Basketball scores from Friday

BOYS
Anaheim Canyon 86, Yorba Linda 58
Animo Robinson 77, Triumph 69
Arrowhead Christian 68, Western Christian 43
Artesia 75, Whitney 36
Bassett 73, Ganesha 55
Beverly Hills 70, El Segundo 30
California 50, Santa Fe 35
Capistrano Valley 75, San Clemente 53
Cathedral 70, Sun Valley Poly 68
Chavez 74, Harbor Teacher 46
Claremont 71, Alta Loma 45
Compton 51, Long Beach Wilson 48
Corona Santiago 67, Norco 63
Crean Lutheran 59, Tustin 55
Desert Hot Springs 56, Desert Mirage 40
Diamond Bar 46, Chino 34
Dos Pueblos 56, Santa Ynez 31
Franklin 57, Torres 44
Garden Grove 67, Westminster 60
Glendora 71, Ayala 56
Harvard-Westlake 65, Alemany 47
Heritage Christian 83, Cerritos Valley Christian 63
International School of Los Angeles 37, Le Lycee 33
JSerra 55, St. John Bosco 54
Keppel 65, Bell Gardens 59
Lakeside 61, Canyon Springs 55
Locke 77, Alliance Health Services 53
Los Angeles Jordan 54, Central City Value 51
Marquez 47, Belmont 40
Mira Costa 50, Palos Verdes 49
Montclair 59, Chaffey 42
Moreno Valley 70, Mann 33
New Roads 53, Hawthorne Math/Science 47
Nogales 71, Sierra Vista 46
Nuview Bridge 75, Anza Hamilton 33
Oak Park 64, Camarillo 50
Oakwood 85, Buckley 48
Ocean View 85, Western 77
Orange Lutheran 38, Santa Margarita 32
Peninsula 48, Leuzinger 47
Placentia Valencia 51, La Palma Kennedy 26
Redlands East Valley 64, Cajon 46
San Pedro 68, Garfield 62
Santa Ana 57, Orange 47
Sherman Oaks Notre Dame 95, Loyola 94
St. Anthony 59, Gardena Serra 32
St. Monica Academy 55, Mesrobian 36
Valencia 82, Hart 64
Ventura 52, Rio Mesa 47
Villa Park 66, Foothill 32
Village Christian 60, Maranatha 44
Westmark 82, Pilgrim 32
GIRLS
Brea Olinda 68, El Modena 23
Burbank Burroughs 52, Burbank 35
California 51, Santa Fe 48
Camarillo 90, Oak Park 51
Cerritos 49, Glenn 31
Cerritos Valley Christian 63, Heritage Christian 33
Desert Mirage 34, Desert Hot Springs 22
Don Lugo 58, Ontario 17
Downey 62, Paramount 21
Duarte 36, Gladstone 26
Edgewood 58, Pomona 20
El Camino Real 56, Chatsworth 19
Foothill 49 Villa Park 39
Glendora 61, Ayala 56
Granada Hills 58, Granada Hills Kennedy 20
Grand Terrace 68, Kaiser 27
Grant 34, Sun Valley Magnet 17
Grant 38, Reseda 23
Hesperia Christian 44, Excelsior 29
Jurupa Hills 43, Tahquitz 34
Keppel 50, Bell Gardens 47
La Habra 42, Fullerton 31
Long Beach Wilson 67, Compton 38
Mira Costa 31, Palos Verdes 24
Montebello 34 San Gabriel 50
Moreno Valley Riverside County Education Academy 57, Hemet River Springs 26
Northview 71, Hacienda Heights Wilson 37
Nuview Bridge 36, Anza Hamilton 26
Ocean View 50, Western 38
Orange Vista 61, Arlington 10
Orangewood Academy 74, Sage Hill 22
Peninsula 60, Leuzinger 42
Pioneer 72, Oxford Academy 69
Quartz Hill 46, Paraclete 38
Riverside Poly 70, Riverside Notre Dame 45
San Gabriel Mission 49, Sacred Heart 20
St. Monica Academy 44, Mesrobian 20
Village Christian 57, Maranatha 38
Western Christian 60, Arrowhead Christian 35
Westlake 61, Calabasas 51
Whitney 66, Artesia 24
Yorba Linda 42, Anaheim Canyon 31
Yucaipa 66, Carter 33