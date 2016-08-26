Varsity Times Insider
Varsity Times Insider High school sports across the Southland
Sports High School Sports Varsity Times Insider

Football: Friday's scores

Friday, August 26th

CITY

NONLEAGUE

Belmont 22, Los Angeles Marshall 6

Canoga Park 22, Taft 20

Fairfax 42, Los Angeles Roosevelt 10

Franklin 31, Hollywood 15

Grant 46, Bernstein 12

Hawkins 27, Los Angeles Hamilton 6

Huntington Park 8, Lincoln 0

Jefferson 28, Bell 21

Los Angeles 52, View Park 6

Los Angeles Wilson 43, Roybal 0

Marquez 38, Rivera 0

North Hollywood 41, Legacy 28

Reseda 42, Monroe 6

San Fernando 24, Cleveland 0

Santee 26, Contreras 20

South East 64, Gardena 6

Torres 28, Verdugo Hills 16

Venice 48, Granada Hills 16

Westchester 38, South Gate 22

SOUTHERN SECTION

NONLEAGUE

Aliso Niguel 43, Long Beach Jordan 33

Alta Loma 48, Diamond Bar 28

Apple Valley 48, Silverado 20

Arcadia 51, Bell Gardens 6

Artesia 26, Pioneer 14

Atascadero 36, Foothill 24

Baldwin Park 27, Workman 0

Bishop Diego 21, Righetti 0

Brethren Christian 15, Ocean View 7

Buena 42, Royal 0

Buena Park 63, Pasadena 6

Burbank 33, Monrovia 7

Cajon 42, Eastvale Roosevelt 27

Calabasas 46, Agoura 28

Calvary Murrieta 69, Western Christian 0

Camarillo 28, Rio Mesa 17

Cantwell-Sacred Heart 21, Glendale 13

Capistrano Valley 34, Placentia Valencia 0

Carter 21, Los Osos 17

Cathedral 40, Santa Fe 15

Channel Islands 28, Santa Paula 24

Chino Hills 19, Ayala 7

Citrus Hill 31, Barstow 0

Coachella Valley 55, Cathedral City 35

Colony 49, West Covina 14

Corona 42, Valley View 17

Cypress 20, Woodbridge 14

Damien 21, Chino 6

Diamond Ranch 14, South Hills 7

Don Lugo 18, Warren 0

Eisenhower 43, Tahquitz 10

Elsinore 37, Hesperia 7

Fontana 24, Arroyo Valley 6

Gahr 41, Cerritos Valley Christian 14

Ganesha 28, Keppel 8

Glendora 33, Kaiser 19

Glenn 31, Magnolia 19

Golden Valley 28, Antelope Valley 0

Grand Terrace 53, Chaffey 0

Hemet 36, Banning 20

Heritage 21, Great Oak 0

Hillcrest 28, Jurupa Hills 24

Hoover 28, Hacienda Heights Wilson 13

Hueneme 38, Nordhoff 20

Indio 31, Desert Mirage 0

Katella 29, La Palma Kennedy 24

La Canada 35, Hawthorne 21

La Habra 42, El Toro 34

La Mirada 21, Orange Lutheran 14

La Sierra 45, San Bernardino 12

Laguna Beach 47, Bolsa Grande 18

Leuzinger 53, Lakewood 37

Lompoc 28, Arroyo Grande 14

Long Beach Cabrillo 19, Bellflower 0

Long Beach Poly 27, Los Alamitos 20

Long Beach Wilson 35, Mayfair 6

Los Amigos 32, Fairmont Prep 21

Los Altos 38, San Marino 6

Loyola 24, Highland 15

Lynwood 40, Millikan 6

Maranatha 6, Rim of the World 6

Marina 34, Dana Hills 14

Mary Star 56, Bosco Tech 12

Mater Dei 63, Bishop Amat 14

Mission Viejo 48, Santa Margarita 21

Montclair 21, San Gabriel 7

Montebello 40, El Monte 6

Moorpark 42, Canyon Country Canyon 21

Mountain View 48, Bassett 34

Muir 49, Compton 12

Murrieta Valley 55, Corona Santiago 31

Newbury Park 65, Oxnard Pacifica 44

Nogales 43, Garey 8

Norte Vista 49, Claremont 21

Norwalk 23, El Rancho 12

Oak Hills 40, Pomona 7

Oak Park 54, Beverly Hills 0

Oaks Christian 65, Chaminade 55

Ontario Christian 28, Ontario 19

Orange 43, Costa Mesa 0

Pacific 52, Jurupa Valley 20

Palm Desert 21, Desert Hot Springs 0

Palos Verdes 42, Corona del Mar 20

Pasadena Poly 42, Temple City 14

Pioneer Valley 35, Nipomo 21

Quartz Hill 20, Sultana 13

Ramona 48, Indian Springs 6

Rancho Christian 35, Arrowhead Christian 18

Rancho Cucamonga 36, Chaparral 7

Rancho Mirage 35, Beaumont 6

Redlands 42, Palm Springs 7

Redondo 28, Rancho Verde 22 (OT)

Ridgecrest Burroughs 29, Palmdale 22

Riverside Notre Dame 37, Xavier Prep 2

Rowland 42, Walnut 14

San Dimas 42, Bonita 14

San Gorgonio 49, Citrus Valley 7

San Juan Hills 36, Dos Pueblos 29

Santa Maria 15, San Luis Obispo 12

Santa Ynez 52, San Marcos 0

Saugus 35, Santa Barbara 7

Schurr 33, California 22

Segerstrom 29, Santa Monica 0

Serrano 22, Paraclete 15

Servite 44, Fountain Valley 0

Shadow Hills 22, West Valley 20

Sherman Oaks Notre Dame 35, Santa Maria St. Joseph 21

Sierra Vista 10, La Puente 0

Silver Valley 34, Trinity Classical Academy 0

Simi Valley 28, West Ranch 26

South El Monte 40, Gladstone 7

South Pasadena 35, Rosemead 20

St. Bernard 49, Santa Clara 0

Summit 22, Etiwanda 14

Sunny Hills 50, Garden Grove Santiago 14

Temecula Valley 24, San Jacinto 20

Temescal Canyon 25, Vista del Lago 18

Tustin 39, Dominguez 20

Twentynine Palms 19, Granite Hills 0

Troy 41, Anaheim Canyon 26

Ventura 58, Thousand Oaks 14

Victor Valley 42, Rialto 0

Western 10, Alhambra 7

Westlake 38, Oxnard 24

Whittier 16, Sonora 0

Windward 17, Malibu 14

Yucca Valley 45, Riverside Prep 6

INTERSECTIONAL

Alemany 42, Garfield 12

Bakersfield Frontier 42, Lompoc Cabrillo 6

Brentwood 41, Carlsbad Army-Navy 0

California City 36, Lancaster Desert Christian 2

Carlsbad La Costa Canyon 30, La Serna 21

Carnegie 43, Chula Vista Lutheran 14

Crespi 38, Sylmar 0

Downey 27, San Pedro 21

Eagle Rock 19, Fillmore 13

Grace Brethren 47, Arleta 0

Harvard-Westlake 20, Birmingham 7

Heritage Christian 10, Granada Hills Kennedy 8

Huntington Beach 43, West Adams 0

Inglewood 34, Angelou 7

JSerra 35, Sacramento 7

La Salle 43, El Camino Real 6

Lake Isabella Kern Valley 29, Boron 26

Loomis Del Oro 44, St. Paul 20

Narbonne 34, Gardena Serra 12

Norco 14, Mesa (Ariz.) Desert Ridge 10

Oceanside 51, San Clemente 42

Paloma Valley 55, Vista Rancho Buena Vista 3

Paso Robles 35, Lemoore 10

San Diego Clairemont 40, Gabrielino 27

Sierra Canyon 36, Palisades 0

St. Genevieve 43, Sun Valley Poly 0

St. Monica 42, Locke 0

Village Christian 63, Sotomayor 0

Vista Murrieta 20, San Diego Madison 9

Whittier Christian 48, Bishop 29

Wilmington Banning 19, North Torrance 12

8 MAN

NONLEAGUE

Downey Calvary Chapel 54, Sage Hill 30

Faith Baptist 50, Riverside County Education Academy 14

Hesperia Christian 75, Coast Union 0

Hillcrest Christian 74, Cornerstone Christian 0

Lone Pine 48, Academy of Careers & Exploration 21

Noli Indian 32, La Verne Lutheran 12

Orcutt Academy 62, Chadwick 34

Public Safety Academy 38, Crossroads Christian 14

INTERSECTIONAL

Flintridge Prep 53, Fulton 6

Joshua Springs 22, Las Vegas (Nev.) Spring Mountain 0

Laguna Blanca 74, New Designs University Park 26

San Jacinto Valley Academy 56, Escondido San Pasqual Academy 0

Villanova Prep 52, Lemoore Kings Christian 0

Copyright © 2016, Los Angeles Times
64°