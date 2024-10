Plaschke: Los Dodgers regresan al Clásico de Otoño para un duelo monumental con los Yanquis

Share via

Share via Close extra sharing options

Por fin en casa.

En casa, después de tres octubres rocosos y dos vergonzosos colapsos y profundas dudas.

Hogar, donde Jackie Robinson sigue robando home y Sandy Koufax sigue lanzando blanqueadas y Kirk Gibson sigue mostrando ese puño.

A casa, a la Serie Mundial.

El domingo por la noche en el Dodger Stadium, los Dodgers silenciaron a los críticos y regresaron a su tierra prometida con una victoria por 10-5 sobre los Mets de Nueva York que les dio un triunfo de cuatro partidos a dos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Después de tres octubres consecutivos llenos de caídas clásicas, los Dodgers han regresado al Clásico de Otoño por cuarta vez en ocho temporadas, la 13ª vez en la historia de Los Ángeles y la 22ª en total.

Anuncio

¿Y adivinen quién los espera allí?

¡Aquí vienen los Yanquis de Nueva York!

Sí, esos malditos Yanquis, sus rivales más antiguos de octubre, sus más desagradables rivales de los playoffs, los dolores a rayas que han perseguido a la franquicia de los Dodgers durante más de un siglo.

A partir del viernes en el Dodger Stadium, las dos franquicias más legendarias del béisbol se enfrentarán por duodécima vez en una Serie Mundial, el enfrentamiento más prolífico en la historia del béisbol, aunque no hayan compartido este escenario en 43 años.

Los Yanquis han ganado ocho de sus 11 enfrentamientos anteriores en partidos que han contenido algunos de los mejores momentos de la historia de las Series Mundiales. Desde el robo de Robinson hasta el juego perfecto de Larsen, pasando por los tres jonrones de Reggie Jackson, las próximas dos semanas convocarán a los fantasmas de la grandeza del pasado.

Para los Yanquis, Joe DiMaggio, Yogi Berra y Mickey Mantle han sido sustituidos por Aaron Judge, Juan Soto y Giancarlo Stanton.

Los Yanquis tienen más poder estelar, pero los Dodgers son más talentosos y seguramente serán favoritos para ganar la serie, lo cual suena correcto. Deberían ganarla. Cualquier otra cosa sería una sorpresa. Cualquier otra cosa sería un fracaso.

Sería el octavo campeonato de la franquicia y el séptimo título en Los Ángeles, pero lo más convincente es que sería su primer título con aficionados en las gradas desde 1988. Su única victoria en las Series Mundiales desde entonces fue en la temporada acortada de 2020, cuando los playoffs se desarrollaron en su mayor parte en una burbuja tejana y no había ninguna celebración pública planeada.

Anuncio

Treinta y seis años es mucho tiempo para estar esperando un desfile. Estos Dodgers son lo suficientemente buenos como para comenzar a planificar uno tentativamente.

Acabaron con los Mets el domingo gracias a un jonrón y cuatro carreras impulsadas del MVP de la NLCS Tommy Edman, un jonrón de dos carreras del receptor en apuros Will Smith, y la habitual serie de relevistas eficaces. Lo hicieron sin los lesionados Freddie Freeman y Miguel Rojas, lo hicieron con Shohei Ohtani y Mookie Betts desempeñando sólo papeles secundarios, lo hicieron como lo han hecho toda la temporada, todo el mundo dentro.

Este equipo es más completo y posee más competencia que cualquier otro en las nueve temporadas de Roberts. Este equipo es más profundo que los campeones de los Dodgers de 2020, más talentoso que los campeones de 1988, y simplemente mejor que todos los campeones de 1955 y Koufax.

Anthony Banda, de los Dodgers, reacciona tras ponchar a Jeff McNeil con las bases llenas para terminar la tercera entrada. (Wally Skalij / Los Angeles Times)

“¡Nunca he creído en un grupo de chicos más de lo que creo en estos chicos!”, Roberts gritó a la multitud. “Y lo más importante, ¡creen los unos en los otros!”.

Una vez dentro del clubhouse, como en celebraciones pasadas esta postemporada, el líder emocional Miguel Rojas habló primero, seguido por Roberts.

Anuncio

“Tenemos que celebrar así una vez más”, dijo Rojas. “Tenemos muchas personalidades en este grupo, pero nada de ego”.

Roberts añadió: “Como he dicho antes: Nunca he estado rodeado de un grupo de chicos a los que quiero o por los que me preocupo más”. Cuatro victorias más. Trabajo por hacer. ¡Vamos, muchachos!”.

En ese momento, por tercera vez este otoño, el champán corrió a raudales, al igual que los bates de los Dodgers, que habían anotado 46 carreras en los seis partidos contra los Mets, un récord de la liga en la postemporada.

Roberts reconoció que fue su mejor equipo, lo cual es mucho decir, teniendo en cuenta que tiene el mejor porcentaje de victorias en la historia de la gerencia y ha llevado a los equipos a la Serie cuatro veces en sus nueve años.

“Creo que si hablamos de bateos colectivos, el pitcheo, todas esas cosas, sí, es difícil recordar un equipo que juegue mejor béisbol de equipo que el que estamos jugando ahora”, dijo.

Roberts ha empatado a Tommy Lasorda con esos cuatro banderines y sólo le sigue Walter Alston, que fue a siete Series Mundiales. Roberts se ha convertido en el nuevo Lasorda, incluso si, cuando se le preguntó sobre su lugar en la jerarquía gerencial de los Dodgers, se negó a reconocerlo.

Anuncio

“No quiero hacerlo, entonces empiezo a ponerme nervioso”, dijo. “Sólo quiero tratar de hacer mi trabajo y hacer que nuestros jugadores ganen partidos de béisbol y ganen partidos de béisbol para los Dodgers, eso es todo”.

Han ganado muchos esta temporada, como deberían. Tienen el mejor propietario del béisbol, el mejor ejecutivo del béisbol, el mejor jugador del béisbol, posiblemente el mejor entrenador del béisbol y los mejores aficionados del béisbol.

Deberían estar en las Series Mundiales. Deberían estar todos los años.

Pero lo que hace que este año sea tan especial es cómo han llegado hasta aquí.

Sí, gastaron más de mil millones de dólares con adquisiciones en la temporada baja que incluyeron a Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Teoscar Hernández y Tyler Glasnow. Sí, eran los grandes favoritos para avanzar a la Serie Mundial incluso antes del primer lanzamiento.

Pero entonces se produjeron escándalos de apuestas y cambios de posición y lesiones y el verano estuvo a punto de descarrilar antes de que la inteligencia del jefe de béisbol Andrew Friedman y el liderazgo de Roberts los salvara de sí mismos.

“Ha ido como esperábamos en cuanto a la situación actual”, dijo Roberts. “Cómo llegamos allí, absolutamente no es como lo habíamos previsto”.

Ohtani se distrajo cuando su intérprete de toda la vida Ippei Mizuhara admitió haber robado más de 16 millones de dólares del slugger para apoyar su hábito de juego.

Anuncio

Betts se distrajo cuando los Dodgers comenzaron la temporada cambiándolo a un shortstop desconocido.

Todo el equipo se distrajo cuando perdieron a ocho lanzadores titulares por lesiones.

En momentos a lo largo del verano, el equipo parecía estar hecho un lío, pero nunca se cayeron del primer puesto, y todo el mundo se dio cuenta.

Ohtani se armó de valor para hacerse con el premio MVP de la Liga Nacional al convertirse en el primer jugador de la historia que consigue al menos 50 jonrones y 50 bases robadas en la misma temporada.

Betts nunca se quejó del cambio de posición, un modelo a seguir para el veterano clubhouse, y finalmente fue trasladado de nuevo al jardín derecho, donde ha prosperado.

Al ajustarse a todas esas lesiones de lanzadores, los Dodgers desarrollaron un bullpen versátil y acogedor que ha sido la estrella de la postemporada.

Anuncio

Después de ver cómo su creación atravesaba varios meses de dificultades, Friedman les dio un empujón final adquiriendo tres piezas importantes en los traspasos que les han llevado hasta octubre.

¿Alguna vez te has preguntado cómo sería este equipo sin Jack Flaherty, Edman y Michael Kopech? No te lo preguntes. No es bonito.

“Es un crédito para la organización y la resistencia que tenemos. Es realmente genial”, dijo Roberts de la temporada. “Al final del día, estamos en el mismo lugar que esperábamos”.

Y qué lugar de hecho.

Han llegado a la Serie Mundial. Los Yanquis de Nueva York los esperan. La historia aguarda.