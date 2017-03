Boys' basketball: Crenshaw's Kendrick, Dorsey's Staggers share top Coliseum honors

Crenshaw point guard Chris Kendrick and Dorsey guard Johnathan Staggers have been named co-players of the year in the Coliseum League.

First-team all-league:

Carl Adams, Hawkins, Sr.; Lamar Harris, Crenshaw, Sr.; Jajuan Johnson, Fremont, Sr.; Shamar Lair, View Point, Jr.; Antonio May, Fremont, Sr.; Elijah McCloud, Manual Arts, Jr.; Daniel Thomas, Locke, Sr.; Fabian Wiley, Dorsey, Sr.

Second-team all-league:

Brandon Crawford, Dorsey, Sr.; Kevin Ebiriekwe, Crenshaw, Jr.; Leon Jones, Locke, Sr.; Deshawn Johnson, View Park, Fr.; Harvey Carver, Fremont, Sr.; Isaiah Mitchell, Hawkins, So.; Clayshon Penn, Manual Arts, Jr.; Austin Rose, Hawkins, Jr. Jaelyn Stringer, Fremont, Sr.; Ramone Wagoner, Crenshaw, Sr.

