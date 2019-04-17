High school baseball: Tuesday's scores

Academy for Academic Excellence 20, Cobalt 7
Anaheim 10, Magnolia 0
Animo Leadership 16, Environmental Charter 0
Apple Valley 5, Serrano 3
Beverly Hills 9, Shalhevet 2
Bloomington 4, Colton 2
Brea Olinda 3, Esperanza 2
Burke (Va.) Lake Braddock 6, Narbonne 1
California 4, El Rancho 3
Casa Grande (Ariz.) Vista Grande 3, Palisades 0
Chadwick 14, Burbank Providence 0
Channel Islands 16, Hoover 0
Corona Centennial 6, King 3
Crean Lutheran 6, Placentia Valencia 4
Crescenta Valley 4, Burbank Burroughs 3
de Toledo 10, San Diego High Tech 2
Duarte 6, Azusa 3
Dunn 15, Santa Maria Valley Christian 5
Escondido 5, Taft 1
Escondido Orange Glen 10, Arleta 0
Estancia 7, Santa Ana 2
Faith Baptist 26, Lancaster Baptist 1
Fillmore 2, Malibu 1
Fountain Valley 6, Edison 5
Fullerton 4, Buena Park 2
Gahr 10, Downey 1
Gardena 2, Los Angeles CES 0
Glenn 2, Pioneer 1
Grand Terrace 5, Kaiser 0
Heritage Christian 16, El Cajon Valley 2
Hesperia 10, Ridgecrest Burroughs 2
Irvine 6, Portola 0
Irvine University 12, Woodbridge 11
Katella 9, Century 1
La Canada 7, South Pasadena 1
La Mirada 10, Norwalk 0
La Serna 8, Whittier 0
Las Vegas Arbor View 11, Garfield 1
Las Vegas Durango 14, Locke 0
Las Vegas Rancho 6, South Gate 3
Lennox Academy 24, New Roads 2
Loara 16, Garden Grove Santiago 0
Los Amigos 8, Bolsa Grande 7
Los Angeles Roosevelt 4, Walnut 3
Maranatha 1, Henderson (Nev.) Green Valley 0
Marina 3, Laguna Beach 2
Maywood CES 11, Port of Los Angeles 9
Mesa Grande Academy 3, Desert Chapel 1
Millikan 20, Compton 2
Mission Hills 11, Knight 1
Moorpark 7, Sage Hill 0
Muir 13, Glendale 3
North Hollywood 4, San Diego Mission Bay 1
Northview 6, Rowland 1
Oaks Christian 4, El Cajon Granite Hills 2
Ontario Christian 12, Aquinas 3
Orange 9, Costa Mesa 3
Orange Vista 8, Riverside Notre Dame 5
Oxford Academy 16, Artesia 0
Palm Valley 5, Public Safety Academy 3
Paloma Valley 7, Canyon Springs 3
Paraclete 7, Crossroads 0
Pasadena 15, Burbank 5
Pasadena Marshall 9, Rosemead 5
Pomona 13, La Puente 1
Redlands East Valley 5, Citrus Valley 4
Riverside Bethel Christian 19, Grove 2
Riverside Poly 1, Riverside North 0
Rolling Hills Prep 7, Vistamar 2
Sacramento McClatchy 9, St. Paul 4
Saddleback Valley Christian 7, Downey Calvary Chapel 1
Salesian 1, Cantwell-Sacred Heart 0
San Diego Morse 7, Linfield Christian 5
San Pedro 6, San Diego Del Norte 4
Santa Fe 7, Bellflower 2
Santa Margarita 3, St. John Bosco 1
Saugus 1, West Ranch 0
Savanna 19, Santa Ana Valley 0
South East 14, Sotomayor 4
Spring Valley Steele Canyon 13, Highland 9
St. Bonaventure 7, Grace Brethren 4
Sultana 2, Oak Hills 0
Sunny Hills 4, Troy 2
Temecula Prep 10, Sherman Indian 1
Temescal Canyon 10, Arlington 1
Thousand Oaks 13, Chula Vista Mater Dei 3
Torres 3, Los Angeles Wilson 2
Trabuco Hills 1, Aliso Niguel 0
Trinity Classical 12, Vasquez 2
Valencia 4, Canyon Country Canyon 3
Valley Arts/Sciences 4, Medicine Hat (Alta.) 1
Ventura 5, Buena 1
Whittier Christian 12, Carlsbad Pacific Ridge 5
Windward 11, Viewpoint 2
Yucaipa 10, Cajon 0