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High school softball: Thursday's scores

Mar 15, 2019 | 10:10 AM

Alemany 16, Marlborough 2

Alhambra 18, San Gabriel 7

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Aliso Niguel 10, Las Vegas Arbor View 4

Arcadia 19, Pasadena 0

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Archer 11, Hawthorne Math/Science 0

Arlington 19, Orange Vista 1

Banning 5, Yucca Valley 4

Beckman 10, Irvine 6

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Bell Gardens 14, Keppel 3

Beverly Hills 18, St. Mary's Academy 5

Bishop Amat 5, California 4

Chadwick 2, Rio Hondo Prep 0

Chaminade 12, Harvard-Westlake 0

Coachella Valley 6, Twentynine Palms 5

CSDR 21, Lucerne Valley 4

Da Vinci 7, Compton Centennial 0

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Dana Hills 3, Woodbridge 2

Edison 7, Newport Harbor 4

Esperanza 2, Anaheim Canyon 1

Foothill 6, Brea Olinda 4

Gahr 2, Bryan (Tex.) 1

Garden Grove Santiago 4, Mira Costa 2

Garey 7, La Puente 1

Garfield 3, Bell 0

Hart 4, Chatsworth 3

Heritage 19, Perris 1

Highland 16, Antelope Valley 1

King 7, Corona 5

Lakeview Charter 13, Ivy Academia 0

Long Beach Wilson 25, Long Beach Cabrillo 0

Los Alamitos 13, Corona del Mar 1

Los Angeles Roosevelt 24, South East 3

Mary Star 7, Bishop Montgomery 5

Newbury Park 3, St. Bonaventure 1

North Valley Military 15, Valor Academy 8

Oaks Christian 9, Las Vegas Faith Lutheran 0

Oakwood 2, Vasquez 1

Orangewood Academy 23, La Verne Lutheran 16

Quartz Hill 18, Littlerock 2

Ramona Convent 9, Alverno 3

Rancho Cucamonga 14, Glendora 7

Rancho Verde 14, Lakeside 3

Riverside Notre Dame 12, Elsinore 0

Riverside Poly 6, Paloma Valley 0

Royal 4, Oak Park 1

Santa Ana Valley 10, Costa Mesa 6

Serra 17, St. Pius X-St. Matthias 4

Sierra Vista 9, Azusa 6

Simi Valley 7, Camarillo 4

St. Genevieve 11, Bishop Conaty-Loretto 1

Sultana 3, Hesperia 0

Sunny Hills 8, Placentia Valencia 5

United Christian 22, Anza Hamilton 20

Valencia 11, Granada Hills 1

Valley View 5, Temescal Canyon 0

Villa Park 9, El Dorado 6

Western Christian 11, Bermuda Dunes Desert Christian 1

Whitney 4, Eastside Christian 3

Whittier 12, Loara 2

Windward 14, Viewpoint 4

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