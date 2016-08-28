Football: This week's top 25 rankings by The Times

1. MATER DEI (1-0).
2. ST. JOHN BOSCO (1-0).
3. CORONA CENTENNIAL (1-0).
4. MISSION VIEJO (1-0).
5. NARBONNE (1-0).
6. OAKS CHRISTIAN (1-0).
7. VISA MURRIETA (1-0).
8. CHAMINADE (0-1).
9. LONG BEACH POLY (1-0).
10. LA MIRADA (1-0).
11. SERVITE (1-0).
12. ST. BONAVENTURE (1-0).
13. MURRIETA VALLEY (1-0).
14. NORCO (1-0).
15. JSERRA (1-0).
16. ORANGE LUTHERAN (0-1).
17. VALENCIA (0-0).
18. EDISON (2-0).
19. RANCHO CUCAMONGA (1-0).
20. GARDENA SERRA (0-2).
21. REDLANDS EAST VALLEY (0-0).
22. PALOS VERDES (1-0).
23. CALABASAS (1-0).
24. CATHEDRAL (1-0).
25. HAWKINS (1-0).
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