Coachella 2024: Peso Pluma, Ice Spice y Carin León entre los actos latinos

El Coachella Valley Music and Arts Festival ofreció su lista de artistas este martes con Lana Del Rey, Tyler, the Creator, Doja Cat y No Doubt como cabezas de cartel del 2024. La versión de este año del festival también contará como es habitual con varios actos latinos.

Entretenimiento Coachella anuncia fechas de festivales para 2024; las preventas comienzan el viernes Los organizadores del Festival de Música y Artes de Coachella Valley anunciaron las fechas de 2024 para el evento de dos fines de semana, que tendrá lugar el próximo abril en el Empire Polo Club.

Peso Pluma , quien actuó en Coachella en 2023 junto a Becky G, regresará a los escenarios del desierto, junto a J Balvin quien actuó en 2019 .

Ice Spice , Bizarrap , Deftones, Carin León , Young Miko , Kevin Kaarl, Santa Fe Klan, Son Rompe Pera, Red Pears y Eddie Zuko se encuentran en el cartel entre los actos latinos.

El año pasado, el creador de éxitos latinos Bad Bunny hizo historia como el primer artista de habla hispana en encabezar el festivat . El primer latino en encabezar Coachella fue Zack de la Rocha de Rage Against the Machine en el festival inaugural en 1999. En los años posteriores, artistas como Café Tacvba, Kinky y Los Ángeles Azules han sido invitados a actuar.

La edición número 23 del festival del Valle de Coachella se llevará a cabo durante dos fines de semana, del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 de abril, en el Empire Polo Club en Indio, California. El festival atrae aproximadamente a 125.000 fanáticos por día.