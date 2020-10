Ինչպես քվեարկել Լոս Անջելեսում, 2020 (in Armenian: How to vote in L.A.) Փոստային քվեաթերթիկներ, գրանցման վերջնաժամկետներ, քվեարկության կենտրոններ. բոլոր անհրաժեշտ հիմունքները նոյեմբերի 3-ի ընտրություններում քվեարկելու համար