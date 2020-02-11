Copyright © 2020, Los Angeles Times | Terms of Service | Privacy Policy | CA Notice of Collection | Do Not Sell My Info
High School Sports

Basketball: Southern Section wild-card playoff results

Basketballs sit in a rack on the court
-
(Rebecca Blackwell / Associated Press)
Share
By Times staff
Feb. 11, 2020
9:36 PM
Share

SOUTHERN SECTION BOYS’ BASKETBALL
DIVISION 3AA
Wild-card game, Tuesday

Tustin 52, Lakewood 47

DIVISION 5A
Wild-card games, Tuesday

Cornerstone Christian 49, Orange County Christian 32
Santa Ana Calvary Chapel 71, Hawthorne Math/Science 60
Vasquez 74, Santa Clarita Valley International 33
Cathedral City 78, Noli Indian 31
University Prep 88, Silver Valley 66
Fillmore 48, Santa Maria Valley Christian 18
Laguna Blanca 56, Shandon 38
Rancho Alamitos 72, Hillcrest Christian 27

Advertisement

SOUTHERN SECTION GIRLS’ BASKETBALL
DIVISION 3AA
Wild-card game, Tuesday

Ayala 61, Cypress 52

DIVISION 4AA
Wild-card games, Tuesday

Schurr 72, Marymount 56
Garey 58, Jurupa Valley 47

DIVISION 5A
Wild-card games, Tuesday

Shandon 38, Hillcrest Christian 33
Century 45, Riverside Bethel Christian 7
Gladstone 51, Beacon Hill 7
Vista del Lago 54, Animo Leadership 3
Victor Valley Christian 32, Lancaster Baptist 29
University Prep 54, Noli Indian 17
Redlands Adventist 44, Temecula Prep 41
Downey Calvary Chapel 33, Geffen 32

High School Sports
Newsletter
Go beyond the scoreboard

Get the latest on L.A.'s teams in the daily Sports Report newsletter.

You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.
Times staff
More From the Los Angeles Times