers sólo juegan dos partidos en la próxima semana. Es un buen momento para un descanso si su pie izquierdo es un problema y el desgaste de 22 temporadas le está exigiendo tomarse un tiempo.

En resumen, nadie sabe nada. Excepto LeBron, por supuesto.

Es el jugador de más edad en la liga, ha establecido casi todos los récords que va a imponer, tiene más dinero del que podría gastar. No le queda nada que demostrar. Está bajo contrato para la próxima temporada, pero la línea de meta, ya sea después de esta campaña o no, se está acercando rápidamente.

“No voy a jugar mucho más tiempo, para ser completamente honesto. No sé cuántos años son, si es un año, dos años, lo que sea”, dijo James el mes pasado. “No voy a jugar hasta que las ruedas se caigan. No voy a ser ese tipo. No voy a ser el tipo que está faltando el respeto al deporte sólo porque quiero estar en la cancha. Ese no seré yo”.

Los números muestran que las ruedas no se han caído. Su puntuación ha bajado (23 puntos por partido, su menor promedio desde su temporada de novato) pero sus números de rebotes y asistencias han aumentado respecto de la temporada anterior.

El otro basquetbolista que en esta temporada promedia 23 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias por partido es Nikola Jokic de Denver, quien probablemente sea nuevamente el principal candidato a Jugador Más Valioso. Las ruedas están bien.

Cabe señalar que en esta época del año se despierta apenas el interés por la NBA. Hay 85 jugadores elegibles para ser canjeados a partir del domingo.

Los traspasos son el tema de conversación detrás del telón de la liga en este momento con algunos nombres importantes en juego, incluyendo mucha especulación sobre el futuro de Jimmy Butler en Miami.

“Narrativas”, dijo el jueves el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Ya sabes, eso va a suceder en cada organización y en algún momento durante la temporada”.

Éste podría ser ese punto para los Lakers. Hasta el viernes, han perdido siete de sus últimos 10 duelos, cuatro de esas derrotas por al menos 25 puntos. James ha parecido frustrado, aunque después de grandes derrotas es natural que se sienta así.

Su presencia aún se siente en Las Vegas esta semana mientras la liga se reúne para la finalización de la NBA Cup. Hay un enorme cartel publicitario que muestra a James, cerca de las bandas para recoger el equipaje en el aeropuerto. Aparece promoviendo una compañía de licores.

En la cancha, sin embargo, no será visto. Y no está claro cuándo se le verá de nuevo.