The Times' boys' basketball rankings

A look at the top 25 high school boys' basketball teams in the Southland.

Rk. SCHOOL (W-L) Next game (previous ranking)

1. BISHOP MONTGOMERY (8-0); vs. Van Nuys, Dec. 26 (1)

2. SANTA ANA MATER DEI (6-2); vs. South Eugene in Portland, Dec. 27 (2)

3. SIERRA CANYON (5-1); vs. Canyon at Hart, Dec. 26 (6)

4. WESTCHESTER (10-2); at Torrey Pines tourney, Dec. 28 (3)

5. FAIRFAX (8-2); vs. St. Augustine at Torrey Pines, Dec. 27 (5)

6. RANCHO CHRISTIAN (9-1); vs. Cajon at Damien, Dec. 26 (4)

7. EASTVALE ROOSEVELT (7-0). vs. Central Catholic at Damien, Dec. 26 (8)

8. DAMIEN (9-1) vs. St. Bernard, Dec. 26 (8)

9. ST. JOHN BOSCO (9-0); vs. Alemany at Damien, Dec. 26 (9)

10. CRESPI (10-1); vs. Jesuit in Portland, Dec. 27 (10)

11. HARVARD-WESTLAKE (9-1); at Slam Dunk to the Beach, Dec. 27 (11)

12. SANTA MARGARITA (8-2); vs. Birmingham at Damien, Dec. 26 (12)

13. OAK PARK (7-3); vs. Culver City at Damien, Dec. 26 (14)

14. ETIWANDA (9-1); vs. Taft at Damien, Dec. 26 (16)

15. TAFT (12-2) vs. Etiwanda at Damien, Dec. 26 (13)

16. CORONA CENTENNIAL (6-4); vs. Pasadena at Damien, Dec. 26 (17)

17. MAYFAIR (9-2); at Torrey Pines tourney, Dec. 27 (20)

18. ST. ANTHONY (8-1); at Torrey Pines tournament, Dec. 27 (19)

19. PASADENA (5-3); vs. Corona Centennial at Damien, Dec. 26 (15)

20. CHINO HILLS (5-4); at Huntington Park tourney, Jan. 2 (18)

21. LONG BEACH POLY (7-2); vs. Vista at Damien, Dec. 26 (21)

22. DOMINGUEZ (6-3); vs. Leuzinger at Damien, Dec. 26 (NR)

23. ANAHEIM CANYON (10-1); at Orange tournament, Dec. 27 (22)

24. ALEMANY (8-2); vs. St. John Bosco at Damien, Dec. 26 (24)

25. TRABUCO HILLS (10-2); vs. Los Osos at Tustin Classic, Dec. 26 (25)