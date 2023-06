Show more sharing options

Top 100 Law Firm #15

cooley.com

1333 Second St. Suite 400, Santa Monica, CA, 90401

355 S. Grand Ave. Suite 900, Los Angeles, CA, 90071

Headquarters: Palo Alto

Year Established: 1920

Offices firmwide: 18

Offices in Los Angeles County: 2

Total # of Attorneys: 119

Total # of Partners: 34

Total # of Employees: 268

Managing Partner(s)

C. Thomas Hopkins, Partner in Charge, Los Angeles – Santa Monica

John-Paul Motley, Partner in Charge, Los Angeles – Downtown