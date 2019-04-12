High school softball: Thursday's scores

Agoura 7, Oak Park 6
Alhambra 11, Keppel 1
Anaheim 9, Savanna 0
Aquinas 8, Western Christian 2
Arrowhead Christian 17, Linfield Christian 4
Artesia 12, Pioneer 1
Beckman 11, Portola 0
Bishop Conaty-Loretto 9, Alverno 8
Bravo 16, Elizabeth 1
Burbank 11, Pasadena 1
Cajon 8, Redlands East Valley 3
California 11, El Rancho 3
CALS Early College 17, Los Angeles International 9
Camarillo 9, Simi Valley 1
Carter 3, Yucaipa 1
Chino Hills 14, St. Lucy's 0
Connelly 18, St. Bernard 4
Corona del Mar 4, Fountain Valley 3
Corona Santiago 4, Norco 3
Cypress 12, Placentia Valencia 2
Da Vinci 24, Environmental Charter 2
Dana Hills 13, Laguna Hills 3
Diamond Bar 8, Chaffey 2
Discovery 12, Sun Valley Magnet 1
Downey Calvary Chapel 17, Saddleback Valley Christian 3
Eastvale Roosevelt 6, King 0
El Segundo 7, Culver City 1
Esperanza 2, El Dorado 0
Etiwanda 12, Rancho Cucamonga 8
Fairfax 6, Venice 3
Firebaugh 16, Trinity Classical 3
Garden Grove Pacifica 13, Crean Lutheran 0
Garden Grove Santiago 7, Rancho Alamitos 1
Garey 1, Bassett 0
Grand Terrace 4, Summit 0
Hart 11, Golden Valley 3
Harvard-Westlake 13, Sherman Oaks Notre Dame 8
Heritage 11, Orange Vista 6
Kaiser 7, Colton 1
Katella 17, Santa Ana Valley 3
La Habra 3, Fullerton 1
La Mirada 6, Mayfair 3
La Palma Kennedy 20, Tustin 1
La Reina 7, St. Bonaventure 0
Lakewood St. Joseph 7, La Salle 2
Loara 11, Bolsa Grande 1
Lone Pine 12, Lancaster Desert Christian 0
Long Beach Wilson 6, Long Beach Poly 5
Los Angeles Roosevelt 18, South Gate 8
Los Angeles Wilson 2, Franklin 0
Marina 8, Edison 1
Marquez 10, Maywood CES 5
Mary Star 12, St. Genevieve 0
Mendez 28, Roybal 3
Northwood 2, Irvine University 1
Oaks Christian 3, Thousand Oaks 0
Orangewood Academy 18, Samueli 2
Palisades 7, Marymount 6
Paloma Valley 15, Canyon Springs 1
Pasadena Poly 5, Chadwick 4
Pomona 10, Ganesha 7
Public Safety 1, Mesa Grande 0
Quartz Hill 9, Highland 7
Ramona Convent 16, Holy Family 3
Redlands 5, Citrus Valley 3
Riverside Notre Dame 3, Rancho Verde 2
Royal 10, Moorpark 1
San Clemente 11, Trabuco Hills 0
San Pedro 20, Narbonne 0
Santa Paula 10, Fillmore 7
Sherman Oaks CES 14, Northridge 5
Sierra Vista 14, Nogales 4
Sonora 3, Troy 2
Sotomayor 5, Lincoln 4
St. Anthony 7, Bishop Amat 3
Sultana 14, Apple Valley 1
United Christian 25, California Lutheran 5
Upland 6, Los Osos 3
Valencia 8, Canyon Country Canyon 1
Valley View 11, Riverside Poly 7
Warren 17, Lynwood 0
West Ranch 6, Saugus 5
Westlake 9, Calabasas 2
Westminster La Quinta 16, Los Amigos 5
Whitney 7, Glenn 0
Whittier 6, Santa Fe 5
Wilmington Banning 14, Gardena 1