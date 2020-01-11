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High School Sports

Basketball scores from Friday

NBL Rd 14 - Brisbane v Perth
High school basketball scores from Friday
(Jono Searle / Getty Images)
Jan. 11, 2020
8:12 AM
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BOYS

Anaheim Canyon 86, Yorba Linda 58

Animo Robinson 77, Triumph 69

Arrowhead Christian 68, Western Christian 43

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Artesia 75, Whitney 36

Bassett 73, Ganesha 55

Beverly Hills 70, El Segundo 30

California 50, Santa Fe 35

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Capistrano Valley 75, San Clemente 53

Cathedral 70, Sun Valley Poly 68

Chavez 74, Harbor Teacher 46

Claremont 71, Alta Loma 45

Compton 51, Long Beach Wilson 48

Corona Santiago 67, Norco 63

Crean Lutheran 59, Tustin 55

Desert Hot Springs 56, Desert Mirage 40

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Diamond Bar 46, Chino 34

Dos Pueblos 56, Santa Ynez 31

Franklin 57, Torres 44

Garden Grove 67, Westminster 60

Glendora 71, Ayala 56

Harvard-Westlake 65, Alemany 47

Heritage Christian 83, Cerritos Valley Christian 63

International School of Los Angeles 37, Le Lycee 33

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JSerra 55, St. John Bosco 54

Keppel 65, Bell Gardens 59

Lakeside 61, Canyon Springs 55

Locke 77, Alliance Health Services 53

Los Angeles Jordan 54, Central City Value 51

Marquez 47, Belmont 40

Mira Costa 50, Palos Verdes 49

Montclair 59, Chaffey 42

Moreno Valley 70, Mann 33

New Roads 53, Hawthorne Math/Science 47

Nogales 71, Sierra Vista 46

Nuview Bridge 75, Anza Hamilton 33

Oak Park 64, Camarillo 50

Oakwood 85, Buckley 48

Ocean View 85, Western 77

Orange Lutheran 38, Santa Margarita 32

Peninsula 48, Leuzinger 47

Placentia Valencia 51, La Palma Kennedy 26

Redlands East Valley 64, Cajon 46

San Pedro 68, Garfield 62

Santa Ana 57, Orange 47

Sherman Oaks Notre Dame 95, Loyola 94

St. Anthony 59, Gardena Serra 32

St. Monica Academy 55, Mesrobian 36

Valencia 82, Hart 64

Ventura 52, Rio Mesa 47

Villa Park 66, Foothill 32

Village Christian 60, Maranatha 44

Westmark 82, Pilgrim 32

GIRLS

Brea Olinda 68, El Modena 23

Burbank Burroughs 52, Burbank 35

California 51, Santa Fe 48

Camarillo 90, Oak Park 51

Cerritos 49, Glenn 31

Cerritos Valley Christian 63, Heritage Christian 33

Desert Mirage 34, Desert Hot Springs 22

Don Lugo 58, Ontario 17

Downey 62, Paramount 21

Duarte 36, Gladstone 26

Edgewood 58, Pomona 20

El Camino Real 56, Chatsworth 19

Foothill 49 Villa Park 39

Glendora 61, Ayala 56

Granada Hills 58, Granada Hills Kennedy 20

Grand Terrace 68, Kaiser 27

Grant 34, Sun Valley Magnet 17

Grant 38, Reseda 23

Hesperia Christian 44, Excelsior 29

Jurupa Hills 43, Tahquitz 34

Keppel 50, Bell Gardens 47

La Habra 42, Fullerton 31

Long Beach Wilson 67, Compton 38

Mira Costa 31, Palos Verdes 24

Montebello 34 San Gabriel 50

Moreno Valley Riverside County Education Academy 57, Hemet River Springs 26

Northview 71, Hacienda Heights Wilson 37

Nuview Bridge 36, Anza Hamilton 26

Ocean View 50, Western 38

Orange Vista 61, Arlington 10

Orangewood Academy 74, Sage Hill 22

Peninsula 60, Leuzinger 42

Pioneer 72, Oxford Academy 69

Quartz Hill 46, Paraclete 38

Riverside Poly 70, Riverside Notre Dame 45

San Gabriel Mission 49, Sacred Heart 20

St. Monica Academy 44, Mesrobian 20

Village Christian 57, Maranatha 38

Western Christian 60, Arrowhead Christian 35

Westlake 61, Calabasas 51

Whitney 66, Artesia 24

Yorba Linda 42, Anaheim Canyon 31

Yucaipa 66, Carter 33

High School Sports
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