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High school softball: Thursday's scores

Apr 12, 2019 | 8:45 AM

Agoura 7, Oak Park 6

Alhambra 11, Keppel 1

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Anaheim 9, Savanna 0

Aquinas 8, Western Christian 2

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Arrowhead Christian 17, Linfield Christian 4

Artesia 12, Pioneer 1

Beckman 11, Portola 0

Bishop Conaty-Loretto 9, Alverno 8

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Bravo 16, Elizabeth 1

Burbank 11, Pasadena 1

Cajon 8, Redlands East Valley 3

California 11, El Rancho 3

CALS Early College 17, Los Angeles International 9

Camarillo 9, Simi Valley 1

Carter 3, Yucaipa 1

Chino Hills 14, St. Lucy's 0

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Connelly 18, St. Bernard 4

Corona del Mar 4, Fountain Valley 3

Corona Santiago 4, Norco 3

Cypress 12, Placentia Valencia 2

Da Vinci 24, Environmental Charter 2

Dana Hills 13, Laguna Hills 3

Diamond Bar 8, Chaffey 2

Discovery 12, Sun Valley Magnet 1

Downey Calvary Chapel 17, Saddleback Valley Christian 3

Eastvale Roosevelt 6, King 0

El Segundo 7, Culver City 1

Esperanza 2, El Dorado 0

Etiwanda 12, Rancho Cucamonga 8

Fairfax 6, Venice 3

Firebaugh 16, Trinity Classical 3

Garden Grove Pacifica 13, Crean Lutheran 0

Garden Grove Santiago 7, Rancho Alamitos 1

Garey 1, Bassett 0

Grand Terrace 4, Summit 0

Hart 11, Golden Valley 3

Harvard-Westlake 13, Sherman Oaks Notre Dame 8

Heritage 11, Orange Vista 6

Kaiser 7, Colton 1

Katella 17, Santa Ana Valley 3

La Habra 3, Fullerton 1

La Mirada 6, Mayfair 3

La Palma Kennedy 20, Tustin 1

La Reina 7, St. Bonaventure 0

Lakewood St. Joseph 7, La Salle 2

Loara 11, Bolsa Grande 1

Lone Pine 12, Lancaster Desert Christian 0

Long Beach Wilson 6, Long Beach Poly 5

Los Angeles Roosevelt 18, South Gate 8

Los Angeles Wilson 2, Franklin 0

Marina 8, Edison 1

Marquez 10, Maywood CES 5

Mary Star 12, St. Genevieve 0

Mendez 28, Roybal 3

Northwood 2, Irvine University 1

Oaks Christian 3, Thousand Oaks 0

Orangewood Academy 18, Samueli 2

Palisades 7, Marymount 6

Paloma Valley 15, Canyon Springs 1

Pasadena Poly 5, Chadwick 4

Pomona 10, Ganesha 7

Public Safety 1, Mesa Grande 0

Quartz Hill 9, Highland 7

Ramona Convent 16, Holy Family 3

Redlands 5, Citrus Valley 3

Riverside Notre Dame 3, Rancho Verde 2

Royal 10, Moorpark 1

San Clemente 11, Trabuco Hills 0

San Pedro 20, Narbonne 0

Santa Paula 10, Fillmore 7

Sherman Oaks CES 14, Northridge 5

Sierra Vista 14, Nogales 4

Sonora 3, Troy 2

Sotomayor 5, Lincoln 4

St. Anthony 7, Bishop Amat 3

Sultana 14, Apple Valley 1

United Christian 25, California Lutheran 5

Upland 6, Los Osos 3

Valencia 8, Canyon Country Canyon 1

Valley View 11, Riverside Poly 7

Warren 17, Lynwood 0

West Ranch 6, Saugus 5

Westlake 9, Calabasas 2

Westminster La Quinta 16, Los Amigos 5

Whitney 7, Glenn 0

Whittier 6, Santa Fe 5

Wilmington Banning 14, Gardena 1

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