របៀបបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុក Los Angeles | ការបោះឆោ្នត ឆ្នាំ 2020 (in Khmer: How to vote in L.A.) សន្លឹកឆ្នោតដែលផ្ញើជូនតាមសំបុត្រ កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ មណ្ឌលបោះឆ្នោត យើងនិងផ្តល់មតិយោបល់របៀបបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃទី 3 ខែវិច្ឆិកា។