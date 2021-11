Cómo investigamos la historia sobre los desplazamientos provocados por las autopistas

Si un proyecto atravesaba una zona mayoritariamente no blanca o si la proporción de residentes no blancos en la zona del proyecto superaba en más de 10 puntos porcentuales la proporción de los condados circundantes, se consideraba que ese proyecto tenía un impacto desproporcionado. Este enfoque sigue las directrices utilizadas por el Departamento de Transporte de EE. UU. y el Departamento de Transporte de California.

A partir de los datos de la Oficina del Censo de EE. UU., The Times calculó la proporción de residentes negros, latinos y de otras razas no blancas en los grupos de bloques censales o tramos directamente atravesados por los proyectos de autopistas.

Las cifras nacionales no desglosan los desplazamientos por proyecto de carretera. Antes de que se lleve a cabo la construcción, las directrices federales exigen que los departamentos estatales de transporte calculen el número de desplazamientos que provocará un proyecto y determinen si afectará de forma desproporcionada a los residentes negros y latinos. Sin embargo, no existen normas de este tipo para hacer un seguimiento de quiénes son y cuántos son los desplazados una vez construida la carretera.

