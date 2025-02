High school basketball: Wednesday’s scores for boys’ and girls’ games

More to Read

Bell 43, Huntington Park 22 Birmingham 79, Cleveland 15 Carson 44, Gardena 33 Central City Value 24, Orthopaedic 15 Chatsworth 63, Sylmar 60 Community Charter 45, Valley Oaks CES 13 Discovery 30, Valor Academy 8 Eagle Rock 58, Lincoln 7 Fremont d. Dorsey, forfeit Grant 44, North Hollywood 28 Harbor Teacher 84, Locke 6 Kennedy 51, San Fernando 28 Hamilton d. LACES, forfeit Hollywood 38, Roybal 28 Lake Balboa College 42, MSAR 18 Maywood CES 55, Sotomayor 15 Reseda 68, Panorama 39 San Pedro 50, Rancho Dominguez 18 Santee 80, Jefferson 16 South East 61, South Gate 27 Sun Valley Magnet 51, AMIT 11 Verdugo Hills 59, Arleta 53 Washington Prep 67, Horace Mann 28 West Adams 26, Manual Arts 23 Westchester 61, Venice 21 WISH Academy 57, Burton 1

Alhambra 57, #1 Garden Grove 54 Carpinteria 58, #16 Bishop Diego 55 #9 Paloma Valley 61, Santa Clarita Christian 41 #8 Palmdale Aerospace Academy 69, West Covina 63 #5 Chino 91, Trinity Classical Academy 55 #12 Chaffey 53, Environmental Charter 37 Laguna Hills 71, #13 Redlands Adventist Academy 47 #4 California 83, San Jacinto 58 Valley Torah 66, #3 Santa Rosa Academy 60 #14 Big Bear 69, Schurr 59 Newport Christian 71, #11 California School for the Deaf Riverside 61 #6 Hacienda Heights Wilson 65, San Jacinto Leadership Academy 36 Katella 76, #7 Excelsior Charter 65 #10 Perris 82, Granite Hills 71 #15 Citrus Hill 67, Mesrobian 66 #2 Geffen Academy 54, Patriot 52

#1 Linfield Christian 56, Sunny Hills 48 #16 Palm Desert 78, Long Beach Jordan 63 #9 Maranatha 60, Alta Loma 51 #8 Beckman 69, Desert Christian Academy 37 #5 Hesperia 65, Warren 52 #12 Knight 63, Arcadia 55 #13 Ayala 61, Gahr 50 #4 Price 55, Santa Monica Pacifica Christian 40 #3 Capistrano Valley Christian 52, La Palma Kennedy 38 #14 El Toro 66, Cerritos 59 #11 South Torrance 74, Mary Star of the Sea 48 #6 San Gabriel Academy 58, Cajon 42 West Torrance 71, #7 Don Bosco Tech 68 Sage Hill 44, #10 Oakwood 39 #15 Northwood 79, Adelanto 64 #2 Tustin 71, Liberty 39

Newsletter Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

Enter email address Sign Me Up

You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.