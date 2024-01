Cómo ver los Emmy y todo lo que hay que saber, desde la alfombra roja hasta los nominados

(Danny Moloshok / Invision for the Television Academy / Associated Press)

Seis meses después de que se anunciaran las nominaciones a la 75ª edición de los premios Emmy, la Academia de Televisión finalmente está lista para celebrar lo mejor de la temporada televisiva 2022-23.

Programas exitosos como “The Last of Us”, “The Bear” y “The White Lotus” ya obtuvieron algunas victorias tempranas en los Premios Emmy de Artes Creativas, celebrados a principios de este mes. Los actores Nick Offerman y Storm Reid fueron reconocidos por sus papeles invitados en “The Last of Us” de HBO, que también se llevó premios por edición de imágenes, diseño del título principal, maquillaje protésico, edición de sonido, mezcla de sonido y efectos visuales. “The Bear” y “White Lotus”, por su parte, ganaron premios por casting para una serie de comedia y casting para una serie dramática, respectivamente, entre otros.

Aquí encontrará un repaso de todo lo que necesita saber sobre la edición de los premios Emmy de 2023 (pero celebrada en 2024), retrasada por el verano laboral.

¿Cuándo son los Emmy y por qué se celebran en enero?

La 75ª edición de los premios Emmy se llevará a cabo el 15 de enero en el Peacock Theatre de L.A. Live. La transmisión en vivo de tres horas comenzará a las 5 p.m. Pacific en Fox (y estará disponible al día siguiente en Hulu).

Originalmente programados para septiembre, cuando tradicionalmente se celebra la ceremonia, los premios Emmy se pospusieron en medio de las históricas huelgas duales en Hollywood del Writers Guild of America y SAG-AFTRA que paralizaron la industria.

Los escritores ya llevaban dos meses en huelga cuando se anunciaron las nominaciones al Emmy en julio. Los actores se marcharon poco después. En lugar de continuar sin escritores para escribir el programa ni presentadores para repartir premios, Fox decidió posponer el evento hasta que se resolvieran ambas disputas laborales.

(Los premios Creative Arts Emmy, que se llevaron a cabo el 6 y 7 de enero, se transmitirán por FXX el sábado).

¿Quién es el anfitrión?

Anthony Anderson será el anfitrión de la 75ª edición de los premios Emmy el lunes. (Jae C. Hong / Invision / Associated Press)

Anthony Anderson, quien fue nominado a actor principal de comedia durante siete años consecutivos por su trabajo en la comedia de ABC “black-ish”, ha sido elegido para presentar la 75ª edición de los premios Emmy. Anderson actualmente presenta el programa de juegos musicales de Fox “We Are Family” junto con su madre, Doris Bowman. Según se informa, Bowman también será parte de la transmisión.

¿Cuándo empieza la alfombra roja y cómo puedo verla?

La cobertura previa al evento comenzará a las 2 p.m. Pacífico en ambos E! y KTLA. La cadena de cable comenzará con “Live From E! Countdown to the Emmys” antes de pasar a su cobertura oficial sobre la alfombra roja a las 3 p.m. con “Emmys Live From E! Presentado por Laverne Cox”. Heather McMahan, Zanna Roberts Rassi y Amber Ruffin también han sido seleccionadas para el programa previo a los Emmy de E!.

Para los locales de Los Ángeles, Sam Rubin, junto con Jessica Holmes, Doug Kolk y Megan Henderson, presentarán el preshow de tres horas de KTLA, “Live From the Emmys”.

Además, People and Entertainment Weekly transmitirá en vivo la cobertura de la alfombra roja a partir de las 3 p.m. en sus respectivos sitios web, YouTube y canales de redes sociales.

¿Qué programas y actores están nominados?

Entre los que compiten por el premio de serie principal en sus respectivas categorías se encuentran varios programas que lanzaron su última temporada durante el período de elegibilidad del 1 de junio de 2022 al 31 de mayo de 2023, incluidos “Succession,” “Better Call Saul,” “Ted Lasso,” “Barry” y “The Marvelous Mrs. Maisel”.

Otros nominados para los premios principales de la noche incluyen favoritos que regresan como “Abbot t Elementary”, “The White Lotus”, “The Crown” y “Yellowjackets” , así como los recién llegados “The Last of Us”, “The Bear”, “Wednesday” y “Andor”.

Además de serie dramática, las nominaciones de “Succession” incluyen las de actriz principal de drama (Sarah Snook), actor principal de drama (Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong),actriz de reparto (J. Smith-Cameron) y actor de reparto (Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Alan Ruck y Alexander Skarsgård). Snook, Culkin y Macfadyen ganaron premios Golden Globes por el programa a principios de este mes.

“The White Lotus”, que anteriormente estuvo en la categoría de serie limitada, tiene nominaciones a serie dramática, actriz dramática de reparto (Jennifer Coolidge, Meghann Fahy, Aubrey Plaza y Simona Tabasco) y actor dramático de reparto (F. Murray Abraham, Michael Imperioli, Theo James y Will Sharpe).).

La favorita de la radiodifusión, “Abbott Elementary”, vuelve a estar nominada como serie de comedia y también tiene nominaciones a actriz principal de comedia (Quinta Brunson), actriz de comedia de reparto (Janelle James y Sheryl Lee Ralph) y actor de comedia de reparto (Tyler James Williams).

Consulte la lista completa de nominados a la edición de los Emmy Awards.

¿Quién ganará un premio Emmy?

La Academia de Televisión es predecible, excepto cuando no lo es. Pero la mayoría de los pronosticadores de premios, incluido el propio columnista del Times, Glenn Whipp, anticipan una gran noche para “Succession”. La serie de HBO se considera una apuesta segura para llevarse a casa el premio a serie dramática, y se espera que Snook, Culkin y Macfadyen se lleven los premios a actriz principal de drama, actor principal de drama y actor de reparto de drama, respectivamente.

Whipp espera que las victorias estén más repartidas en el campo de la comedia, y que el premio de la serie sea para la última temporada de “Ted Lasso” de Apple TV+. En las categorías de series limitadas, anticipa una buena noche para “Beef” de Netflix y sus estrellas, Ali Wong y Steven Yeun.

La lista completa de las predicciones de Whipp está disponible aquí

¿Quiénes son los presentadores?

Entre los presentadores famosos que han sido anunciados para la ceremonia se encuentran los nominados de este año Quinta Brunson (“Abbott Elementary”), Brett Goldstein (“Ted Lasso”), Jenna Ortega (“Wednesday”), Pedro Pascal (“The Last of Us” ), Sheryl Lee Ralph (“Abbott Elementary”), Taraji P. Henson (“Abbott Elementary”), Juno Temple (“Ted Lasso”) y Hannah Waddingham (“Ted Lasso”).

Jason Bateman, Stephen Colbert, Joan Collins, Jon Cryer, Charlie Day, Jodie Foster, Marla Gibbs, Jon Hamm, Glenn Howerton, Ken Jeong, Rob McElhenney, Joel McHale, Holland Taylor y Taylor Tomlinson también han sido anunciados como presentadores.

