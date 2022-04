Movies on TV this week: ‘Titanic’ on Paramount; ‘Alien’ and ‘Aliens’ on Syfy; ‘The Graduate’

Movies on TV the week of May 1 - 7 in interactive PDF format Movies on TV for the entire week, May 1 - 7 in interactive PDF format for easy downloading and printing

FOUR STAR FILMS

Top rated movies and made-for-TV films airing the week of the week of May 1 - 7, 2022

Alien (1979) Syfy Thur. 5:30 p.m. Syfy Fri. 12:30 p.m.

Aliens (1986) Syfy Thur. 8 p.m. Syfy Fri. 3 p.m.

The Conversation (1974) EPIX Fri. 3:55 p.m.

Forrest Gump (1994) Paramount Sat. 3 p.m. Paramount Sat. 5:45 p.m. Paramount Sat. 8:30 p.m. Paramount Sat. 11:40 p.m.

The Graduate (1967) TCM Sun. 1 a.m.

The Shawshank Redemption (1994) A&E Sat. 8 p.m. A&E Sun. 12:03 p.m.

Titanic (1997) Paramount Fri. 8 p.m. Paramount Sat. Noon

BRAVO, IFC & SUNDANCE IN PRIMETIME

Bravo, IFC & Sundance in primetime, airing the week of the week of May 1 - 7, 2022

The Da Vinci Code (2006) ★★ IFC Fri. 1:15 p.m. IFC Sat. 9 a.m.

Dante’s Peak (1997) ★★ Sundance Sat. 6:30 p.m. Sundance Sun. 12:30 p.m.

Edge of Tomorrow (2014) ★★★ BBC America Thur. 8 p.m. BBC America Thur. 10:30 p.m. IFC Fri. 6:45 p.m.

Face/Off (1997) ★★★ IFC Fri. 10:15 a.m. IFC Sat. 6 a.m. Sundance Sat. 12:30 p.m. AMC Sun. 4:10 a.m.

Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) ★★★ Bravo Sat. 9:57 p.m.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018) ★★ Bravo Sun. 1 a.m.

Fury (2014) ★★★ IFC Fri. 11:45 p.m. IFC Sat. 2:30 p.m.

Good Will Hunting (1997) ★★★ Bravo Thur. 10 a.m.

Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) ★★★ Bravo Thur. 4:30 p.m. Bravo Fri. 6 a.m.

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010) ★★★ Bravo Fri. 10:30 p.m. Bravo Sat. 3:55 p.m.

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011) ★★★ Bravo Sat. 1:30 a.m. Bravo Sat. 6:55 p.m.

Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) ★★★ Bravo Fri. 12:30 p.m. Bravo Sat. 6 a.m.

Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) ★★★ Bravo Fri. 7 p.m. Bravo Sat. 12:25 p.m.

Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) ★★★ Bravo Fri. 4 p.m. Bravo Sat. 9:25 a.m.

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) ★★★ Bravo Thur. 10:30 p.m. Bravo Fri. 9:30 a.m.

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) ★★★ Bravo Thur. 1 p.m.

The Hot Chick (2002) ★ IFC Sun. 12:45 p.m.

The Hunt for Red October (1990) ★★★ Sundance Sat. 3:30 p.m.

Napoleon Dynamite (2004) ★★★ IFC Sat. 10:30 p.m.

Punisher: War Zone (2008) ★ IFC Fri. 4:30 p.m. IFC Sat. 12:15 p.m.

Silent House (2011) ★★ IFC Fri. 8:15 a.m. IFC Sat. 2:45 a.m.

Taken 3 (2014) ★★ IFC Fri. 9:15 p.m. IFC Sat. 5:30 p.m.

21 Jump Street (2012) ★★★ IFC Sat. 8 p.m.

2012 (2009) ★★ Sundance Sat. 9 p.m.

WarGames (1983) ★★★ Sundance Sun. 3 a.m.

BOX OFFICE HITS

Movies that scored big at the box office, airing the week of the week of May 1 - 7, 2022

Aliens (1986) ★★★★ Syfy Thur. 8 p.m. Syfy Fri. 3 p.m.

American Pie (1999) ★★★ Encore Sat. 6:19 a.m. Encore Sat. 6 p.m.

American Pie 2 (2001) ★★ Encore Sat. 7:58 a.m. Encore Sat. 7:39 p.m.

Apollo 13 (1995) ★★★ Syfy Fri. 6 p.m. Syfy Sat. 2:55 p.m.

Armageddon (1998) ★★ Syfy Fri. 9 p.m. Syfy Sat. 6 p.m.

Batman Begins (2005) ★★★ TNT Fri. Noon TNT Fri. 10 p.m.

Beetlejuice (1988) ★★★ Syfy Thur. 12:58 p.m.

Big Momma’s House (2000) ★★ VH1 Fri. Noon VH1 Fri. 8:30 p.m.

Blazing Saddles (1974) ★★★ BBC America Fri. 10 p.m. BBC America Sat. 2 a.m.

Boyz N the Hood (1991) ★★★ Encore Thur. 1:38 p.m. Encore Thur. 9 p.m.

Bram Stoker’s Dracula (1992) ★★★ EPIX Sat. 11:40 p.m.

A Bug’s Life (1998) ★★★ Freeform Sat. 1:40 p.m.

Captain America: The Winter Soldier (2014) ★★★ FX Sat. 8 p.m.

Cars 2 (2011) ★★ Freeform Sat. 9:05 a.m.

Charlie’s Angels (2000) ★★★ Starz Sat. 6:02 p.m.

The Color of Money (1986) ★★★ EPIX Thur. 8 p.m.

Crocodile Dundee (1986) ★★★ AMC Thur. 9:30 a.m.

The Da Vinci Code (2006) ★★ IFC Fri. 1:15 p.m. IFC Sat. 9 a.m.

Deadpool (2016) ★★★ FX Fri. 8:01 p.m. FX Fri. 10:30 p.m.

Despicable Me 2 (2013) ★★★ Nickelodeon Thur. 5 p.m. Nickelodeon Fri. 3 p.m.

Double Jeopardy (1999) ★★★ Cinemax Sat. 6:13 a.m.

Erin Brockovich (2000) ★★★ Starz Sun. 12:16 p.m.

Face/Off (1997) ★★★ IFC Fri. 10:15 a.m. IFC Sat. 6 a.m. Sundance Sat. 12:30 p.m. AMC Sun. 4:10 a.m.

Fast & Furious 6 (2013) ★★ HBO Thur. 10:05 a.m.

Field of Dreams (1989) ★★★ AMC Thur. 11:30 a.m. AMC Fri. 9 a.m.

The First Wives Club (1996) ★★★ Ovation Sat. 5 p.m.

Forrest Gump (1994) ★★★★ Paramount Sat. 3 p.m. Paramount Sat. 5:45 p.m. Paramount Sat. 8:30 p.m. Paramount Sat. 11:40 p.m.

Good Will Hunting (1997) ★★★ Bravo Thur. 10 a.m.

The Graduate (1967) ★★★★ TCM Sun. 1 a.m.

The Green Mile (1999) ★★★ A&E Sat. 4 p.m.

Groundhog Day (1993) ★★★ EPIX Thur. 12:35 p.m.

Guardians of the Galaxy (2014) ★★★ FX Thur. 7:29 p.m. FX Fri. 5:30 p.m.

Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) ★★★ Bravo Thur. 4:30 p.m. Bravo Fri. 6 a.m.

Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) ★★★ Bravo Fri. 12:30 p.m. Bravo Sat. 6 a.m.

Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) ★★★ Bravo Fri. 7 p.m. Bravo Sat. 12:25 p.m.

Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) ★★★ Bravo Fri. 4 p.m. Bravo Sat. 9:25 a.m.

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) ★★★ Bravo Thur. 10:30 p.m. Bravo Fri. 9:30 a.m.

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) ★★★ Bravo Thur. 1 p.m.

Hercules (1997) ★★★ Freeform Sat. 11:35 a.m.

The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) ★★ HBO Sat. 5:05 p.m.

The Hunt for Red October (1990) ★★★ Sundance Sat. 3:30 p.m.

Ice Age (2002) ★★★ Freeform Thur. 4 p.m.

Iron Man 3 (2013) ★★★ Starz Sun. 5:56 a.m.

Jumanji (1995) ★★ Freeform Sat. 3:45 p.m.

A League of Their Own (1992) ★★★ AMC Fri. 11:30 a.m. AMC Sat. 3:31 a.m.

Legends of the Fall (1994) ★★ Encore Sat. 2:03 a.m.

Lethal Weapon 2 (1989) ★★★ Ovation Fri. 8:30 p.m.

Look Who’s Talking (1989) ★★ Ovation Sat. 2 p.m.

Meet the Fockers (2004) ★★ Starz Thur. 11:58 a.m.

Miss Congeniality (2000) ★★ POP Fri. 8 p.m. POP Sat. 12:55 p.m.

Moonstruck (1987) ★★★ Cinemax Sat. 6:17 p.m.

Mrs. Doubtfire (1993) ★★★ Freeform Sat. 11 p.m.

The Mummy (1999) ★★ HBO Fri. 7:50 a.m.

Oz the Great and Powerful (2013) ★★ Starz Thur. 7:48 a.m. Starz Thur. 6:46 p.m.

Pearl Harbor (2001) ★★ AMC Thur. 8 p.m. AMC Fri. 5 p.m.

A Quiet Place Part II (2021) ★★★ EPIX Sat. 8 p.m.

Revenge of the Nerds (1984) ★★ BBC America Fri. 8 p.m. BBC America Sat. Noon

Robin Hood: Prince of Thieves (1991) ★★ BBC America Thur. 5 p.m. BBC America Fri. 1 a.m.

RoboCop (1987) ★★★ Ovation Thur. 4 p.m.

The Rock (1996) ★★★ AMC Thur. 5 p.m.

Rush Hour (1998) ★★★ AMC Fri. 8 p.m. AMC Sat. 3:45 p.m.

Rush Hour 2 (2001) ★★ AMC Fri. 10:15 p.m. AMC Sat. 6 p.m.

Seabiscuit (2003) ★★★ AMC Sat. 6:31 a.m.

Shakespeare in Love (1998) ★★★ EPIX Thur. 10:30 a.m.

Shrek Forever After (2010) ★★ TOON Sat. 6 p.m.

Sleepy Hollow (1999) ★★★ EPIX Sat. 6:10 p.m.

Solo: A Star Wars Story (2018) ★★ TBS Thur. 6:20 a.m.

Spider-Man: Far From Home (2019) ★★★ FX Sat. 5:01 p.m.

Stargate (1994) ★★ Cinemax Fri. 5:57 p.m.

Stepmom (1998) ★★ POP Sat. Noon POP Sat. 4:55 p.m.

Taps (1981) ★★ EPIX Thur. 10 p.m.

A Time to Kill (1996) ★★★ Encore Fri. 12:40 p.m.

Titanic (1997) ★★★★ Paramount Fri. 8 p.m. Paramount Sat. Noon

Transformers (2007) ★★★ Cinemax Sat. 8 a.m.

Twilight (2008) ★★ E! Thur. 12:45 p.m. E! Sat. 6:35 p.m.

The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 (2011) ★★ E! Fri. 4:05 p.m. E! Sat. 1:30 p.m. E! Sun. 3:10 a.m.

The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 (2012) ★★ E! Fri. 6:35 p.m. E! Sat. 4:05 p.m. E! Sun. 5:45 a.m.

The Twilight Saga: Eclipse (2010) ★★ E! Thur. 6:15 p.m. E! Fri. 1:15 p.m. E! Sun. 12:15 p.m.

The Twilight Saga: New Moon (2009) ★★ E! Thur. 3:30 p.m. E! Sat. 9:15 p.m.

Venom: Let There Be Carnage (2021) ★★ Starz Fri. 10:54 p.m. Starz Sat. 3:15 p.m.

The Verdict (1982) ★★★ TCM Thur. 11 p.m.

WarGames (1983) ★★★ Sundance Sun. 3 a.m.

What Women Want (2000) ★★ Cinemax Sat. 4:08 p.m.

X-Men (2000) ★★★ BBC America Sat. 10:45 p.m.

X-Men: Days of Future Past (2014) ★★★ FX Sat. 11:02 p.m.