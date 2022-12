Esto fue lo más destacado del entretenimiento latino en este año

Luego de dos años gravemente afectados por la pandemia, el 2022 se convirtió en punto de despegue de un ‘regreso a la normalidad’ que permitió el retorno de los grandes eventos musicales, las premiaciones en persona y el regreso de las grandes audiencias a las salas de cine.

Pese a que el virus sigue presente y a que los contagios se han agudizado en las últimas semanas, lo que produce todavía un considerable temor en el público, la necesidad imperiosa de los representantes de la industria por mantenerse a flote y el deseo creciente de las masas por reunirse bajo un mismo techo con la finalidad de disfrutar de sus artistas favoritos de manera colectiva pudieron más que cualquier reparo.

Las cancelaciones ocurridas en el 2020 y el 2021 produjeron a veces un exceso de shows en vivo que se hizo evidente en el Sur de California, el territorio al que nos dedicamos, como lo demostró el hecho de que, en una misma noche, coincidieron en diferentes escenarios Rosalía, Christian Nodal y Prince Royce, y en otra, lo hicieron Roberto Carlos y Emmanuel a pocos metros de distancia, ya que el primero estaba en el Kia Forum y el segundo en el YouTube Theater.

Anuncio

Sea como sea, lo recién dicho da pie al abundante recuento que te ofrecemos a continuación, y que, como ya hemos insinuado, recorre diferentes campos del mundo del espectáculo para brindar un panorama generoso de lo que sucedió en las noches y jornadas que forman ya parte del pasado, pero que no serán fácilmente olvidadas por quienes participaron en ellas.

Los individuos

-Más allá de los gustos y los disgustos que genera, Bad Bunny ha vuelto a ser la figura más popular del entretenimiento latino, sino también a nivel mundial. Además de llevarse cinco estatuillas en la ceremonia principal del Latin Grammy (era el más nominado, con 10 opciones), se hizo acreedor al título de Artista del Año de MTV, fue el músico más escuchado en Spotify por tercer año consecutivo y, lo que es más importante para sus bolsillos, fue protagonista de una gira -llamada World’s Hottest Tour- que es la más lucrativa del año a nivel mundial. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lo acaba de invitar para presentarse de manera gratuita en el Zócalo de la capital. ¿Qué más se puede decir?

-Además de seguir al mando del reencuentro de Los Bukis que comentamos abajo, y que causó un furor incluso más grande en México, Marco Antonio Solís se convirtió en la Persona del Año del Latin Grammy, y se presentó tanto en un evento privado dedicado a sus logros en la ciudad de Las Vegas como en el segmento televisado de la premiación misma, donde actuó con la célebre agrupación recientemente reunida.

-Aunque su fama por estos lares es considerablemente menor a la de Bad Bunny (sus dos shows en L.A. se dieron en el YouTube Theater y no en el SoFi aledaño), la española Rosalía no pasó desapercibida, gracias sobre todo al entusiasmo generado por su tercer disco “Motomami”, que se llevó el codiciado Latin Grammy al Álbum del Año y figuró en varias listas dedicadas a las producciones del calendario a nivel mundial y en todos los idiomas.

La española Rosalía durante su presentación en el YouTube Theater de Inglewood.

(Raul Roa/Los Angeles Times)

Anuncio

-Pese a no ser un artista de corte popular, el cantautor uruguayo Jorge Drexler volvió a tener un rol protagónico en el mundo de la música -al menos en lo que respecta a cuestiones de prestigio- al convertirse en el máximo ganador de los Latin Grammy, con seis estatuillas.

-En el mundo del cine, el mexicano Tenoch Huerta causó sensación con su compleja interpretación del antihéroe Namor -a quien se le dio aquí un origen maya- en “Black Panther: Wakanda Forever”, una superproducción de Marvel que, además, se ha convertido ya en la quinta película más taquillera del 2022. Hay la posibilidad de que sea nominado a los Premios de la Academia como Mejor Actor de Reparto.

-En lo que respecta a la televisión, el carismático actor mexicano Diego Luna destacó por todo lo alto con su papel estelar en “Andor”, la serie televisiva vinculada a la saga de Star Wars que sorprendió al mundo entero con su arriesgada propuesta y que despertó también controversia debido a su tono adulto, supuestamente alejado del espíritu original de la franquicia.

Tenoch Huerta Mejia es Namor ‘BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER’. (Eli Adé / Marvel)

Los conciertos

-Bad Bunny se presentó cinco veces en Los Ángeles, como parte de dos giras distintas; la primera ‘tanda’ se dio en febrero y llenó dos veces las instalaciones del Forum y una las de Crypto.com Arena, y la segunda incluyó dos shows en el SoFi Stadium, a fines de septiembre y principios de octubre.

Anuncio

-Prosiguiendo con la reunión tras 25 años de separación que fue anunciada en el 2021, y que incluyó ese mismo año dos shows en el SoFi Stadium de Inglewood, la legendaria agrupación grupera Los Bukis ofreció dos presentaciones en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, el 18 de agosto y el 20 de agosto del presente calendario.

-“La Última Vuelta”, gira de despedida del pionero del reggaetón Daddy Yankee, llegó al KIA Forum entre julio y agosto, para ofrecer allí ni más ni menos que cinco fechas. También dijo adiós el dúo Wisin y Yandel, cuyo tour final se detuvo en Crypto.com Arena el 26 de noviembre.

Daddy Yankee en el Kia Forum de Inglewood en el primer show de “La Ultima Vuelta World Tour” de los cinco que presentó en ese recinto. (Raul Roa/Los Angeles Times)

-El Grupo Firme, que ofreció siete presentaciones en el Staples Center a lo largo del 2021, regresó a lo grande al Sur de California, gracias a dos presentaciones en el aclamado Festival de Coachella que se produjeron durante fines de semana consecutivos del mes de abril y dos shows realizados en el SoFi Stadium a fines de mayo.

-Bésame Mucho, el festival masivo que reunió a cerca de 60 artistas en una sola jornada realizada en el estacionamiento del Dodger Stadium, se llevó a cabo el 3 de diciembre sin percances de consideración, pero con problemas de sonido y de logística que perjudicaron la experiencia, aunque la mayoría de los asistentes quedó aparentemente satisfecha con la magnitud de un evento que incluyó a Los Tigres del Norte, Caifanes, Bronco, Alejandra Guzmán, Hombres G, Paulina Rubio, una reunión particularmente relevante de Enanitos Verdes (sin su líder Marciano Cantero, fallecido el pasado mes de septiembre) y muchos más.

Anuncio

-También en diciembre, se produjo el debut de LA3C, un festival de música, arte y comida de dos días que se desarrolló en el LA State Historic Park y que, en su segunda jornada, contó con la presencia de figuras latinas como Maluma, Gerardo Ortíz, Chesca, Fonsecay Snow Tha Product, aunque no logró ni por asomo la convocatoria del Bésame Mucho debido a las lluvias que se produjeron el mismo fin de semana.

-La banda mexicana de rock Maná rompió el récord de conciertos en un auditorio durante una misma gira al ofrecer en el Kia Forum una residencia de inumerables conciertos que se iniciaron en marzo y concluyeron en octubre.

Ángela Aguilar durante su participación en Jaripeo Sin Fronteras Tour 2022 en el Crypto.com Arena. (James Carbone)

-Regresó con ímpetu Jaripeo sin fronteras, el espectáculo de la familia Aguilar que reúne a casi 130 personas en escena, entre músicos, acróbatas y jinetes, y que incluye también a caballos y toros. El show se presento hasta cuatro veces en el Sur de California: dos en el Honda Center, durante el mes de septiembre, y dos más en Crypto.com Arena, el 14 y el 15 de septiembre. Este espectáculo se colocó entre los nominados a un premio Pollstar, organización que verifica la venta de boletos en Estados Unidos. Además el show fue considerado como uno de los más vistosos en cuanto a producción y fue comparado con los espectáculos realizados por figuras como Elton John, Ramstein y The Weeknd.

-La colombiana Karol G impuso sus interpretaciones urbanas gracias a su gira ‘$trip Love Tour’ que tuvo tres paradas en el Sur de California, todas ellas durante el mes de octubre. La primera fue en el Honda de Center de Anaheim, y las otras dos se dieron en Crypto.com Arena. Su gira fue la más lucrativa para una artista femenina latina en este año.

Otros conciertos exitosos en la ciudad de Los Ángeles fueron los que trajeron figras como Raphael, Yuridia, Gloria Trevi, Sebastián Yatra, Banda MS con su invitado especial Snoop Dogg, Carlos Vives, Ricardo Montaner, Ricardo Arjona, entre otros.

Anuncio

Entretenimiento La Bukimanía despertó sentimientos imborrables en el alma de los fans que llenaron el L.A. Memorial Coliseum Hace 27 años, Los Bukis se despidieron de la ciudad de Los Ángeles en ese mismo escenario que hoy les vuelve a decir adiós en medio de ovaciones, aplausos y la esperanza de sus seguidores de algun día volverse a reencontrar

Los que se fueron

El calendario fue testigo de la partida de varios artistas a los que su público definitivamente extrañará, y entre los que podemos citar a Pablo Milanés, Marciano Cantero, Diego Verdaguer, Héctor Bonilla y Susana Dosamantes. Puedes encontrar un listado mucho más extenso en esta nota.

Las películas

-El descomunal “Bardo” de Alejandro G. Iñárritu causó todo tipo de reacciones debido a sus ambiciones narrativas y visuales. Acaba de ser pre nominado a la categoría de Mejor Película Internacional del Oscar, al lado de “Argentina, 1985”, otra de las cintas latinoamericanas esenciales de esta temporada.

-En “Black Panther: Wakanda Forever”, aparte de Tenoch Huerta, participaron la actriz mexicana Mabel Cadena y el actor venezolano Alex Livinalli, quienes tuvieron que aprender una vertiente específica del maya para los diálogos que se presentaron de ese modo en la película.

-La actriz de origen cubano Ana de Armas, que fue nominada a un Globo de Oro por su participación en “Knives Out”, dejó boquiabiertos a propios y extraños con su interpretación de la legendaria estrella anglosajona Marilyn Monroe en el ‘biopic’ “Blonde”. Acaba de ser nominada para otro Globo de Oro, esta vez en la categoría de Mejor Actriz de Película Dramática, y se espera que ocurra algo similar al llegar el turno del Oscar.

Anuncio

- Con solo 16 años, la actriz mexicoamericana Xochitl Gómez llamó la atención al interpretar a la superheroína latina América Chávez en la superproducción “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, el tercer estreno más taquillero del año, luego de superar los duros cuestionamientos que se le hicieron en línea por no ser de ascendencia boricua, como lo es supuestamente el personaje original en los cómics (falso).

-Dos cantantes españoles de amplia experiencia ocuparon espacio en las plataformas de ‘streaming’: Raphael se hizo presente con “Raphaelismo”, una serie documental de Vix+, y Miguel Bosé hizo lo propio con “Bosé”, una ‘bioserie’ con actores que se transmitió por Paramount+.

La pantalla chica

-“La Reina del Sur” regresó a la pantalla con una tercera temporada y su protagonista la actriz mexicana Kate del Castillo. Esta nueva entrega, que es supuestamente la última, empezó a transmitirse en Telemundo a mediados de octubre y recorrió por primera vez escenarios emblemáticos de Perú, Bolivia, Colombia y Argentina.

-A fines de julio, el conglomerado TelevisaUnivision lanzó ViX+, una plataforma de ‘streaming’ con pago que se encuentra disponible en Estados Unidos, México y la mayoría de los países latinoamericanos, ofreciendo producciones originales en español como “María Félix, la doña”, “La mujer del diablo”, “Mi vecino el cartel” y “Travesuras de la niña mala”.

-Dos de las series más populares de Netflix, “Wednesday” y “Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities”, contaron con una decisiva participación latina. La primera, dirigida en su mayoría por Tim Burton y basada en el programa clásico “The Addam’s Family”, tiene al frente a la actriz de ascendencia mexicana y puertorriqueña Jenna Ortega y cuenta también con la participación del boricua Luis Guzmán, mientras que la segunda -una antología de relatos de terror- es, evidentemente, creación del afamado cineasta mexicano que hizo “El laberinto del fauno”.

Anuncio

-Los realities y programas de concurso de la pantalla hispana de los Estados Unidos tuvieron un papel protagónico en el rating de las cadenas Univision y Telemundo con las transmisiones de “Tu Cara Me Suena”, segunda temporada, donde se coronó Michael Stuart y “Mira Quien Baila All Stars” en la cadena TelevisaUnivision. Entre tanto, en Telemundo la que se llevó los laureles fue “La Casa de los Famosos” donde la actriz mexicana Ivonne Montero se impuso en la competencia.

-TelevisaUnivision lanzó a mediados de año la bioserie “El último rey: El hijo del pueblo”, basada en el libro biográfico, no autorizado, de la escritora argentina Olga Wornat, donde se contaba la vida, obra, éxitos y fracasos de don Vicente Fernández. Esta producción estelarizada por Pablo Montero fue muy criticada por la familia Fernández, que a su vez esperó unos meses para lanzar a través de la plataforma Netflix la serie autorizada “El Rey Vicente Fernández” protagonizada por Jaime Camil con producción de Caracol Televisión.

Las noticias

-Eugenio Derbez, uno de los comediantes más populares de México, dio mucho de qué hablar no por sus trabajos en el cine y la televisión -aunque participó en la serie “Acapulco”, de Apple+-, sino por el accidente casero que sufrió a fines de agosto y que lastimó seriamente uno de sus hombros, lo que implicó un largo y doloroso proceso de rehabilitación.

Eugenio Derbez sufrió un accidente doméstico que preocupó mucho a sus fans y que lo mantuvo en cama por varias semanas. (Willy Sanjuan / Willy Sanjuan/invision/ap)

-A principios de junio, la superestrella latina de la música Shakira anunció su separación del reconocido futbolista español Gerard Piqué tras 12 años de relación. Esto se sumó a los problemas con el fisco español que atraviesa la misma cantante debido a una supuesta evasión de impuestos.

-Luego de su ruptura con el exbeisbolista Álex Rodríguez, la actriz y cantante Jennifer López regresó con el actor estadounidense Ben Affleck, quien acababa de concluir su relación con Ana de Armas. El romance se certificó en julio, a través de un matrimonio de carácter íntimo en la ciudad de Las Vegas.

Anuncio

-Otra ruptura que acaparó la atención fue la protagonizaron los cantantes mexicanos Christian Nodal y Belinda. La pareja decidió terminar su compromiso por razones que hasta el momento no han sido aclaradas. Ambos tienen versiones muy diferentes que van desde la infidelidad hasta el tema de índole económico.

-En febrero, el vocalista español Enrique Bunbury anunció su retiro de los escenarios debido a problemas de garganta, y canceló luego una gira ya iniciada que serviría supuestamente como despedida y que debía pasar por Los Ángeles.

-Luego de seis meses de ausencia, los locutores Omar y Argelia iniciaron en marzo una nueva era en la estación de radio de música urbana Mega 96.3 FM trayendo de regreso la radio de unión familiar. La pareja lo hizo mientras el más grande del género reggaetón anunciaba su gira de retiro.

-En el mes de mayo, el productor musical Raphy Pina se entregó ante el Tribunal federal de Distrito, en Hato Rey, Puerto Rico, para dar inicio a la condena de 41 meses de prisión que le impuso el juez federal Francisco Besosa, por posesión ilegal de armas de fuego, que mantenía en una de sus propiedades ubicada en Caguas. Pina llegó junto a Natalia Gutiérrez, conocida en la industria como Natti Natasha; sus tres hijos, Mía, Rafael y Antonio, así como un hermano y Daddy Yankee.

-La agrupación de música regional mexicana Los Huracanes del Norte y la actriz mexicana Angélica Vale fueron los artistas latinos que recibieron estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. La de Jenni Rivera llegará en el 2023.

Anuncio

-Chiquis, Jacqie, Michael, Jenicka y Johnny, los hijos de Jenni Rivera, decidieron conmemorar en privado el décimo aniversario luctuoso de la ‘Diva de la Banda’ el pasado 9 de diciembre, mientras los fans recibían una nueva producción musical en las plataformas y un tema en a ritmo de mariachi de la primogénita.