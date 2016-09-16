Varsity Times Insider
Varsity Times Insider High school sports across the Southland
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Football: Friday's scores

Friday, September 16th

CITY

NONLEAGUE

Canoga Park 26, Hollywood 14

Carson 41, Westchester 40

Cleveland 40, Manual Arts 0

Crenshaw 26, Garfield 7

Dorsey 41, Birmingham 0

Eagle Rock 35, Los Angeles Roosevelt 17

Fairfax 40, Chatsworth 15

Franklin 48, Bernstein 7

Granada Hills Kennedy 26, Granada Hills 23

Grant 34, Rancho Dominguez 26

Los Angeles University 20, Lincoln 14 (2OT)

Mendez 21, Sotomayor 20

North Hollywood 25, Gardena 10

Reseda 36, Sun Valley Poly 13

Santee 15, Belmont 12

South Gate 22, San Fernando 6

Torres 32, New Designs Watts 16

Van Nuys 41, Monroe 20

View Park 14, Angelou 13

Washington 28, Rivera 18

SOUTHERN SECTION

ARROWHEAD LEAGUE

Carnegie 26, Sherman Indian 12

GOLD COAST - VALLEY LEAGUE

Campbell Hall 49, McAuliffe 0

NONLEAGUE

Apple Valley 29, Victor Valley 22

Arcadia 23, Maranatha 14

Arroyo 42, Rowland 7

Arroyo Grande 38, Pioneer Valley 7

Beaumont 14, Banning 13

Bishop Amat def. St. Paul (forfeit)

Bishop Montgomery 27, Bellflower 14

Boron 20, Rio Hondo Prep 13

Brea Olinda 40, Diamond Bar 20

Brethren Christian 55, Capistrano Valley Christian 7

Buena 27, Bonita 7

Buena Park 67, Pioneer 0

Calabasas 57, Oxnard Pacifica 28

California 34, Rosemead 21

Canyon Country Canyon 21, Highland 20

Capistrano Valley 52, Esperanza 6

Carpinteria 10, Nordhoff 7

Cathedral 21, Loyola 19

Cathedral City 29, Tahquitz 13

Cerritos 43, Beverly Hills 6

Cerritos Valley Christian 42, Mayfair 7

Chaffey 8, Colton 7

Channel Islands 15, Royal 13

Charter Oak 27, Damien 14

Chino 51, Los Osos 14

Claremont 40, Pomona 12

Coachella Valley 34, Indio 27

Colony 42, Norte Vista 29

Corona Centennial 48, Sherman Oaks Notre Dame 24

Corona Santiago 47, Temecula Valley 8

Corona del Mar 41, Newport Harbor 13

Covina 31, Montclair 7

Crescenta Valley 51, La Canada 12

Culver City 37, North Torrance 14

Diamond Ranch 35, Burbank Burroughs 17

Dos Pueblos 23, Camarillo 14

Downey 48, Millikan 21

Duarte 35, Mountain View 6

Eastvale Roosevelt 45, Alta Loma 27

Edison 24, San Juan Hills 17

Eisenhower 69, Rialto 30

El Dorado 28, Placentia Valencia 14

El Modena 26, Fullerton 21

El Rancho 67, Bell Gardens 12

El Segundo 18, Mira Costa 14

Foothill 30, Fountain Valley 6

Gahr 56, Artesia 7

Garden Grove Pacifica 38, Garden Grove 7

Garey 42, Webb 14

Grace Brethren 49, Calvary Murrieta 7

Grand Terrace 62, Vista del Lago 0

Great Oak 37, Ayala 7

Hart 27, Antelope Valley 7

Heritage 15, Redlands East Valley 7

Hillcrest 41, Riverside North 27

Hoover 51, Glenn 20

Hueneme 39, San Marcos 20

Huntington Beach 29, Long Beach Wilson 18

Irvine 21, Estancia 17

Jurupa Valley 42, Arroyo Valley 22

Katella 42, Westminster 21

King 47, Riverside Poly 7

Knight 7, Ramona 7

La Mirada 43, San Clemente 14

La Palma Kennedy 37, Magnolia 13

La Puente 13, Hacienda Heights Wilson 3

La Salle 44, Muir 6

Laguna Hills 28, Woodbridge 27

Lakeside 63, Bloomington 14

Lakewood 28, Warren 22

Leuzinger 36, Lawndale 28

Linfield Christian 23, Temescal Canyon 23

Lompoc 64, Santa Barbara 0

Lompoc Cabrillo 24, Templeton 12

Los Alamitos 40, La Habra 29

Los Altos 42, Glendora 34

Los Amigos 47, Costa Mesa 14

Mater Dei 62, Upland 7

Miller 17, Fontana 9

Mission Viejo 42, Long Beach Poly 14

Monrovia 26, Whittier 14

Moreno Valley 34, Jurupa Hills 26

Morro Bay 29, San Luis Obispo 20

Nogales 27, Walnut 20

Northview 35, Don Lugo 28

Norwalk 21, Dominguez 13

Oak Hills 27, Etiwanda 24

Oaks Christian 63, Alemany 62 (3OT)

Ocean View 34, Garden Grove Santiago 7

Ontario 40, Patriot 12

Orange Lutheran 35, Norco 21

Palm Springs 38, Kaiser 29

Paloma Valley 42, Corona 18

Paramount 54, Morningside 12

Pasadena Marshall 75, Blair 0

Pasadena Poly 35, Mary Star 10

Paso Robles 31, Cajon 28

Peninsula 35, Torrance 17

Perris 48, San Bernardino 10

Rancho Alamitos 28, Anaheim 7

Rancho Cucamonga 41, Murrieta Valley 20

Rancho Verde 35, Citrus Hill 24

Redlands 23, Chaparral 22

Redondo 58, West Torrance 10

Rim of the World 20, Desert Hot Springs 13

Riverside Prep 50, Santa Rosa Academy 19

Rubidoux 38, Canyon Springs 8

Saddleback 20, Western 14

San Gabriel 27, Ganesha 0

San Jacinto 33, Murrieta Mesa 23

San Marino 48, Viewpoint 30

Santa Ana Valley 35, Northwood 21

Santa Fe 29, South Torrance 12

Santa Margarita 49, Westlake 8

Santa Maria 22, Righetti 20

Santa Maria St. Joseph 21, Bishop Diego 17

Santa Monica 53, Dana Hills 36

Santa Paula 34, Fillmore 19

Santa Ynez 28, Nipomo 7

Saugus 17, Ventura 14

Segerstrom 35, Godinez 29

Serrano 55, Adelanto 6

Servite 41, Villa Park 32

Shadow Hills 26, Hemet 14

Sierra Vista 41, Baldwin Park 35 (OT)

Silver Valley 34, Mammoth 7

Silverado 55, Eastside 31

South El Monte 48, Bassett 21

South Hills 75, Temple City 7

St. Anthony 59, Mission Prep 14

St. Bonaventure 35, La Quinta 14

St. Francis 24, La Serna 21

St. John Bosco 56, Crespi 7

Sultana 35, Barstow 28

Tesoro 25, El Toro 21

Trinity Classical Academy 26, St. Bernard 18

Tustin 28, Trabuco Hills 21

Twentynine Palms 42, Indian Springs 0

Upland Christian 35, Nuview Bridge 8

Valencia 56, Newbury Park 35

Valley View 56, Aliso Niguel 45

West Covina 24, Schurr 13

West Ranch 28, Thousand Oaks 14

Westminster La Quinta 49, Loara 39

Workman 30, Keppel 0

Yucaipa 26, San Gorgonio 21

Yucca Valley 85, Western Christian 0

INTERSECTIONAL

Blythe Palo Verde Valley 30, Desert Mirage 24

Chula Vista Olympian 49, Rio Mesa 14

Edwards AFB Desert 63, Lancaster 48

El Camino Real 42, Harvard-Westlake 21

Hawkins 51, Chula Vista Mater Dei 42

Los Angeles 50, Inglewood 0

Marquez 41, Beckman 13

Mountain View St. Francis 34, Atascadero 13

Oak Park 45, West Adams 20

Oxnard 36, Sylmar 13

Panorama 43, Santa Clara 3

Rancho Christian 31, San Diego Horizon 0

Rosamond 37, Lancaster Desert Christian 14

Saddleback Valley Christian 49, Escondido Charter 0

Salesian 71, Huntington Park 0

Sierra Canyon 53, Taft 13

Whittier Christian 68, Bell 55

Wilmington Banning 37, Hawthorne 7

8 MAN

CITY

NONLEAGUE

Fulton 54, New Designs University Park 0

Los Angeles Jordan 36, Discovery 0

SOUTHERN SECTION

NONLEAGUE

Bermuda Dunes Desert Christian 28, Riverside County Education Academy 8

Flintridge Prep 78, Hillcrest Christian 12

Hesperia Christian 82, Public Safety Academy 28

Joshua Springs 48, Lancaster Baptist 8

Lucerne Valley 54, Desert Chapel 12

Rolling Hills Prep 48, Westmark 0

St. Michael's Prep 56, Crossroads Christian 34

Trona 40, Lone Pine 0

INTERSECTIONAL

Alpaugh 32, Santa Maria Valley Christian 12

Animo Robinson 40, Animo Leadership 0

Cuyama Valley 54, Lemoore Kings Christian 40

East Valley 32, Noli Indian 20

Maricopa 38, Lebec Frazier Mountain 15

Mojave 63, Sun Valley 0

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