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High School Sports

High school baseball and softball: Tuesday’s scores

Baseballs are stored in a bucket.
(Michael Reaves / Getty Images)
By Times staff
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BASEBALL

Adelanto 10, Riverside Prep 2

Alhambra 16, Keppel 1

Apple Valley 2, Granite Hills 1

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Aquinas 7, Arrowhead Christian 1

Arcadia 3, Muir 1

Arlington 2, Ramona 1

Ayala 17, Alta Loma 0

Beckman 5, Portola 4

Bellflower 2, South Torrance 1

Bloomington 10, Arroyo Valley 1

Bonita 8, Claremont 1

Buena 7, Channel Islands 2

Burbank 9, Pasadena 1

Cathedral City 5, Desert Mirage 4

Coachella Valley 4, Banning 0

Colton 14, Rim of the World 4

Corona 8, South Hills 5

de Toledo 4, Oakwood 0

El Modena 3, Diamond Bar 0

Firebaugh 13, Dominguez 0

Foothill Tech 5, Bishop Diego 4

Gardena 3, Animo Leadership 1

Gardena Serra 8, Bishop Amat 5

Garey 12, Pomona 2

Glendora 7, Colony 5

Great Oak 8, Murrieta Valley 4

Harbor Teacher 9, Sage Hill 6

Harvard-Westlake 13, St. Francis 0

Hillcrest 14, Norte Vista 8

Jurupa Hills 6, Rialto 0

Kaiser 3, Carter 0

La Salle 3, Cathedral 0

La Sierra 18, Patriot 1

Laguna Hills 15, Irvine University 5

Loara 6, Garden Grove Santiago 5

Los Amigos 15, Bolsa Grande 4

Loyola 2, Chaminade 0

Lynwood 14, Environmental Charter 3

Marquez 12, Jefferson 2

Mary Star 12, St. Monica 1

Mesa Grande Academy 10, United Christian 0

Milken 5, Buckley 1

Millikan 5, Garden Grove Pacifica 3

Moreno Valley 16, Indian Springs 0

Northview 6, Chino Hills 4

Ontario Christian 8, Cerritos Valley Christian 3

Rancho Cucamonga 6, Summit 3

Royal 6, Camarillo 1

Salesian 14, Cantwell-Sacred Heart 7

San Gorgonio 8, Fontana 2

San Jacinto 1, West Valley 0

San Marcos 3, Lompoc Cabrillo 0

Santa Ana Calvary Chapel 4, Costa Mesa 3

Savanna 14, Big Bear 1

Sherman Oaks Notre Dame 18, Alemany 6

Silverado 18, Academy for Academic Excellence 0

Simi Valley 15, Oak Park 3

South Pasadena 8, San Marino 7

St. John Bosco 5, Dana Hills 0

Tahquitz 6, Citrus Hill 3

Temecula Prep 5, Cornerstone Christian 2

Temecula Valley 6, Vista Murrieta 2

Temple City 7, La Canada 6

Torrance 3, Culver City 1

University Prep 17, Silver Valley 1

Ventura 11, Oxnard 2

Viewpoint 2, Crossroads 1

Villa Park 6, Hart 5

West Covina 4, Arroyo 2

Westminster La Quinta 4, Rancho Alamitos 2

Whittier Christian 5, Village Christian 3

Woodcrest Christian 11, Bermuda Dunes Desert Christian 1

Yeshiva 18, Santa Monica Pacifica Christian 2

SOFTBALL

Alverno 7, Holy Family 0

Aquinas 13, Arrowhead Christian 0

Arcadia 22, Pasadena 2

Arroyo 5, West Covina 2

Barstow 21, Hesperia 0

Beckman 19, Irvine University 0

Bell Gardens 5, South East 2

Bishop Diego 11, Carpinteria 1

Bloomington 25, West Valley 7

Bonita 5, Glendora 3

Bravo 10, Hamilton 2

Buena Park 20, Orange 1

Burbank 10, Glendale 0

California 11, Santa Fe 1

Capistrano Valley 4, Mission Viejo 2

Capistrano Valley Christian 15, Samueli 0

Colton 13, Eisenhower 3

Contreras 27, Los Angeles Kennedy 3

Corona 6, Sultana 0

Dos Pueblos 22, Santa Barbara 2

El Camino Real 8, Chaminade 4

El Segundo 12, Mira Costa 1

Fullerton 18, Rancho Alamitos 4

Heritage 9, Jurupa Hills 2

Highland 6, Knight 1

JSerra 6, Aliso Niguel 0

Lakewood 11, Long Beach Wilson 9

Lancaster 7, Eastside 1

Legacy 10, Harbor Teacher 0

Los Angeles Wilson 9, Bell 4

Mary Star 7, Los Angeles Wilmington Banning 2

Mayfair 7, Cerritos Valley Christian 0

Mesa Grande Academy 22, United Christian 3

Millikan 3, Long Beach Poly 1

Montclair 12, Ontario 1

Montebello 11, Hawthorne 1

Moorpark 11, Fillmore 0

Muir 6, Hoover 4

Murrieta Mesa 20, Chaparral 5

Northwood 9, Irvine 1

Ontario Christian 16, Loma Linda Academy 0

Oxnard 7, Ventura 0

Quartz Hill 15, Palmdale 0

Ramona 7, Arlington 5

Rialto 13, Arroyo Valley 2

Rio Hondo Prep 9, Campbell Hall 0

Rio Mesa 16, Oxnard Pacifica 3

San Bernardino 7, San Gorgonio 5

San Juan Hills 2, Foothill 0

San Marino 9, South Pasadena 0

Santa Ana Valley 20, Saddleback 4

Saugus 6, Valencia 4

Schurr 17, Pioneer 2

Segerstrom 4, Sunny Hills 2

Sherman Oaks Notre Dame 12, St. Bonaventure 0

Sierra Canyon 11, Viewpoint 0

Silverado 7, Academy for Academic Excellence 1

South Gate 22, Narbonne 0

Southlands Christian 12, Downey Calvary Chapel 4

Tahquitz 14, Rubidoux 1

Temple City 6, La Canada 1

Twentynine Palms 11, Yucca Valley 1

Vasquez 10, Lone Pine 0

Village Christian 8, St. Genevieve 0

Warren 7, La Palma Kennedy 1

West Ranch 19, Canyon Country Canyon 4

Western 17, Costa Mesa 16

Westminster La Quinta 14, Estancia 1

High School Sports

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