Football: Friday's scores

Friday, September 16th
CITY
NONLEAGUE
Canoga Park 26, Hollywood 14
Carson 41, Westchester 40
Cleveland 40, Manual Arts 0
Crenshaw 26, Garfield 7
Dorsey 41, Birmingham 0
Eagle Rock 35, Los Angeles Roosevelt 17
Fairfax 40, Chatsworth 15
Franklin 48, Bernstein 7
Granada Hills Kennedy 26, Granada Hills 23
Grant 34, Rancho Dominguez 26
Los Angeles University 20, Lincoln 14 (2OT)
Mendez 21, Sotomayor 20
North Hollywood 25, Gardena 10
Reseda 36, Sun Valley Poly 13
Santee 15, Belmont 12
South Gate 22, San Fernando 6
Torres 32, New Designs Watts 16
Van Nuys 41, Monroe 20
View Park 14, Angelou 13
Washington 28, Rivera 18
SOUTHERN SECTION
ARROWHEAD LEAGUE
Carnegie 26, Sherman Indian 12
GOLD COAST - VALLEY LEAGUE
Campbell Hall 49, McAuliffe 0
NONLEAGUE
Apple Valley 29, Victor Valley 22
Arcadia 23, Maranatha 14
Arroyo 42, Rowland 7
Arroyo Grande 38, Pioneer Valley 7
Beaumont 14, Banning 13
Bishop Amat def. St. Paul (forfeit)
Bishop Montgomery 27, Bellflower 14
Boron 20, Rio Hondo Prep 13
Brea Olinda 40, Diamond Bar 20
Brethren Christian 55, Capistrano Valley Christian 7
Buena 27, Bonita 7
Buena Park 67, Pioneer 0
Calabasas 57, Oxnard Pacifica 28
California 34, Rosemead 21
Canyon Country Canyon 21, Highland 20
Capistrano Valley 52, Esperanza 6
Carpinteria 10, Nordhoff 7
Cathedral 21, Loyola 19
Cathedral City 29, Tahquitz 13
Cerritos 43, Beverly Hills 6
Cerritos Valley Christian 42, Mayfair 7
Chaffey 8, Colton 7
Channel Islands 15, Royal 13
Charter Oak 27, Damien 14
Chino 51, Los Osos 14
Claremont 40, Pomona 12
Coachella Valley 34, Indio 27
Colony 42, Norte Vista 29
Corona Centennial 48, Sherman Oaks Notre Dame 24
Corona Santiago 47, Temecula Valley 8
Corona del Mar 41, Newport Harbor 13
Covina 31, Montclair 7
Crescenta Valley 51, La Canada 12
Culver City 37, North Torrance 14
Diamond Ranch 35, Burbank Burroughs 17
Dos Pueblos 23, Camarillo 14
Downey 48, Millikan 21
Duarte 35, Mountain View 6
Eastvale Roosevelt 45, Alta Loma 27
Edison 24, San Juan Hills 17
Eisenhower 69, Rialto 30
El Dorado 28, Placentia Valencia 14
El Modena 26, Fullerton 21
El Rancho 67, Bell Gardens 12
El Segundo 18, Mira Costa 14
Foothill 30, Fountain Valley 6
Gahr 56, Artesia 7
Garden Grove Pacifica 38, Garden Grove 7
Garey 42, Webb 14
Grace Brethren 49, Calvary Murrieta 7
Grand Terrace 62, Vista del Lago 0
Great Oak 37, Ayala 7
Hart 27, Antelope Valley 7
Heritage 15, Redlands East Valley 7
Hillcrest 41, Riverside North 27
Hoover 51, Glenn 20
Hueneme 39, San Marcos 20
Huntington Beach 29, Long Beach Wilson 18
Irvine 21, Estancia 17
Jurupa Valley 42, Arroyo Valley 22
Katella 42, Westminster 21
King 47, Riverside Poly 7
Knight 7, Ramona 7
La Mirada 43, San Clemente 14
La Palma Kennedy 37, Magnolia 13
La Puente 13, Hacienda Heights Wilson 3
La Salle 44, Muir 6
Laguna Hills 28, Woodbridge 27
Lakeside 63, Bloomington 14
Lakewood 28, Warren 22
Leuzinger 36, Lawndale 28
Linfield Christian 23, Temescal Canyon 23
Lompoc 64, Santa Barbara 0
Lompoc Cabrillo 24, Templeton 12
Los Alamitos 40, La Habra 29
Los Altos 42, Glendora 34
Los Amigos 47, Costa Mesa 14
Mater Dei 62, Upland 7
Miller 17, Fontana 9
Mission Viejo 42, Long Beach Poly 14
Monrovia 26, Whittier 14
Moreno Valley 34, Jurupa Hills 26
Morro Bay 29, San Luis Obispo 20
Nogales 27, Walnut 20
Northview 35, Don Lugo 28
Norwalk 21, Dominguez 13
Oak Hills 27, Etiwanda 24
Oaks Christian 63, Alemany 62 (3OT)
Ocean View 34, Garden Grove Santiago 7
Ontario 40, Patriot 12
Orange Lutheran 35, Norco 21
Palm Springs 38, Kaiser 29
Paloma Valley 42, Corona 18
Paramount 54, Morningside 12
Pasadena Marshall 75, Blair 0
Pasadena Poly 35, Mary Star 10
Paso Robles 31, Cajon 28
Peninsula 35, Torrance 17
Perris 48, San Bernardino 10
Rancho Alamitos 28, Anaheim 7
Rancho Cucamonga 41, Murrieta Valley 20
Rancho Verde 35, Citrus Hill 24
Redlands 23, Chaparral 22
Redondo 58, West Torrance 10
Rim of the World 20, Desert Hot Springs 13
Riverside Prep 50, Santa Rosa Academy 19
Rubidoux 38, Canyon Springs 8
Saddleback 20, Western 14
San Gabriel 27, Ganesha 0
San Jacinto 33, Murrieta Mesa 23
San Marino 48, Viewpoint 30
Santa Ana Valley 35, Northwood 21
Santa Fe 29, South Torrance 12
Santa Margarita 49, Westlake 8
Santa Maria 22, Righetti 20
Santa Maria St. Joseph 21, Bishop Diego 17
Santa Monica 53, Dana Hills 36
Santa Paula 34, Fillmore 19
Santa Ynez 28, Nipomo 7
Saugus 17, Ventura 14
Segerstrom 35, Godinez 29
Serrano 55, Adelanto 6
Servite 41, Villa Park 32
Shadow Hills 26, Hemet 14
Sierra Vista 41, Baldwin Park 35 (OT)
Silver Valley 34, Mammoth 7
Silverado 55, Eastside 31
South El Monte 48, Bassett 21
South Hills 75, Temple City 7
St. Anthony 59, Mission Prep 14
St. Bonaventure 35, La Quinta 14
St. Francis 24, La Serna 21
St. John Bosco 56, Crespi 7
Sultana 35, Barstow 28
Tesoro 25, El Toro 21
Trinity Classical Academy 26, St. Bernard 18
Tustin 28, Trabuco Hills 21
Twentynine Palms 42, Indian Springs 0
Upland Christian 35, Nuview Bridge 8
Valencia 56, Newbury Park 35
Valley View 56, Aliso Niguel 45
West Covina 24, Schurr 13
West Ranch 28, Thousand Oaks 14
Westminster La Quinta 49, Loara 39
Workman 30, Keppel 0
Yucaipa 26, San Gorgonio 21
Yucca Valley 85, Western Christian 0
INTERSECTIONAL
Blythe Palo Verde Valley 30, Desert Mirage 24
Chula Vista Olympian 49, Rio Mesa 14
Edwards AFB Desert 63, Lancaster 48
El Camino Real 42, Harvard-Westlake 21
Hawkins 51, Chula Vista Mater Dei 42
Los Angeles 50, Inglewood 0
Marquez 41, Beckman 13
Mountain View St. Francis 34, Atascadero 13
Oak Park 45, West Adams 20
Oxnard 36, Sylmar 13
Panorama 43, Santa Clara 3
Rancho Christian 31, San Diego Horizon 0
Rosamond 37, Lancaster Desert Christian 14
Saddleback Valley Christian 49, Escondido Charter 0
Salesian 71, Huntington Park 0
Sierra Canyon 53, Taft 13
Whittier Christian 68, Bell 55
Wilmington Banning 37, Hawthorne 7
8 MAN
CITY
NONLEAGUE
Fulton 54, New Designs University Park 0
Los Angeles Jordan 36, Discovery 0
SOUTHERN SECTION
NONLEAGUE
Bermuda Dunes Desert Christian 28, Riverside County Education Academy 8
Flintridge Prep 78, Hillcrest Christian 12
Hesperia Christian 82, Public Safety Academy 28
Joshua Springs 48, Lancaster Baptist 8
Lucerne Valley 54, Desert Chapel 12
Rolling Hills Prep 48, Westmark 0
St. Michael's Prep 56, Crossroads Christian 34
Trona 40, Lone Pine 0
INTERSECTIONAL
Alpaugh 32, Santa Maria Valley Christian 12
Animo Robinson 40, Animo Leadership 0
Cuyama Valley 54, Lemoore Kings Christian 40
East Valley 32, Noli Indian 20
Maricopa 38, Lebec Frazier Mountain 15
Mojave 63, Sun Valley 0