Basketball: Southern Section wild-card playoff results

SOUTHERN SECTION BOYS’ BASKETBALL
DIVISION 3AA
Wild-card game, Tuesday
Tustin 52, Lakewood 47
DIVISION 5A
Wild-card games, Tuesday
Cornerstone Christian 49, Orange County Christian 32
Santa Ana Calvary Chapel 71, Hawthorne Math/Science 60
Vasquez 74, Santa Clarita Valley International 33
Cathedral City 78, Noli Indian 31
University Prep 88, Silver Valley 66
Fillmore 48, Santa Maria Valley Christian 18
Laguna Blanca 56, Shandon 38
Rancho Alamitos 72, Hillcrest Christian 27
SOUTHERN SECTION GIRLS’ BASKETBALL
DIVISION 3AA
Wild-card game, Tuesday
Ayala 61, Cypress 52
DIVISION 4AA
Wild-card games, Tuesday
Schurr 72, Marymount 56
Garey 58, Jurupa Valley 47
DIVISION 5A
Wild-card games, Tuesday
Shandon 38, Hillcrest Christian 33
Century 45, Riverside Bethel Christian 7
Gladstone 51, Beacon Hill 7
Vista del Lago 54, Animo Leadership 3
Victor Valley Christian 32, Lancaster Baptist 29
University Prep 54, Noli Indian 17
Redlands Adventist 44, Temecula Prep 41
Downey Calvary Chapel 33, Geffen 32