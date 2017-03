Basketball: Southern Section announces state qualifiers

The Southern Section has announced its state qualifiers for the Southern California regional basketball tournament that begins next week.

Boys automatic qualifiers: Alemany, Bishop Montgomery, Blair, Brentwood, Burbank, Capistrano Valley, Carnegie, Corona Centennial, Chino Hills, Colony, Crossroads, Damien, Desert Christian Academy, Esperanza, Harvard-Westlake, Heritage Christian, Holy Martyrs, JSerra, Maranatha, Mater Dei, Milken, Oak Park, Oxnard, Orange County Pacific Christian, Pasadena, Long Beach Poly, Rancho Verde, Redondo, Rolling Hills Prep, Roosevelt, Santa Margarita, Sherman Indian, Sierra Canyon, St. Paul, Twentynine Palms, Villa Park, West Torrance.

The at-large boys qualifiers: Hesperia, Hesperia Christian, Riverside Notre Dame, Rancho Christian, San Bernardino, Valley Torah, Vista Murrieta.

Girls automatic qualifiers: Alemany, Bell-Jeff, Beverly Hills, Bishop Montgomery, Brea, Camarillo, Canyon Country Canyon, Chadwick, Chaminade, Crean Lutheran, Etiwanda, Fairmont Prep, Glendora, Grace Brethren, Harvard-Westlake, Heritage Christian, Huntington Beach, Knight, Lakeside, Lancaster, Leuzinger, Los Osos, Marlborough, Mater Dei, Millikan, Orangewood Academy, Long Beach Poly, Rolling Hills Prep, Rosary, Serra, Sierra Canyon, Thousand Oaks, Troy, Valencia, Valley Christian, Ventura, Village Christian, Windward.

The at-large girls qualifiers: Carnegie, JSerra, Pasadena, Righetti, Viewpoint, Westridge.

