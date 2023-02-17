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亚裔长者应该继续跳舞，在悲剧之后如何重建的其他建议

A hand places a lighted candle at a memorial for victims of the Monterey Park shooting
在1月21日致命暴力事件之后，纪念追思的活动在蒙特利公园市 (Monterey Park) 舞星艺术舞蹈学校 （Star Ballroom Dance Studio ）的外面开展起来。
(Allen J. Schaben / Los Angeles Times)
By Ada Tseng
Karen Garcia
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今年是农历兔年，（或在越南称之为的猫年），应该是要带来平和的时光。但今年的农历新年庆祝活动，因为两起重大枪击案而中断。

在蒙特利公园市（Monterey Park）枪击案中的受害人包括了年纪在50几、60几、以及70几岁坚韧强壮的第一代亚裔美国人移民。

1月21日，在Monterey Park的“舞星”舞厅发生了加州近几年来最严重的大规模枪击事件之一，使大众震惊不已。许多受害者都是舞厅的常客，他们因对舞蹈的热爱而相聚。这是他们的故事。

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一位在洛杉矶市（Los Angeles）Yellow Chair Collective 机构担任治疗师的Phuong Tang 表示： “我想在这个世代，他们必须多做的，就是存活下来，为他们家庭接下来的世世代代，建立更安全更丰裕的生活。” 她接着说： “想到老人家在从事欢乐，且对他们身体有益的活动时被攻击，真的是令人心碎。”

是的，有益健康的。即使老年人不把他们所做的运动和参加与朋友的聚会，当作是一种心理健康的疗愈，这些活动是照顾身心健康的好方法。

史丹福大学（Stanford University）的心理学家 Helen Hsu 告诉她的老人病患： “现在最重要的是找到平衡。”

她告诉她的病人： “如果你的身心失去平衡，你就必须积极主动地找回平衡。她说的意思就是：这包括身体上（人身肉体）、心理上（心思神志），以及社交上（你的亲友）。”

Paul Hoang 在经营一家个位于芳泉市Fountain Valley 的 Moving Forward Psychological Institute 机构。他说：“花点时间来哀悼也是健康的，但不要去避免那些对你健康有益的活动。如果你不能回到舞厅，那就找其他方法运动、放松、并与你的朋友保持联系。”

同样重要的是，要去了解即使那些没有受到最近暴力事件直接影响的人，也可能会感到忧心、生病或害怕。

根据由Hsu、Hoang、Tang 以及她在Yellow Chair Collective 单位的同事 Jessie Li的建议, 以下是自我提问的问题清单。

Monterey Park, CA - January 23: Mourners take part in a vigil for the victims of a mass shooting at the Star Dance Studio on Monday, Jan. 23, 2023, in Monterey Park, CA. The investigation into a mass shooting in Monterey Park is focused on the gunman's prior interactions at two dance studios he targeted and whether jealousy over a relationship was the motive, law enforcement sources said.(Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

加州三起重大枪案 使悲伤哀悼中的亚裔美国人提出痛苦的问题

全美各地的亚裔美国人，正在经历近年来重大枪击案所造成的痛苦，在这些枪击案中，年长的亚裔男性被指对其他亚裔开枪。

1. 你有没有在照顾自己的身体？

为了帮助照顾你的家人与朋友，你必须确定自己有在照顾自己。

拥有健康饮食和充分睡眠是基本事项，但可能会在受到生活压力时容易忘记。

Hsu 表示：“就像在中医里，至关重要的是要注意你的食欲和睡眠有没有异常乱变。” Hsu 还说：“我们有些人用吃东西处理个人情绪，有些人则是停止进食。”

特别是如果已经持续了几个星期，那就是你本人或你所爱的人，可能身体不适的征兆。

Hoang 说：“继续去做你平常会做的事情。”

在忧虑紧张的时候，文化仪式和传统方法也会是有帮助的。有些家庭在家中设有祭坛，并也会点香。有些人则会去庙宇参拜或去教会祈祷。这些做法可以帮助去感念你所哀悼的人，而且表彰褒颂他们的一生。

2. 你有没有因为害怕，而去避免社交互动？

有些老年人喜欢独处。但是人通常是需要感觉有和他人保持联系，来保持健康。

Hsu 说：“找到一个方法来表达自己和参加聚会，是十分疗愈的。”

你可以在老人中心举办一个活动吗？或是在当地餐厅吃午餐？或者在住家办一个小型的聚会？

Li 说：当你在那里的时候，提出论点，让每个人形容他们的感觉，并说出自己的故事。

专业们也建议一些保持健康快乐的方法，特别那些蒙特利公园市（ Monterey Park） 的社区成员，喜欢透过跳舞，来表达自己。

Hoang 表示：随着他们远离跳舞的时间愈长，引发罹患创伤后压力症（PTSD）的机率就愈高。重新在他们爱好的活动中找回安全感，是至关重要的。你不会想要那个活动，去连结到这个负面事件。

Tang 说：这就好像是你用新的记忆，去覆盖住硬碟一样。不要忘记你在那的地方有很多好的回忆，而且要用更多好的回忆来填补它。

Tang 说：人们都有听过创伤后压力症候群，但也有创伤后的成长。或许这次悲剧，会让某个人产生一个使命感，要来保障他们社区的安全。

她说：我想对于任何人，不论在任何年纪，应该是一直要保持连系，而且要有归属感。

3. 你有在主动关心问候你的朋友和所爱的人吗？

Li 说：老年人的挑战可能是无形的。较年轻的世代，他们可能是面对在学校的问题或是工作上的冲突。但是，老人家则可能是单独地在挣扎。

提醒你的朋友与家人，他们在他们长辈身体健康上，是扮演着一个重要角色。而且他们来查看和问候老人家，确定老人家有说话的对象的话，会对于长者的身心健康，是很有助益的。

An illustration of an East Asian funerary altar with flowers and offerings

纪念蒙特利公园市枪击案逝去的生命

1月21日，'舞星'舞厅发生了加州近代历史上最严重的大规模枪击事件之一，11人因此殒命。这是他们的故事。

4. 你会感觉到身体在痛吗？

Tang 说：老年人是很顺应他们身体的反应。如果有一个新的病痛久久不散，很多人会去看医生拿一些药，或是避免恶化下去。

她说：“经历过创伤的人，也会在他们的身体中感受到（这些反应）。所以要记得，如果你或你的朋友有久久不退的胃痛或头痛，这可能是与情绪上压力有关。”

5. 你是否需要更多专业协助？

请求协助并不是虚弱的象征。它是恢复力量的方法。

Hoang 说：很多移民和说同样母语的人说话时，会比较自在。去找一个了解你的文化历史背景的人。

如果你不喜欢某个治疗师，那就另外找一个。重点是要找到合适的。你不会一直去看那个没有能力帮助你复原的医生。

Hsu 说：有些亚裔美国人移民会感到比较自在，和来自相同祖国的专业人士说话。现在很多预约都可以在网上进行，例如，比较容易去看到来自台湾的治疗师。

6. 你有没有耐心对待自己，或那些你所爱而正在感觉不适的人呢？

在一个悲剧事件发生之后，很多人会处于惊吓的存活模式之中。很多人可能觉得自己处理得很好，他们或许是对的。但他们有可能在几个月后，一年之后，在一个没有预期的地方，届时他们会受到一个没有预料的哀伤打击所提醒，而变得不知所措。

Hsu 说：那是正常的。过去发生的事对很多这些家庭而言，是无法修复挽回的。

Tang 说：作为治疗师，我们经常会提到有关悲伤和损失，以及悲伤的各个阶段，而这不是一个线性或直线的过程。你不会从否认，变成协商计划，变成愤怒，变成接受。你比较像是会跳来跳去，最后你会登陆，并立足在希望之上。

“但这是需要时间才能做到的，所以保持耐心，体恤你自己和其他的人。”

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Ada Tseng

Ada Tseng is an assistant editor on the Utility Journalism team at the Los Angeles Times. The team publishes stories and information that help people solve problems, answer questions and make big decisions about life in and around Los Angeles. She previously led coverage of Orange County as TimesOC’s entertainment editor, and she co-hosts the Asian American pop culture history podcast “Saturday School.”

Karen Garcia

Karen Garcia is a reporter on the Los Angeles Times’ Utility Journalism team, which publishes stories and information that help people solve problems, answer questions and make big decisions about life in and around Los Angeles.

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