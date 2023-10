Trump critica política exterior de Biden mientras se desarrolla guerra entre Israel y Hamas

Trump y otros republicanos han tratado de culpar al gobierno de Biden, citando en particular la liberación de casi 6.000 millones de dólares en activos congelados a Irán, que apoya a Hamas. Funcionarios del gobierno insisten en que ese dinero no se ha utilizado.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.