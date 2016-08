Football: This week's top 25 rankings by The Times

1. MATER DEI (1-0).

2. ST. JOHN BOSCO (1-0).

3. CORONA CENTENNIAL (1-0).

4. MISSION VIEJO (1-0).

5. NARBONNE (1-0).

6. OAKS CHRISTIAN (1-0).

7. VISA MURRIETA (1-0).

8. CHAMINADE (0-1).

9. LONG BEACH POLY (1-0).

10. LA MIRADA (1-0).

11. SERVITE (1-0).

12. ST. BONAVENTURE (1-0).

13. MURRIETA VALLEY (1-0).

14. NORCO (1-0).

15. JSERRA (1-0).

16. ORANGE LUTHERAN (0-1).

17. VALENCIA (0-0).

18. EDISON (2-0).

19. RANCHO CUCAMONGA (1-0).

20. GARDENA SERRA (0-2).

21. REDLANDS EAST VALLEY (0-0).

22. PALOS VERDES (1-0).

23. CALABASAS (1-0).

24. CATHEDRAL (1-0).

25. HAWKINS (1-0).

For the latest on high school sports, follow @LATSondheimer on Twitter