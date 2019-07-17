Newsroom Directory

How to Contact the Los Angeles Times
E-mail address format: Firstname.Lastname@latimes.com
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Los Angeles Times
2300 E. Imperial Highway
El Segundo, CA 90245
Leadership of the Los Angeles Times
Executive Chairman: Dr. Patrick Soon-Shiong
News
Executive Editor: Terry Tang
Managing Editor: Hector Becerra
Editor at Large: Scott Kraft
Deputy Managing Editors: Shelby Grad, Amy King, Monte Morin
Assistant Managing Editors: John Canalis, Steve Clow, Angel Jennings, Iliana Limón Romero, Laurie Ochoa, Ruthanne Salido
Opinion
Op-Ed Editor: Philip Gray
Business
Executive Team
Audience | Platforms and News Partnerships | Editorial Video | Newsletters
Director of Audience and Platforms: Seth Liss
Deputy Director of Audience and Platforms: Hunter Clauss
Senior Audience Editor: Vanessa Franko
Audience Editors
Early Childhood Education: Kate Sequeira
Entertainment and Arts: David Viramontes
Fellow: Isabela Ocampo
Intern: Shi Bradley
Platforms and News Partnerships
Senior Editor: Janine Schaults
Multiplatform Editors: Eduardo Gonzalez, Jevon Phillips
Platforms Analyst: Defne Karabatur
Editorial Video
Senior Editors for Video: Lara Hochuli, Mark E. Potts
Video Journalists: Jeff Amlotte, Tom Carroll, Rebecca Castillo, Brenda Elizondo, Albert Brave Tiger Lee
Fellow: Quincy Bowie Jr.
Intern: Willie Gillespie
Newsletters | Subscription Center
Head of Newsletters: Karim Doumar
Multiplatform Editor: Kevinisha Walker
Essential California Staff Writers: Hailey Branson-Potts, Andrew J. Campa
Business | Hollywood Inc.
Business and Hollywood Inc. Editor: Richard Verrier
Business
Deputy Business Editor: Eric Bellman
Columnist: Michael Hiltzik
Staff Writers
Commercial Real Estate: Roger Vincent
Economy, Insurance, Aerospace: Laurence Darmiento
Electric Vehicles, Aviation: Caroline Petrow-Cohen
Healthcare, Business Investigations: Melody Petersen
Technology: Nilesh Christopher, Queenie Wong
Intern: Annika Duneja
Hollywood Inc. | The Wide Shot Newsletter
Senior Editor: Bryan Logan-Sher
Staff Writers
Corporate Media, Investigations: Meg James
General Assignment: Cerys Davies
Hollywood Investigations, Litigation: Stacy Perman
Hollywood Studios, Video Game Industry: Samantha Masunaga
Streaming, AI, Talent Agencies: Wendy Lee
TV Business and Media: Stephen Battaglio
California
California | Essential California Newsletter
Deputy Managing Editor, California and Metro: Monte Morin
California Politics Editor: Phil Willon
Education Editor: Stephanie Chavez
Homelessness, Immigration, Real Estate and Transportation Editor: Joe Mozingo
Legal Affairs and Criminal Justice Editor: Keegan Hamilton
News Coverage Editor: John Corrigan
State Editor: Cindy Chang
Columnists: Gustavo Arellano, Steve Lopez, Patt Morrison, George Skelton
Interns: Kori McNair (Investigations), Francesca Pinney (Metro)
Fellow: Itzel Luna (Immigration)
City Desk
Editors: John Corrigan, Joe Mozingo
Staff Writers
Homelessness: Doug Smith
Immigration: Rachel Uranga
Income and Affordability: Audrey McGlinchy
Investigations: Connor Sheets
Los Angeles City Hall: Noah Goldberg, Melissa Gomez, Sandra McDonald, David Zahniser
Olympics: James Rainey
Real Estate: Jack Flemming
Transportation and Mobility: Colleen Shalby
Courts, Police and Crime
Editor: Keegan Hamilton
Staff Writers
D.A. and Criminal Courts: James Queally
Federal Courts: Brittny Mejia
General Assignment: Matthew Ormseth
Legal Affairs: Rebecca Ellis, Sonja Sharp
Los Angeles Police Department: Libor Jany
Fellow: Gavin J. Quinton
Education
Editor: Stephanie Chavez
Staff Writers
Higher Education and K-12 Trends: Andrew Khouri
Los Angeles Unified School District: Howard Blume
University of California and Higher Education: Jaweed Kaleem
State Bureaus, Investigations and Enterprise
Editor: Cindy Chang
General Assignment: Hailey Branson-Potts
Investigations: Paige St. John, Alene Tchekmedyian
Narrative: Christopher Goffard
Outdoors: Jack Dolan
Sacramento Bureau
Editor: Phil Willon
Columnist: George Skelton
Staff Writers: Taryn Luna, Nicole Nixon, Dakota Smith
Culture and Talent | Los Angeles Times Fellowship | Los Angeles Times Internships
Assistant Managing Editor for Culture and Talent: Angel Jennings
Deputy Editor for Culture and Talent: Anh Do
Summer 2026 Interns
Audience: Shi Bradley
Business: Annika Duneja, Lily Wright
Data & Graphics: Ava Hu
Design: Tate Rudisill
Entertainment and Arts: Eloise Rollins-Fife
Environment, Health and Science: Mack Baysinger
Features: Dante Estrada, Emily Tarinelli
Food: Nava Rawls, Melody Xu
Image: Madison Everlith
Investigations: Kori McNair
Metro: Francesca Pinney
Multiplatform Editing/Copy Desk: Nicholas Corral, Megan Lam
News/Fast Break: Jazmin Alvarado, Seamus Bozeman
Newsroom Innovation and Planning: Sonia McSwain
Photography: Arwen Clemans
Sports: Liana Handler
Video: Willie Gillespie
Class of 2025-26 Fellows
Kayla Bartkowski, Ronaldo Bolaños, Quincy Bowie Jr., Christopher Buchanan, Riya Chopra, Avery Fox, June Hsu, Iris Kwok, Itzel Luna, Isabela Ocampo, Gavin J. Quinton, Anthony Solorzano, Hailey Wang
Data and Graphics
Data and Graphics Director: Hanna Sender
Assistant Editors: Sean Greene, Vanessa Martinez
Data and Graphics Journalists: Lorena Iñiguez Elebee, Sandhya Kambhampati, Gabrielle LaMarr LeMee
Fellow: Hailey Wang
Intern: Ava Hu
De Los and Los Angeles Times en Español
De Los | Instagram | TikTok | Latinx Files Newsletter | The De Los Podcast
Editorial Director: Fidel Martinez
Assistant Editor: Suzy Exposito
Design Director: Martina Ibáñez-Baldor
Art Director: Diana Ramirez Santacruz
Staff Writers: Carlos De Loera, Andrea Flores, Katerina Portela
Los Angeles Times en Español
Graphic Design: Salvador Mancia
Staff Writers
Entertainment: Sergio Burstein
Metro: Soudi Jimenez, Selene Rivera
Design Department
Deputy Managing Editor and Creative Director: Amy King
Senior Deputy Design Directors: Jim Cooke, Allison Hong, Faith Stafford
Deputy Design Directors: Jess Aquino de Jesus, Martina Ibáñez-Baldor
Senior Art Directors and Designers: An Amlotte, Tim Hubbard, Brandon Ly, Hamlet Nalbandyan, Nicole Vas
Art Directors and Designers: Parisa Hajizadeh-Amini, Bakr Muhammad, Judith Pryor, Diana Ramirez Santacruz, Elsie Ramos, Kay Scanlon, Jamie Sholberg
Fellow: Avery Fox
Intern: Tate Rudisill
Editorial Administration and Finance
Assistant Managing Editor, Administration: John Canalis
Director of News Development/Contest Coordinator: Tracy Boucher
Administrative Director: Gail Marshall
News Operations Specialist: Katrina Ten
Department Administrators: Elsa Luna, Carlos Santana
Editorial Assistants: Jasmine “Jaz” Mendez, Julius Miller
Finance Senior Manager: William McElhaney
Editorial Library
Director: Cary Schneider
Archivist: James Kim
Entertainment & Arts
Entertainment and Features Editor: Brittany Levine Beckman
Deputy Editors: Nate Jackson, Maane Khatchatourian
Senior Editor, Books: Sophia Kercher
Assistant Editor, Planning: Kevin Crust
Arts | Essential Arts Newsletter
Assistant Editor: Jessica Gelt
Classical Music/Dance Critic: Mark Swed
Theater Critic: Charles McNulty
Culture
Culture Columnist and Critic: Mary McNamara
The Envelope | The Envelope Newsletter
The Envelope Editor: Matt Brennan
Columnist: Glenn Whipp
Movies | Indie Focus Newsletter
Film Editor: Joshua Rothkopf
Film Critic: Amy Nicholson
Staff Writers: Mark Olsen, Josh Rottenberg
Pop Music
Critic: Mikael Wood
Staff Writer: August Brown
Television | Screen Gab Newsletter
TV Editor: Maira Garcia
Television Critic: Robert Lloyd
Staff Writers: Greg Braxton, Yvonne Villarreal
Environment, Health and Science
Climate California | Boiling Point Newsletter
Environment, Health and Science Deputy Editor: Ingrid Lobet
Staff Writers
Air Quality and Environmental Health: Tony Briscoe
California Coast: Rosanna Xia
Climate and Energy: Blanca Begert
Climate Investigations: Susanne Rust
Climate Policy and Technology: Hayley Smith
Health and Science: Corinne Purtill
Water: Ian James
Wildfire: Noah Haggerty
Wildlife and Outdoors: Lila Seidman
2026 AAAS Mass Media Science and Engineering Fellow: Mack Baysinger
Features: Lifestyle and West Coast Experiences
Deputy Managing Editor and Creative Director: Amy King
Entertainment and Features Editor: Brittany Levine Beckman
Fellow: Christopher Buchanan
Interns: Dante Estrada, Emily Tarinelli
Home Design | L.A. Affairs | Plants | Wellness | L.A. Times Plants Newsletter
Deputy Features Editor and L.A. Affairs: Marques Harper
Senior Editor, Wellness: Sophia Kercher
Staff Writers
Home Design and Plants: Lisa Boone
Outdoors: Jaclyn Cosgrove
Wellness: Deborah Vankin
Travel & Experiences | Things to Do in L.A. | Weekend | The Wild Newsletter
West Coast Experiences Editor: Michelle Woo
Features Columnist: Todd Martens
Staff Writers: Kailyn Brown, Christopher Reynolds
Food
Food | Instagram | Tasting Notes Newsletter | Cooking Newsletter
General Manager: Laurie Ochoa
Food Editor: Daniel Hernandez
Deputy Food Editor: Betty Hallock
Senior Editor and Writer, Guides: Danielle Dorsey
Cooking Editor: Cody Reiss
Restaurant Critics: Bill Addison, Jenn Harris
Staff Writer: Stephanie Breijo
Interns: Nava Rawls, Melody Xu
Image
Staff
Editor in Chief: Elisa Wouk Almino
Design Director: Jess Aquino de Jesus
Assistant Editor: Julissa James
Art Director: Elizabeth Burr
Writer: Claire Salinda
Intern: Madison Everlith
Contributors
Fashion Director at Large: Keyla Marquez
Writers: Harmony Holiday, Dave Schilling, Goth Shakira
Photographers: Jennelle Fong, Tyler Matthew Oyer
Legal
Multiplatform Editing / Copy Desk
Assistant Managing Editor: Ruthanne Salido
Managers: Dave Bennett, Blake Hennon
Leads: Rubaina Azhar, Minh Dang, R. Marina Levario
Editors: David Bowman, Anne Elisabeth Dillon, Rachel Dunn, Kevin Leung, Nick Leyva, Gerard Lim, Lynn Meersman, Dwayne Rogers, Lee Rogers, Evita Timmons, Kevin Ueda, Curtis Zupke
Fellows: Riya Chopra, June Hsu
Intern: Megan Lam
News / Fast Break Desk
Deputy Managing Editors: Shelby Grad, Monte Morin
Deputy Editors
News: Joseph Serna
Entertainment, Sports: Dawn Burkes
Assistant Editors
News: Amy Hubbard, Hugo Martín, Luke Money, Kris Wernowsky
News and Culture Critic: Lorraine Ali
Staff Writers
News: Andrew J. Campa, Terry Castleman, Hannah Fry, Karen Garcia, Clara Harter, Salvador Hernandez, Suhauna Hussain, Jenny Jarvie, Rong-Gong Lin II, Summer Lin, Grace Toohey, Ruben Vives, Richard Winton, Alex Wigglesworth, Fedor Zarkhin
Entertainment: Tracy Brown, Alexandra Del Rosario, Emily St. Martin
Sports: Steve Henson, Chuck Schilken
Newsroom Innovation and Planning
Opinion
Executive Editor: Terry Tang
Executive Assistant: Demi Duenes
Op-Ed | To learn how to submit an op-ed, click here
Op-Ed Editor: Philip Gray
Deputy Op-Ed Editor: Matthew Kitchen
Letters Editor: Alex Stedman
Columnists: Robin Abcarian, Jackie Calmes (D.C.), LZ Granderson
Photography
Executive Director of Photography: Kim Chapin
Deputy Editors: David M. Barreda, Marc Martin
Photo Editors: Jerome Adamstein, Calvin B. Alagot, Taylor Arthur, Alex Horvath, Kelvin Kuo, Raul Roa
Department Manager: Robbin Goddard
Photojournalists: Jason Armond, Myung J. Chun, Gina Ferazzi, Robert Gauthier, Christina House, Genaro Molina, Allen J. Schaben, Eric Thayer
Fellows: Kayla Bartkowski, Ronaldo Bolaños
Politics | Supreme Court
Politics | Los Angeles Times Politics Newsletter
Assistant Managing Editor: Steve Clow
Washington Bureau Chief: Michael Wilner
California Politics Editor: Phil Willon
Associate Editor: Steve Padilla
Columnists: Mark Z. Barabak, Anita Chabria, George Skelton
Staff Writers
Los Angeles: Seema Mehta, Kevin Rector
Sacramento Bureau: Taryn Luna, Nicole Nixon, Dakota Smith
Supreme Court: David G. Savage
Washington, D.C., Bureau: Andrea Castillo, Ana Ceballos, Justine McDaniel, Ben Wieder
Readers' Representative Office
If you believe we have made an error, or you have questions about journalistic standards and practices, our readers’ representative can be reached at readers.representative@latimes.com.
Sports
Sports | The Sports Report Newsletter
Sports Editor: Iliana Limón Romero
Deputy Sports Editor: Ed Guzman
Senior Sports Editor: Austin Knoblauch
Assistant Sports Editors: Dan Loumena, Houston Mitchell
Columnists: Bill Plaschke, Bill Shaikin, Mirjam Swanson
General Assignment: Eduard Cauich, Jad El Reda
Baseball | Dodgers | Angels | Dodgers Dugout Newsletter
Columnists: Bill Plaschke, Bill Shaikin
Staff Writer: Maddie Lee
Basketball | Lakers | Clippers | Sparks | Lakers Newsletter
Staff Writers: Thuc Nhi Nguyen, Broderick Turner
Colleges | UCLA | USC | Times of Troy Newsletter
Staff Writer: Ryan Kartje
Football | Chargers | Rams
Staff Writers: Sam Farmer, Gary Klein
High School Sports | Prep Rally Newsletter
Columnist: Eric Sondheimer
Hockey | Kings | Ducks
Staff Writer: Kevin Baxter
Horse Racing
Special Contributor: John Cherwa
Olympics
Staff Writer: Thuc Nhi Nguyen
Soccer | Angel City FC | Galaxy | LAFC
Staff Writer: Kevin Baxter
Times Community News
Daily Pilot | TimesOC | TimesOC Newsletter
Executive Editor: Carol Cormaci
Assistant Editor: Paula Taylor
Photographer: Don Leach
Assistant Editor and Writer
Costa Mesa: Sara Cardine
Staff Writers
Features: Sarah Mosqueda, Gabriel San Román
Huntington Beach, Sports: Matthew Szabo
Laguna Beach, Fountain Valley, Sports: Andrew Turner
Top Stories | Column One | Special Projects
Editor at Large: Scott Kraft
A1 and Top Stories Editor: Mary Ann Meek
A1 and Top Stories Deputy Editor: John Penner
Column One Editor: Steve Padilla
Washington, D.C., Bureau
Washington Bureau Chief: Michael Wilner
Op-Ed Columnist: Jackie Calmes
Staff Writers: Andrea Castillo, Ana Ceballos, Justine McDaniel, David G. Savage, Ben Wieder
Data and Graphics Journalist: Gabrielle LaMarr LaMee
World and Nation
Deputy Editor, Foreign/National Wires: Michael Ottey
Staff Writers
Beirut: Nabih Bulos
Mexico City: Kate Linthicum, Patrick J. McDonnell