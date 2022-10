‘Million-dollar babies’: Hilary Swank revela que está embarazada de mellizos

La estrella de “Million Dollar Baby”, Hilary Swank, está a punto de tener sus propios bebés.

La actriz de 48 años reveló el miércoles en “Good Morning America” que será mamá, “no solo de uno, sino de dos”.

“Estoy tan feliz de compartirlo contigo y con Estados Unidos en este momento”, dijo Swank radiante. “Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo... Es tan agradable poder hablar de ello y compartirlo”.

La ganadora del Oscar espera mellizos con el emprendedor social Philip Schneider, con quien se casó en 2018 en las secoyas de Carmel, California. La noticia del embarazo llegó al final de la aparición de Swank en “GMA” para promocionar su nuevo programa de ABC, “Alaska Daily”.

Creado por el guionista ganador del Oscar por la cinta “Spotlight” Tom McCarthy, el drama periodístico está protagonizado por Swank como una reportera de investigación experimentada que traslada su carrera de Nueva York a Alaska después de sufrir un golpe en su reputación profesional.

Según la revista People, Swank les dijo más tarde a Ryan Seacrest y Kelly Ripa de “Live With Kelly and Ryan” que el elenco y el equipo de “Alaska Daily” no sabían que estaba embarazada hasta su anuncio del miércoles en la televisión nacional.

Swank recordó que en un momento mientras filmaba la serie, tuvo que abrirse los jeans porque ya no le quedaban y se puso una chaqueta sobre su disfraz.

"[Ellos] vinieron y dijeron: ‘Eso no está en continuidad’”, dijo. “Dije, ‘Oh, creo que funciona’. ‘No lo hace’. “Si no, lo hace. Voy a hacer que funcione”. Ella dice: ‘Si eres un productor ejecutivo, puedes hacerlo, pero esto es raro’. “

En cuanto a la salud, Swank dijo que “se siente bien en este momento”, a pesar de experimentar un poco de desfase horario al cambiar de la hora del Pacífico a la del Este.

“Es una gran bendición”, dijo sobre su embarazo. “Es un milagro total”.

“Alaska Daily” se estrena el jueves a las 7 p.m. Pacífico en ABC.

