Por qué me encanta leer y escribir

Me encanta leer porque siempre hay una historia interesante en cada libro. Hay un libro para todos, incluso cuando no lo creas, solo tienes que encontrar el adecuado. Otra razón por la que me encanta leer es porque cada vez que el personaje principal expresa sus sentimientos, es como escribir su vida en un libro. Es como si fueran uno con el libro y escriben lo que sienten y luego simplemente escriben lo que quieren escribir.

Me encanta escribir porque expresa mis sentimientos. Escribir una historia o un poema es como toda mi vida en un libro. Para convertirte en escritor necesitas pensar: ¿quiénes son los personajes? ¿Cuál es el problema? ¿Y de qué trata la historia? Para contar historias necesitarás concentrarte y ser valiente. Siempre me encanta escribir cuando me siento deprimido o aburrido.

Anthony Aguilar, 10 años