Ese momento en que tu novio se agrega a la lista 'No volar'

Entonces, un día, cuando llegué a su casa, anunció: "¡Mira, estoy criando un gato!" (¿Bandera roja?) Me presentó a su nuevo compañero de casa de cuatro patas y parecía extraño que él, un hombre soltero de unos cuarenta años sin matrimonios ni niños, de repente tuviera un gato adoptivo. Unos días más tarde, también anunció: "Me entristece dejarte ir, pero necesito explorar la posibilidad de salir con mi ex novia, y lo termino ahora para no lastimarte". No era yo, insistió, pero necesitaba ver a dónde podría ir esa otra relación.