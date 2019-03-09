High school baseball: Friday's scores

Aliso Niguel 1, Laguna Hills 0
Arcadia 7, Pasadena 2
Arlington 3, Heritage 2
Ayala 7, Bonita 6
Bishop Montgomery 3, Salesian 0
Burbank Burroughs 10, Hoover 0
California 7, Santa Fe 1
Campbell Hall 9, Crossroads 4
Capistrano Valley 4, Tesoro 2
Carlsbad Army-Navy 12, Anza Hamilton 6
Charter Oak 5, Los Altos 0
Chino 6, Don Lugo 5
Colony 12, Claremont 9
Corona del Mar 4, Fountain Valley 2
Damien 8, St. John Bosco 2
Diamond Bar 4, Chaffey 0
Edison 6, Newport Harbor 3
El Dorado 4, Brea Olinda 1
Estancia 4, Costa Mesa 1
Fullerton 8, Sunny Hills 3
Glendora 4, Alta Loma 0
Granite Hills 13, Riverside Prep 1
Great Oak 4, Murrieta Valley 0
Harvard-Westlake 7, Crespi 0
Hawthorne (Nev.) Mineral County 13, Lone Pine 12
Highland 10, Eastside 8
Huntington Beach 1, Marina 0
Jurupa Hills 4, Eisenhower 2
Kaiser 8, Bloomington 1
Kingman (Ariz.) Academy 15, Joshua Springs 1
Lakewood 14, Long Beach Cabrillo 5
Lompoc 7, Lompoc Cabrillo 0
Los Alamitos 4, Laguna Beach 3
Loyola 6, St. Francis 1
Malibu 10, Santa Paula 1
Maywood CES 10, East Valley 0
Monroe 7, Eagle Rock 1
Moorpark 3, Simi Valley 2
Mountain View 3, Gabrielino 2
Needles 13, Joshua Springs 1
Nuview Bridge 17, Apple Valley Christian 0
Oxnard 11, Oxnard Pacifica 9
Palisades 7, Granada Hills 1
Palmdale 5, Antelope Valley 3
Pasadena Poly 12, Rio Hondo Prep 3
Patriot 3, Jurupa Valley 1
Quartz Hill 4, Knight 0
Rancho Alamitos 13, Bolsa Grande 0
Rim of the World 15, Arroyo Valley 6
Rosamond 10, Lancaster Desert Christian 7
Rosemead 6, Arroyo 4
Sage Hill 5, Oxford Academy 1
San Luis Obispo 10, Righetti 1
Santa Ana 16, Saddleback 2
Santa Ynez 2, Dos Pueblos 1
Savanna 14, Santa Ana Valley 0
Sherman Oaks Notre Dame 8, Chaminade 2
Silver Valley 11, Cobalt 3
Sonora 1, Buena Park 0
St. Anthony 12, St. Paul 5
St. Monica 16, Bosco Tech 0
Tahoe City North Tahoe 7, Mammoth 6
Temple City 4, San Marino 2
Troy 4, La Habra 3
Vasquez 4, Santa Clarita Christian 2
Ventura 6, Channel Islands 0
Villa Park 5, Anaheim Canyon 3
Vista del Lago 5, Indian Springs 3
Walnut 3, West Covina 2
Webb 4, United Christian 2
Westlake 4, Newbury Park 1
Windward 2, Paraclete 0
Xavier Prep 3, Palm Springs 0
Yucaipa 13, Carter 3