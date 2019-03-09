Advertisement

High school baseball: Friday's scores

Mar 09, 2019 | 8:53 AM

Aliso Niguel 1, Laguna Hills 0

Arcadia 7, Pasadena 2

Advertisement

Arlington 3, Heritage 2

Ayala 7, Bonita 6

Advertisement

Bishop Montgomery 3, Salesian 0

Burbank Burroughs 10, Hoover 0

California 7, Santa Fe 1

Campbell Hall 9, Crossroads 4

Advertisement

Capistrano Valley 4, Tesoro 2

Carlsbad Army-Navy 12, Anza Hamilton 6

Charter Oak 5, Los Altos 0

Chino 6, Don Lugo 5

Colony 12, Claremont 9

Corona del Mar 4, Fountain Valley 2

Damien 8, St. John Bosco 2

Diamond Bar 4, Chaffey 0

Advertisement

Edison 6, Newport Harbor 3

El Dorado 4, Brea Olinda 1

Estancia 4, Costa Mesa 1

Fullerton 8, Sunny Hills 3

Glendora 4, Alta Loma 0

Granite Hills 13, Riverside Prep 1

Great Oak 4, Murrieta Valley 0

Harvard-Westlake 7, Crespi 0

Hawthorne (Nev.) Mineral County 13, Lone Pine 12

Highland 10, Eastside 8

Huntington Beach 1, Marina 0

Jurupa Hills 4, Eisenhower 2

Kaiser 8, Bloomington 1

Kingman (Ariz.) Academy 15, Joshua Springs 1

Lakewood 14, Long Beach Cabrillo 5

Lompoc 7, Lompoc Cabrillo 0

Los Alamitos 4, Laguna Beach 3

Loyola 6, St. Francis 1

Malibu 10, Santa Paula 1

Maywood CES 10, East Valley 0

Monroe 7, Eagle Rock 1

Moorpark 3, Simi Valley 2

Mountain View 3, Gabrielino 2

Needles 13, Joshua Springs 1

Nuview Bridge 17, Apple Valley Christian 0

Oxnard 11, Oxnard Pacifica 9

Palisades 7, Granada Hills 1

Palmdale 5, Antelope Valley 3

Pasadena Poly 12, Rio Hondo Prep 3

Patriot 3, Jurupa Valley 1

Quartz Hill 4, Knight 0

Rancho Alamitos 13, Bolsa Grande 0

Rim of the World 15, Arroyo Valley 6

Rosamond 10, Lancaster Desert Christian 7

Rosemead 6, Arroyo 4

Sage Hill 5, Oxford Academy 1

San Luis Obispo 10, Righetti 1

Santa Ana 16, Saddleback 2

Santa Ynez 2, Dos Pueblos 1

Savanna 14, Santa Ana Valley 0

Sherman Oaks Notre Dame 8, Chaminade 2

Silver Valley 11, Cobalt 3

Sonora 1, Buena Park 0

St. Anthony 12, St. Paul 5

St. Monica 16, Bosco Tech 0

Tahoe City North Tahoe 7, Mammoth 6

Temple City 4, San Marino 2

Troy 4, La Habra 3

Vasquez 4, Santa Clarita Christian 2

Ventura 6, Channel Islands 0

Villa Park 5, Anaheim Canyon 3

Vista del Lago 5, Indian Springs 3

Walnut 3, West Covina 2

Webb 4, United Christian 2

Westlake 4, Newbury Park 1

Windward 2, Paraclete 0

Xavier Prep 3, Palm Springs 0

Yucaipa 13, Carter 3

Advertisement
Advertisement