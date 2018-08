Autores e ilustradores destacan la importancia de la representación

“El primer libro que me sirvió como espejo fue The Carp in the Bathtub, escrito por Barb Cohen con ilustraciones de Joan Halpern. Ver un libro que presentaba una familia que se alistaba para la Pascua judía preparando albóndigas de pescado caseras — una familia como la mía — me hizo llorar. Tenía 30 años y era la primera vez que veía una familia judía en un libro ilustrado.”