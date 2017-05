Airline telephone numbers and websites

Here is a list of select national and international airlines that offer flights out of major U.S. cities. In some cases, an airline may not have its own mileage-reward program but may partner with another airline. “FF” denotes “frequent flier.”

Aer Lingus

(800) 474-7424 reservations

(516) 622-4222 FF

www.aerlingus.com

Aeroflot Russian Airlines

(866) 879-7647 reservations/FF

www.aeroflot.com

Aerolíneas Argentinas

(800) 333-0276 reservations/FF

www.aerolineas.com.ar

Aeroméxico

(800) 237-6639 reservations/FF

www.aeromexico.com/en/us

Air Berlin

(917) 261-3165 reservations/FF

www.airberlin.com/en/

Air Canada

(888) 247-2262 reservations

(800) 361-5373 FF

www.aircanada.com

Air China

(800) 882-8122 reservations/FF

www.airchina.us

Air France

(800) 237-2747 reservations

(800) 375-8723 FF

www.airfrance.us

Air India

(800) 223-7776 reservations/FF

www.airindia.com

flyingreturns.co.in FF website

Air New Zealand

(800) 262-1234 reservations/FF

www.airnewzealand.com

Air Tahiti Nui

(877) 824-4846 reservations/FF

www.airtahitinui.com/us-en

Alaska (has acquired Virgin America)

(800) 252-7522 (ALASKAIR) reservations/FF

www.alaskaair.com

newsroom.alaskaair.com (merger info)

Alitalia

(800) 223-5730 reservations/FF

www.alitalia.com/en_us

Allegiant

(702) 505-8888 reservations (no frequent-flier program)

www.allegiantair.com

American Airlines/American Eagle

(800) 433-7300 reservations

(800) 882-8880 FF

www.aa.com

ANA (All Nippon Airways)

(800) 235-9262 reservations/FF

www.ana.co.jp

Asiana

(800) 227-4262 reservations/FF

us.flyasiana.com

Austrian

(800) 843-0002 reservations

(800) 581-6400 FF

www.austrian.com

Avianca

(800) 284-2622 reservations/FF

www.avianca.com

Boutique Air

(855) 268-8478

www.boutiqueair.com

British Airways

(800) 247-9297 reservations

(800) 452-1201 FF

www.britishairways.com

Brussels Airlines

(866) 308-2230 reservations

(800) 581-6400 FF

www.brusselsairlines.com

Cathay Pacific/Cathay Dragon

(800) 233-2742 reservations

(866) 892-2598 FF

www.cathaypacific.com

China Airlines

(800) 227-5118 reservations/FF

www.china-airlines.com/us/en

China Eastern

(800) 200-5118 reservations

en.ceair.com

China Southern

(888) 338-8988 reservations/FF

global.csair.com

Copa

(800) 359-2672 reservations

(844) 287-0304 FF

(888) 338-8988 reservations/FF

www.copaair.com

Czech Airlines

(855) 359-2932 reservations

us.csa.cz/en/

Delta

(800) 221-1212 reservations

(800) 323-2323 FF

www.delta.com

EgyptAir

(800) 334-6787 reservations/FF

www.egyptair.com

www.egyptairplus.com (FF website)

El Al Israel

(800) 223-6700 reservations/FF

www.elal.com