Hablábamos sobre cosas de enamorados pero nunca hubo acción

Días antes, me había enviado un mensaje de texto mientras me acercaba a una fábrica de cuero durante mi viaje a Turquía. No pude evitar notar que eran las 3:15 a.m. tiempo del pacífico. Esta no era la primera vez que me había pedido consejos amorosos, pero fue la primera vez que admitió tener interés en la otra parte. "¿Quieres salir con él?", le pregunté. "Me encantaría", respondió. Una sensación familiar de vacío se apoderó de mí. "¿Quiere salir contigo?", pregunté, ya consciente de que debía hacerlo. "Supongo que sí, siempre pasamos el rato juntos", respondió ella.