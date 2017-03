Chelsey Gipson of Palisades has been named the MVP of the Western League in girls' basketball.

First-team all-league:

Fatou Semebene, Fairfax, Sr.; Destiny Brown, Westchester, So.; Kayla Williams, Palisades, So.; Dawnyel Lair, Fairfax, Jr.; Melissa Kitagawa, Venice, Sr.; Chassen Gutierrez, Fairfax, Jr.; Brianna Anugwom, Westchester, Sr.; Jana Nwaba, Palisades, Fr.; Philomena Smorynski, Fairfax, Sr.

