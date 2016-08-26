Football: Friday's scores

Friday, August 26th
CITY
NONLEAGUE
Belmont 22, Los Angeles Marshall 6
Canoga Park 22, Taft 20
Fairfax 42, Los Angeles Roosevelt 10
Franklin 31, Hollywood 15
Grant 46, Bernstein 12
Hawkins 27, Los Angeles Hamilton 6
Huntington Park 8, Lincoln 0
Jefferson 28, Bell 21
Los Angeles 52, View Park 6
Los Angeles Wilson 43, Roybal 0
Marquez 38, Rivera 0
North Hollywood 41, Legacy 28
Reseda 42, Monroe 6
San Fernando 24, Cleveland 0
Santee 26, Contreras 20
South East 64, Gardena 6
Torres 28, Verdugo Hills 16
Venice 48, Granada Hills 16
Westchester 38, South Gate 22
SOUTHERN SECTION
NONLEAGUE
Aliso Niguel 43, Long Beach Jordan 33
Alta Loma 48, Diamond Bar 28
Apple Valley 48, Silverado 20
Arcadia 51, Bell Gardens 6
Artesia 26, Pioneer 14
Atascadero 36, Foothill 24
Baldwin Park 27, Workman 0
Bishop Diego 21, Righetti 0
Brethren Christian 15, Ocean View 7
Buena 42, Royal 0
Buena Park 63, Pasadena 6
Burbank 33, Monrovia 7
Cajon 42, Eastvale Roosevelt 27
Calabasas 46, Agoura 28
Calvary Murrieta 69, Western Christian 0
Camarillo 28, Rio Mesa 17
Cantwell-Sacred Heart 21, Glendale 13
Capistrano Valley 34, Placentia Valencia 0
Carter 21, Los Osos 17
Cathedral 40, Santa Fe 15
Channel Islands 28, Santa Paula 24
Chino Hills 19, Ayala 7
Citrus Hill 31, Barstow 0
Coachella Valley 55, Cathedral City 35
Colony 49, West Covina 14
Corona 42, Valley View 17
Cypress 20, Woodbridge 14
Damien 21, Chino 6
Diamond Ranch 14, South Hills 7
Don Lugo 18, Warren 0
Eisenhower 43, Tahquitz 10
Elsinore 37, Hesperia 7
Fontana 24, Arroyo Valley 6
Gahr 41, Cerritos Valley Christian 14
Ganesha 28, Keppel 8
Glendora 33, Kaiser 19
Glenn 31, Magnolia 19
Golden Valley 28, Antelope Valley 0
Grand Terrace 53, Chaffey 0
Hemet 36, Banning 20
Heritage 21, Great Oak 0
Hillcrest 28, Jurupa Hills 24
Hoover 28, Hacienda Heights Wilson 13
Hueneme 38, Nordhoff 20
Indio 31, Desert Mirage 0
Katella 29, La Palma Kennedy 24
La Canada 35, Hawthorne 21
La Habra 42, El Toro 34
La Mirada 21, Orange Lutheran 14
La Sierra 45, San Bernardino 12
Laguna Beach 47, Bolsa Grande 18
Leuzinger 53, Lakewood 37
Lompoc 28, Arroyo Grande 14
Long Beach Cabrillo 19, Bellflower 0
Long Beach Poly 27, Los Alamitos 20
Long Beach Wilson 35, Mayfair 6
Los Amigos 32, Fairmont Prep 21
Los Altos 38, San Marino 6
Loyola 24, Highland 15
Lynwood 40, Millikan 6
Maranatha 6, Rim of the World 6
Marina 34, Dana Hills 14
Mary Star 56, Bosco Tech 12
Mater Dei 63, Bishop Amat 14
Mission Viejo 48, Santa Margarita 21
Montclair 21, San Gabriel 7
Montebello 40, El Monte 6
Moorpark 42, Canyon Country Canyon 21
Mountain View 48, Bassett 34
Muir 49, Compton 12
Murrieta Valley 55, Corona Santiago 31
Newbury Park 65, Oxnard Pacifica 44
Nogales 43, Garey 8
Norte Vista 49, Claremont 21
Norwalk 23, El Rancho 12
Oak Hills 40, Pomona 7
Oak Park 54, Beverly Hills 0
Oaks Christian 65, Chaminade 55
Ontario Christian 28, Ontario 19
Orange 43, Costa Mesa 0
Pacific 52, Jurupa Valley 20
Palm Desert 21, Desert Hot Springs 0
Palos Verdes 42, Corona del Mar 20
Pasadena Poly 42, Temple City 14
Pioneer Valley 35, Nipomo 21
Quartz Hill 20, Sultana 13
Ramona 48, Indian Springs 6
Rancho Christian 35, Arrowhead Christian 18
Rancho Cucamonga 36, Chaparral 7
Rancho Mirage 35, Beaumont 6
Redlands 42, Palm Springs 7
Redondo 28, Rancho Verde 22 (OT)
Ridgecrest Burroughs 29, Palmdale 22
Riverside Notre Dame 37, Xavier Prep 2
Rowland 42, Walnut 14
San Dimas 42, Bonita 14
San Gorgonio 49, Citrus Valley 7
San Juan Hills 36, Dos Pueblos 29
Santa Maria 15, San Luis Obispo 12
Santa Ynez 52, San Marcos 0
Saugus 35, Santa Barbara 7
Schurr 33, California 22
Segerstrom 29, Santa Monica 0
Serrano 22, Paraclete 15
Servite 44, Fountain Valley 0
Shadow Hills 22, West Valley 20
Sherman Oaks Notre Dame 35, Santa Maria St. Joseph 21
Sierra Vista 10, La Puente 0
Silver Valley 34, Trinity Classical Academy 0
Simi Valley 28, West Ranch 26
South El Monte 40, Gladstone 7
South Pasadena 35, Rosemead 20
St. Bernard 49, Santa Clara 0
Summit 22, Etiwanda 14
Sunny Hills 50, Garden Grove Santiago 14
Temecula Valley 24, San Jacinto 20
Temescal Canyon 25, Vista del Lago 18
Tustin 39, Dominguez 20
Twentynine Palms 19, Granite Hills 0
Troy 41, Anaheim Canyon 26
Ventura 58, Thousand Oaks 14
Victor Valley 42, Rialto 0
Western 10, Alhambra 7
Westlake 38, Oxnard 24
Whittier 16, Sonora 0
Windward 17, Malibu 14
Yucca Valley 45, Riverside Prep 6
INTERSECTIONAL
Alemany 42, Garfield 12
Bakersfield Frontier 42, Lompoc Cabrillo 6
Brentwood 41, Carlsbad Army-Navy 0
California City 36, Lancaster Desert Christian 2
Carlsbad La Costa Canyon 30, La Serna 21
Carnegie 43, Chula Vista Lutheran 14
Crespi 38, Sylmar 0
Downey 27, San Pedro 21
Eagle Rock 19, Fillmore 13
Grace Brethren 47, Arleta 0
Harvard-Westlake 20, Birmingham 7
Heritage Christian 10, Granada Hills Kennedy 8
Huntington Beach 43, West Adams 0
Inglewood 34, Angelou 7
JSerra 35, Sacramento 7
La Salle 43, El Camino Real 6
Lake Isabella Kern Valley 29, Boron 26
Loomis Del Oro 44, St. Paul 20
Narbonne 34, Gardena Serra 12
Norco 14, Mesa (Ariz.) Desert Ridge 10
Oceanside 51, San Clemente 42
Paloma Valley 55, Vista Rancho Buena Vista 3
Paso Robles 35, Lemoore 10
San Diego Clairemont 40, Gabrielino 27
Sierra Canyon 36, Palisades 0
St. Genevieve 43, Sun Valley Poly 0
St. Monica 42, Locke 0
Village Christian 63, Sotomayor 0
Vista Murrieta 20, San Diego Madison 9
Whittier Christian 48, Bishop 29
Wilmington Banning 19, North Torrance 12
8 MAN
NONLEAGUE
Downey Calvary Chapel 54, Sage Hill 30
Faith Baptist 50, Riverside County Education Academy 14
Hesperia Christian 75, Coast Union 0
Hillcrest Christian 74, Cornerstone Christian 0
Lone Pine 48, Academy of Careers & Exploration 21
Noli Indian 32, La Verne Lutheran 12
Orcutt Academy 62, Chadwick 34
Public Safety Academy 38, Crossroads Christian 14
INTERSECTIONAL
Flintridge Prep 53, Fulton 6
Joshua Springs 22, Las Vegas (Nev.) Spring Mountain 0
Laguna Blanca 74, New Designs University Park 26
San Jacinto Valley Academy 56, Escondido San Pasqual Academy 0
Villanova Prep 52, Lemoore Kings Christian 0