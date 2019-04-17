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High school baseball: Tuesday's scores

Apr 17, 2019 | 8:30 AM

Academy for Academic Excellence 20, Cobalt 7

Anaheim 10, Magnolia 0

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Animo Leadership 16, Environmental Charter 0

Apple Valley 5, Serrano 3

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Beverly Hills 9, Shalhevet 2

Bloomington 4, Colton 2

Brea Olinda 3, Esperanza 2

Burke (Va.) Lake Braddock 6, Narbonne 1

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California 4, El Rancho 3

Casa Grande (Ariz.) Vista Grande 3, Palisades 0

Chadwick 14, Burbank Providence 0

Channel Islands 16, Hoover 0

Corona Centennial 6, King 3

Crean Lutheran 6, Placentia Valencia 4

Crescenta Valley 4, Burbank Burroughs 3

de Toledo 10, San Diego High Tech 2

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Duarte 6, Azusa 3

Dunn 15, Santa Maria Valley Christian 5

Escondido 5, Taft 1

Escondido Orange Glen 10, Arleta 0

Estancia 7, Santa Ana 2

Faith Baptist 26, Lancaster Baptist 1

Fillmore 2, Malibu 1

Fountain Valley 6, Edison 5

Fullerton 4, Buena Park 2

Gahr 10, Downey 1

Gardena 2, Los Angeles CES 0

Glenn 2, Pioneer 1

Grand Terrace 5, Kaiser 0

Heritage Christian 16, El Cajon Valley 2

Hesperia 10, Ridgecrest Burroughs 2

Irvine 6, Portola 0

Irvine University 12, Woodbridge 11

Katella 9, Century 1

La Canada 7, South Pasadena 1

La Mirada 10, Norwalk 0

La Serna 8, Whittier 0

Las Vegas Arbor View 11, Garfield 1

Las Vegas Durango 14, Locke 0

Las Vegas Rancho 6, South Gate 3

Lennox Academy 24, New Roads 2

Loara 16, Garden Grove Santiago 0

Los Amigos 8, Bolsa Grande 7

Los Angeles Roosevelt 4, Walnut 3

Maranatha 1, Henderson (Nev.) Green Valley 0

Marina 3, Laguna Beach 2

Maywood CES 11, Port of Los Angeles 9

Mesa Grande Academy 3, Desert Chapel 1

Millikan 20, Compton 2

Mission Hills 11, Knight 1

Moorpark 7, Sage Hill 0

Muir 13, Glendale 3

North Hollywood 4, San Diego Mission Bay 1

Northview 6, Rowland 1

Oaks Christian 4, El Cajon Granite Hills 2

Ontario Christian 12, Aquinas 3

Orange 9, Costa Mesa 3

Orange Vista 8, Riverside Notre Dame 5

Oxford Academy 16, Artesia 0

Palm Valley 5, Public Safety Academy 3

Paloma Valley 7, Canyon Springs 3

Paraclete 7, Crossroads 0

Pasadena 15, Burbank 5

Pasadena Marshall 9, Rosemead 5

Pomona 13, La Puente 1

Redlands East Valley 5, Citrus Valley 4

Riverside Bethel Christian 19, Grove 2

Riverside Poly 1, Riverside North 0

Rolling Hills Prep 7, Vistamar 2

Sacramento McClatchy 9, St. Paul 4

Saddleback Valley Christian 7, Downey Calvary Chapel 1

Salesian 1, Cantwell-Sacred Heart 0

San Diego Morse 7, Linfield Christian 5

San Pedro 6, San Diego Del Norte 4

Santa Fe 7, Bellflower 2

Santa Margarita 3, St. John Bosco 1

Saugus 1, West Ranch 0

Savanna 19, Santa Ana Valley 0

South East 14, Sotomayor 4

Spring Valley Steele Canyon 13, Highland 9

St. Bonaventure 7, Grace Brethren 4

Sultana 2, Oak Hills 0

Sunny Hills 4, Troy 2

Temecula Prep 10, Sherman Indian 1

Temescal Canyon 10, Arlington 1

Thousand Oaks 13, Chula Vista Mater Dei 3

Torres 3, Los Angeles Wilson 2

Trabuco Hills 1, Aliso Niguel 0

Trinity Classical 12, Vasquez 2

Valencia 4, Canyon Country Canyon 3

Valley Arts/Sciences 4, Medicine Hat (Alta.) 1

Ventura 5, Buena 1

Whittier Christian 12, Carlsbad Pacific Ridge 5

Windward 11, Viewpoint 2

Yucaipa 10, Cajon 0

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