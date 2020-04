This is the latest list of L.A. County communities with coronavirus cases

Los Angeles County announced 472 new coronavirus infections Wednesday, bringing its total case count to nearly 10,500.

Health officials also reported 42 more deaths linked to COVID-19, as the county’s total death toll rose to 402.

Here is the latest list of Los Angeles County communities with confirmed coronavirus cases. For more information, see The Times’ coronavirus tracker.

Long Beach 379

Glendale 278

Melrose 215

Pasadena 184

Santa Clarita 166

Torrance 159

North Hollywood 145

Carson 133

Inglewood 132

Hollywood 124

Sylmar 121

Palmdale 118

Burbank 112

Downey 111

South Gate 108

East Los Angeles 108

West Hollywood 105

Santa Monica 98

Van Nuys 96

Canoga Park 93

Lancaster 91

Norwalk 88

Hawthorne 87

Sherman Oaks 85

Redondo Beach 84

Reseda 84

Silver Lake 84

Westlake 84

Lynwood 84

Gardena 82

West Vernon 79

Beverly Hills 78

Woodland Hills 77

Panorama City 76

Compton 72

Palms 69

Unincorporated Florence-Firestone 68

Pico Rivera 67

Glassell Park 66

Boyle Heights 64

Montebello 64

Bell 64

Pacoima 63

Pico-Union 62

Pomona 58

Koreatown 58

Temple-Beaudry 57

Brentwood 57

Encino 56

Exposition Park 56

Whittier 56

Northridge 56

Manhattan Beach 55

Winnetka 55

San Pedro 55

Bellflower 55

East Hollywood 54

North Hills 54

Wilshire Center 54

Covina 54

Granada Hills 53

Florence-Firestone 52

West Adams 51

Central 51

Hancock Park 49

West Covina 48

South Park 47

Tarzana 47

Little Armenia 47

Eagle Rock 46

Hollywood Hills 46

Rancho Palos Verdes 46

Sun Valley 46

Vernon Central 45

Huntington Park 44

Paramount 44

El Sereno 44

Crestview 43

Lakewood 43

Highland Park 40

Lake Balboa 40

Valley Village 40

Wilmington 40

Altadena 39

Westchester 39

Bell Gardens 39

Athens-Westmont 38

Little Bangladesh 38

Chatsworth 38

Alhambra 37

West Los Angeles 37

Mar Vista 37

Palos Verdes Estates 36

Del Rey 36

Westwood 36

Valley Glen 36

Sunland 36

Baldwin Hills 34

Culver City 34

Monterey Park 34

Hacienda Heights 34

Cerritos 34

Harbor Gateway 34

Baldwin Park 34

El Monte 34

Arleta 34

Carthay 33

Venice 32

Pacific Palisades 32

Century Palms/Cove 32

Porter Ranch 31

West Carson 31

Lawndale 31

Harvard Park 31

Vermont Vista 31

Watts 30

South Whittier 30

Maywood 28

Country Club Park 28

University Park 28

Downtown 27

Century City 27

San Fernando 27

Calabasas 26

Beverly Crest 26

Glendora 26

Mission Hills 26

Willowbrook 26

Leimert Park 25

Arcadia 25

Harbor City 25

La Mirada 25

Mid-City 24

West Hills 24

Historic Filipinotown 24

Wholesale District 24

Cudahy 24

Harvard Heights 24

Lomita 23

La Cañada Flintridge 23

Studio City 22

Walnut Park 22

Azusa 22

Diamond Bar 22

Beverlywood 22

La Puente 22

Crenshaw District 22

Hyde Park 22

Los Feliz 21

Agoura Hills 21

Tujunga 21

Bel-Air 21

Miracle Mile 21

Vermont Knolls 20

South Carthay 20

Lincoln Heights 20

Lennox 19

Rowland Heights 19

Lakeview Terrace 19

Malibu 18

Victoria Park 18

San Dimas 18

Vermont Square 18

Green Meadows 18

South Pasadena 17

Hermosa Beach 17

West Whittier/Los Nietos 17

Temple City 17

Adams-Normandie 16

Rosemead 16

View Park/Windsor Hills 16

Mount Washington 16

Duarte 15

Monrovia 14

San Gabriel 14

Canyon Country 14

Ladera Heights 14

Walnut 13

Cloverdale/Cochran 13

Unincorporated Covina 13

Claremont 13

Quartz Hill 13

El Segundo 12

Cheviot Hills 12

Gramercy Place 12

East Rancho Dominguez 12

Stevenson Ranch 11

Rolling Hills Estates 11

La Crescenta-Montrose 11

Playa Vista 10

Elysian Valley 10

Valinda 10

Figueroa Park Square 10

La Verne 9

Castaic 9

Covina (Charter Oak) 9

Park La Brea 9

Atwater Village 9

Reseda Ranch 9

Santa Fe Springs 9

Echo Park 9

Thai Town 9

Bassett 9

Rancho Park 8

Marina Peninsula 8

San Marino 8

South San Gabriel 7

Toluca Lake 7

Santa Monica Mountains 7

Lafayette Square 7

Alsace 7

Shadow Hills 7

Athens Village 7

Northeast San Gabriel 7

Cadillac-Corning 7

Lake Los Angeles 7

Westlake Village 6

Rancho Dominguez 6

West Puente Valley 6

Marina del Rey 6

San Jose Hills 6

La Rambla 5

View Heights 5

Del Aire 5

Unincorporated Monrovia 5

Elysian Park 5

Signal Hill 5

Artesia 5

Reynier Village 5

Case totals in the following communities are reported as ranges

Sand Canyon 1-4

Santa Catalina Island 1-4

Hawaiian Gardens 1-4

Harbor Pines 1-4

Newhall 1-4

Saugus 1-4

Saugus/Canyon Country 1-4

Lake Hughes 1-4

Pearblossom/Llano 1-4

Sierra Madre 1-4

Pellissier Village 1-4

Franklin Canyon 1-4

South Antelope Valley 1-4

Mandeville Canyon 1-4

South Edwards 1-4

South El Monte 1-4

Faircrest Heights 1-4

Exposition 1-4

Manchester Square 1-4

Placerita Canyon 1-4

Playa del Rey 1-4

Southeast Antelope Valley 1-4

St. Elmo Village 1-4

North Lancaster 1-4

Elizabeth Lake 1-4

North Whittier 1-4

Sun Village 1-4

El Camino Village 1-4

Sunrise Village 1-4

Acton 1-4

Longwood 1-4

East Whittier 1-4

Llano 1-4

La Habra Heights 1-4

Littlerock/Pearblossom 1-4

Littlerock/Juniper Hills 1-4

Toluca Terrace 1-4

Toluca Woods 1-4

East Pasadena 1-4

East Lancaster 1-4

Twin Lakes/Oat Mountain 1-4

Unincorporated Angeles National Forest 1-4

Unincorporated Arcadia 1-4

Unincorporated Azusa 1-4

Unincorporated Bradbury 1-4

Unincorporated Cerritos 1-4

Unincorporated Claremont 1-4

Regent Square 1-4

Unincorporated Del Rey 1-4

Unincorporated Duarte 1-4

Unincorporated El Monte 1-4

East La Mirada 1-4

Unincorporated Glendora 1-4

Unincorporated Harbor Gateway 1-4

Unincorporated Hawthorne 1-4

Unincorporated La Habra Heights 1-4

Unincorporated La Verne 1-4

Unincorporated Lakewood 1-4

Unincorporated Lynwood 1-4

Unincorporated Miracle Mile 1-4

Kagel/Lopez Canyons 1-4

Unincorporated Palmdale 1-4

Unincorporated Pomona 1-4

Unincorporated South El Monte 1-4

Unincorporated Walnut 1-4

Unincorporated West L.A. 1-4

Unincorporated Whittier 1-4

Universal City 1-4

University Hills 1-4

East Covina 1-4

Val Verde 1-4

Valencia 1-4

Palisades Highlands 1-4

Desert View Highlands 1-4

Del Sur 1-4

Littlerock 1-4

Rolling Hills 1-4

Commerce 1-4

Little Tokyo 1-4

Roosevelt 1-4

Vernon 1-4

Chinatown 1-4

Jefferson Park 1-4

Rosewood 1-4

Charter Oak 1-4

Rosewood/East Gardena 1-4

Rosewood/West Rancho Dominguez 1-4

Irwindale 1-4

Wellington Square 1-4

San Clemente Island 1-4

West Antelope Valley 1-4

Brookside 1-4

West Chatsworth 1-4

Bradbury 1-4

Bouquet Canyon 1-4

Industry 1-4

Bandini Islands 1-4

Hidden Hills 1-4

West Rancho Dominguez 1-4

Avocado Heights 1-4

San Francisquito Canyon/Bouquet Canyon 1-4

Avalon 1-4

Westfield/Academy Hills 1-4

Westhills 1-4

Leona Valley 1-4

Palos Verdes Peninsula 1-4

Lake Manor 1-4

White Fence Farms 1-4

San Pasqual 1-4

Whittier Narrows 1-4

Angelino Heights 1-4

Angeles National Forest 1-4

Anaverde 1-4

Hi Vista 1-4

Agua Dulce 1-4

Wiseburn 1-4

Sycamore Square 1-4