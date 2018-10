México: Violencia y opacidad dominaron el sexenio de Peña Nieto

En 2016, el colectivo periodístico Cadena de Mando publicó entrevistas a soldados enfrentando procesos penales que afirmaban que era habitual que sus comandantes les dieran instrucciones de ejecutar a personas detenidas. "El mando te dice: 'no hay [lío], mátenlos, que no quede nada vivo'", manifestó un soldado. "Esa era la norma número uno: los muertos no hablan, los muertos no declaran".