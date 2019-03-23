Advertisement

High school baseball: Friday’s scores

Mar 23, 2019 | 9:05 AM

Agoura 12, Oak Park 3

Anaheim 3, Whittier Christian 2

Advertisement

Ayala 11, Glendora 1

Banning 9, Desert Mirage 8

Advertisement

Beckman 11, Portola 5

Bishop Amat 4, Cantwell-Sacred Heart 2

Bonita 12, Colony 1

Cerritos 8, La Salle 3

Advertisement

Chaminade 8, Crespi 4

Chaparral 3, Murrieta Valley 1

Charter Oak 7, West Covina 0

Chino 4, Diamond Bar 3

Corona del Mar 3, Laguna Beach 2

Costa Mesa 15, Saddleback 2

Dos Pueblos 10, Lompoc Cabrillo 0

Dunn 20, Maricopa 0

Advertisement

East Valley 8, Fulton 4

El Rancho 13, La Serna 4

Estancia 4, Orange 1

Foothill 3, Anaheim Canyon 2

Fremont 12, Los Angeles 5

Grace Brethren 6, Foothill Tech 0

Hart 8, Canyon Country Canyon 0

Harvard-Westlake 11, Alemany 7

Huntington Beach 7, Edison 2

Irvine University 6, Northwood 2

Keppel 10, Bell Gardens 4

La Canada 10, South Pasadena 8

La Quinta 8, Shadow Hills 1

Lennox Academy 12, Environmental Charter 3

Locke 13, Crenshaw 0

Los Angeles Wilson 12, Franklin 1

Malibu 8, Nordhoff 5

Millikan 2, Narbonne 0

Monroe 4, Arleta 0

Montclair 1, Chaffey 0

Moorpark 4, Camarillo 1

Newport Harbor 5, Marina 4

North Hollywood 4, Verdugo Hills 1

Nuview Bridge 2, Calvary Murrieta 0

Paloma Valley 1, Riverside Poly 0

Ramona 5, Jurupa Valley 2

Rio Hondo Prep 7, Artesia 1

Riverside Notre Dame 5, Lakeside 2

Santa Ana 3, Santa Ana Calvary Chapel 1

Santa Barbara 8, Santa Ynez 2

Saugus 4, Golden Valley 0

Servite 6, JSerra 5

Sherman Oaks Notre Dame 5, Loyola 2

Simi Valley 12, Royal 1

St. Bonaventure 3, Bishop Diego 1

Temecula Valley 5, Great Oak 3

Temple City 6, Monrovia 2

Thousand Oaks 3, Westlake 2

Torrance 13, North Torrance 7

Valencia 8, West Ranch 1

Valley Arts/Sciences 5, Sherman Oaks CES 0

Vaughn 7, Northridge 4

Viewpoint 2, Crossroads 0

Vista Murrieta 10, Murrieta Mesa 0

Webb 2, Southwestern Academy 0

Woodbridge 5, Irvine 4

Woodcrest Christian 4, Ontario Christian 1

Advertisement
Advertisement