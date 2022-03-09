High school baseball and softball: Tuesday’s scores
BASEBALL
Adelanto 10, Riverside Prep 2
Alhambra 16, Keppel 1
Apple Valley 2, Granite Hills 1
Aquinas 7, Arrowhead Christian 1
Arcadia 3, Muir 1
Arlington 2, Ramona 1
Ayala 17, Alta Loma 0
Beckman 5, Portola 4
Bellflower 2, South Torrance 1
Bloomington 10, Arroyo Valley 1
Bonita 8, Claremont 1
Buena 7, Channel Islands 2
Burbank 9, Pasadena 1
Cathedral City 5, Desert Mirage 4
Coachella Valley 4, Banning 0
Colton 14, Rim of the World 4
Corona 8, South Hills 5
de Toledo 4, Oakwood 0
El Modena 3, Diamond Bar 0
Firebaugh 13, Dominguez 0
Foothill Tech 5, Bishop Diego 4
Gardena 3, Animo Leadership 1
Gardena Serra 8, Bishop Amat 5
Garey 12, Pomona 2
Glendora 7, Colony 5
Great Oak 8, Murrieta Valley 4
Harbor Teacher 9, Sage Hill 6
Harvard-Westlake 13, St. Francis 0
Hillcrest 14, Norte Vista 8
Jurupa Hills 6, Rialto 0
Kaiser 3, Carter 0
La Salle 3, Cathedral 0
La Sierra 18, Patriot 1
Laguna Hills 15, Irvine University 5
Loara 6, Garden Grove Santiago 5
Los Amigos 15, Bolsa Grande 4
Loyola 2, Chaminade 0
Lynwood 14, Environmental Charter 3
Marquez 12, Jefferson 2
Mary Star 12, St. Monica 1
Mesa Grande Academy 10, United Christian 0
Milken 5, Buckley 1
Millikan 5, Garden Grove Pacifica 3
Moreno Valley 16, Indian Springs 0
Northview 6, Chino Hills 4
Ontario Christian 8, Cerritos Valley Christian 3
Rancho Cucamonga 6, Summit 3
Royal 6, Camarillo 1
Salesian 14, Cantwell-Sacred Heart 7
San Gorgonio 8, Fontana 2
San Jacinto 1, West Valley 0
San Marcos 3, Lompoc Cabrillo 0
Santa Ana Calvary Chapel 4, Costa Mesa 3
Savanna 14, Big Bear 1
Sherman Oaks Notre Dame 18, Alemany 6
Silverado 18, Academy for Academic Excellence 0
Simi Valley 15, Oak Park 3
South Pasadena 8, San Marino 7
St. John Bosco 5, Dana Hills 0
Tahquitz 6, Citrus Hill 3
Temecula Prep 5, Cornerstone Christian 2
Temecula Valley 6, Vista Murrieta 2
Temple City 7, La Canada 6
Torrance 3, Culver City 1
University Prep 17, Silver Valley 1
Ventura 11, Oxnard 2
Viewpoint 2, Crossroads 1
Villa Park 6, Hart 5
West Covina 4, Arroyo 2
Westminster La Quinta 4, Rancho Alamitos 2
Whittier Christian 5, Village Christian 3
Woodcrest Christian 11, Bermuda Dunes Desert Christian 1
Yeshiva 18, Santa Monica Pacifica Christian 2
SOFTBALL
Alverno 7, Holy Family 0
Aquinas 13, Arrowhead Christian 0
Arcadia 22, Pasadena 2
Arroyo 5, West Covina 2
Barstow 21, Hesperia 0
Beckman 19, Irvine University 0
Bell Gardens 5, South East 2
Bishop Diego 11, Carpinteria 1
Bloomington 25, West Valley 7
Bonita 5, Glendora 3
Bravo 10, Hamilton 2
Buena Park 20, Orange 1
Burbank 10, Glendale 0
California 11, Santa Fe 1
Capistrano Valley 4, Mission Viejo 2
Capistrano Valley Christian 15, Samueli 0
Colton 13, Eisenhower 3
Contreras 27, Los Angeles Kennedy 3
Corona 6, Sultana 0
Dos Pueblos 22, Santa Barbara 2
El Camino Real 8, Chaminade 4
El Segundo 12, Mira Costa 1
Fullerton 18, Rancho Alamitos 4
Heritage 9, Jurupa Hills 2
Highland 6, Knight 1
JSerra 6, Aliso Niguel 0
Lakewood 11, Long Beach Wilson 9
Lancaster 7, Eastside 1
Legacy 10, Harbor Teacher 0
Los Angeles Wilson 9, Bell 4
Mary Star 7, Los Angeles Wilmington Banning 2
Mayfair 7, Cerritos Valley Christian 0
Mesa Grande Academy 22, United Christian 3
Millikan 3, Long Beach Poly 1
Montclair 12, Ontario 1
Montebello 11, Hawthorne 1
Moorpark 11, Fillmore 0
Muir 6, Hoover 4
Murrieta Mesa 20, Chaparral 5
Northwood 9, Irvine 1
Ontario Christian 16, Loma Linda Academy 0
Oxnard 7, Ventura 0
Quartz Hill 15, Palmdale 0
Ramona 7, Arlington 5
Rialto 13, Arroyo Valley 2
Rio Hondo Prep 9, Campbell Hall 0
Rio Mesa 16, Oxnard Pacifica 3
San Bernardino 7, San Gorgonio 5
San Juan Hills 2, Foothill 0
San Marino 9, South Pasadena 0
Santa Ana Valley 20, Saddleback 4
Saugus 6, Valencia 4
Schurr 17, Pioneer 2
Segerstrom 4, Sunny Hills 2
Sherman Oaks Notre Dame 12, St. Bonaventure 0
Sierra Canyon 11, Viewpoint 0
Silverado 7, Academy for Academic Excellence 1
South Gate 22, Narbonne 0
Southlands Christian 12, Downey Calvary Chapel 4
Tahquitz 14, Rubidoux 1
Temple City 6, La Canada 1
Twentynine Palms 11, Yucca Valley 1
Vasquez 10, Lone Pine 0
Village Christian 8, St. Genevieve 0
Warren 7, La Palma Kennedy 1
West Ranch 19, Canyon Country Canyon 4
Western 17, Costa Mesa 16
Westminster La Quinta 14, Estancia 1
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