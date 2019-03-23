High school baseball: Friday’s scores

Agoura 12, Oak Park 3
Anaheim 3, Whittier Christian 2
Ayala 11, Glendora 1
Banning 9, Desert Mirage 8
Beckman 11, Portola 5
Bishop Amat 4, Cantwell-Sacred Heart 2
Bonita 12, Colony 1
Cerritos 8, La Salle 3
Chaminade 8, Crespi 4
Chaparral 3, Murrieta Valley 1
Charter Oak 7, West Covina 0
Chino 4, Diamond Bar 3
Corona del Mar 3, Laguna Beach 2
Costa Mesa 15, Saddleback 2
Dos Pueblos 10, Lompoc Cabrillo 0
Dunn 20, Maricopa 0
East Valley 8, Fulton 4
El Rancho 13, La Serna 4
Estancia 4, Orange 1
Foothill 3, Anaheim Canyon 2
Fremont 12, Los Angeles 5
Grace Brethren 6, Foothill Tech 0
Hart 8, Canyon Country Canyon 0
Harvard-Westlake 11, Alemany 7
Huntington Beach 7, Edison 2
Irvine University 6, Northwood 2
Keppel 10, Bell Gardens 4
La Canada 10, South Pasadena 8
La Quinta 8, Shadow Hills 1
Lennox Academy 12, Environmental Charter 3
Locke 13, Crenshaw 0
Los Angeles Wilson 12, Franklin 1
Malibu 8, Nordhoff 5
Millikan 2, Narbonne 0
Monroe 4, Arleta 0
Montclair 1, Chaffey 0
Moorpark 4, Camarillo 1
Newport Harbor 5, Marina 4
North Hollywood 4, Verdugo Hills 1
Nuview Bridge 2, Calvary Murrieta 0
Paloma Valley 1, Riverside Poly 0
Ramona 5, Jurupa Valley 2
Rio Hondo Prep 7, Artesia 1
Riverside Notre Dame 5, Lakeside 2
Santa Ana 3, Santa Ana Calvary Chapel 1
Santa Barbara 8, Santa Ynez 2
Saugus 4, Golden Valley 0
Servite 6, JSerra 5
Sherman Oaks Notre Dame 5, Loyola 2
Simi Valley 12, Royal 1
St. Bonaventure 3, Bishop Diego 1
Temecula Valley 5, Great Oak 3
Temple City 6, Monrovia 2
Thousand Oaks 3, Westlake 2
Torrance 13, North Torrance 7
Valencia 8, West Ranch 1
Valley Arts/Sciences 5, Sherman Oaks CES 0
Vaughn 7, Northridge 4
Viewpoint 2, Crossroads 0
Vista Murrieta 10, Murrieta Mesa 0
Webb 2, Southwestern Academy 0
Woodbridge 5, Irvine 4
Woodcrest Christian 4, Ontario Christian 1