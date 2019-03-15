High school softball: Thursday's scores

Alemany 16, Marlborough 2
Alhambra 18, San Gabriel 7
Aliso Niguel 10, Las Vegas Arbor View 4
Arcadia 19, Pasadena 0
Archer 11, Hawthorne Math/Science 0
Arlington 19, Orange Vista 1
Banning 5, Yucca Valley 4
Beckman 10, Irvine 6
Bell Gardens 14, Keppel 3
Beverly Hills 18, St. Mary's Academy 5
Bishop Amat 5, California 4
Chadwick 2, Rio Hondo Prep 0
Chaminade 12, Harvard-Westlake 0
Coachella Valley 6, Twentynine Palms 5
CSDR 21, Lucerne Valley 4
Da Vinci 7, Compton Centennial 0
Dana Hills 3, Woodbridge 2
Edison 7, Newport Harbor 4
Esperanza 2, Anaheim Canyon 1
Foothill 6, Brea Olinda 4
Gahr 2, Bryan (Tex.) 1
Garden Grove Santiago 4, Mira Costa 2
Garey 7, La Puente 1
Garfield 3, Bell 0
Hart 4, Chatsworth 3
Heritage 19, Perris 1
Highland 16, Antelope Valley 1
King 7, Corona 5
Lakeview Charter 13, Ivy Academia 0
Long Beach Wilson 25, Long Beach Cabrillo 0
Los Alamitos 13, Corona del Mar 1
Los Angeles Roosevelt 24, South East 3
Mary Star 7, Bishop Montgomery 5
Newbury Park 3, St. Bonaventure 1
North Valley Military 15, Valor Academy 8
Oaks Christian 9, Las Vegas Faith Lutheran 0
Oakwood 2, Vasquez 1
Orangewood Academy 23, La Verne Lutheran 16
Quartz Hill 18, Littlerock 2
Ramona Convent 9, Alverno 3
Rancho Cucamonga 14, Glendora 7
Rancho Verde 14, Lakeside 3
Riverside Notre Dame 12, Elsinore 0
Riverside Poly 6, Paloma Valley 0
Royal 4, Oak Park 1
Santa Ana Valley 10, Costa Mesa 6
Serra 17, St. Pius X-St. Matthias 4
Sierra Vista 9, Azusa 6
Simi Valley 7, Camarillo 4
St. Genevieve 11, Bishop Conaty-Loretto 1
Sultana 3, Hesperia 0
Sunny Hills 8, Placentia Valencia 5
United Christian 22, Anza Hamilton 20
Valencia 11, Granada Hills 1
Valley View 5, Temescal Canyon 0
Villa Park 9, El Dorado 6
Western Christian 11, Bermuda Dunes Desert Christian 1
Whitney 4, Eastside Christian 3
Whittier 12, Loara 2
Windward 14, Viewpoint 4