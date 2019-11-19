Navigating LAX and other Southern California airports

1
2
Los Angeles International (LAX)
3
Terminal 1
- Southwest ***
4
Terminal 2
- Aer Lingus
- AeroMéxico
- Delta
- Virgin
- Atlantic
- WestJet ****
5
Terminal 3
- Avianca **
- Copa **
- Delta
- Interjet **
- Virgin Australia **
6
Terminal 4
- American
7
Terminal 5
- Air Canada (arrivals)
- Allegiant
- American
- American Eagle
- Frontier
- Hawaiian
- JetBlue
- Spirit
- Sun Country
8
Terminal 6
- Air Canada (departures)
- Alaska *
- Boutique Air
- Horizon
- Mokulele Airlines
- Viva Aerobus
- XL Airways
9
Terminal 7
- United
- United Express
10
Terminal 8
- United
- United Express
11
Terminal B (Tom Bradley International)
- Aeroflot
- Air China
- Air France
- Air Italy
- Air New Zealand
- Air Tahiti Nui
- Alaska *
- Alitalia
- ANA (All Nippon)
- Asiana
- Austrian Airlines
- Avianca **
- British Airways
- Cathay Pacific
- China Airlines
- China Eastern
- China Southern
- Copa **
- El Al Israel
- Emirates
- Etihad
- EVA Air
- Fiji Airways
- Finnair
- Hainan Airlines
- Hong Kong Airlines
- Iberia
- Interjet **
- Japan Airlines
- KLM
- Korean Air
- LATAM Airlines
- LOT Polish
- Lufthansa
- Malaysia
- Norwegian Airlines
- Philippine Airlines
- Qantas
- Qatar Airways
- Saudia
- Scandinavian Airlines
- Sichuan Airlines
- Singapore
- Southwest *** (international)
- Swiss
- Thai
- Turkish
- Virgin Australia **
- Volaris
- Xiamen Airlines
Advertisement
* Alaska: All inbound international flights after 7 p.m. arrive at Terminal B (Tom Bradley). The rest arrive and depart at Terminal 6.
** Avianca, Copa, Interjet and Virgin Australia passengers check in at Terminal 3 and walk to Terminal B, where flights depart/arrive.
*** Southwest international passengers check in at Terminal 1 and walk to Terminal B, where flights depart/arrive.
**** WestJet passengers check in at Terminal 2 and take the shuttle from Gate 22A to Terminal 3, where flights depart/arrive.
Los Angeles International, Hollywood Burbank, John Wayne, Long Beach and Ontario International airports. Graphics reporting by Bharbi Hazarika