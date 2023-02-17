亚裔长者应该继续跳舞，在悲剧之后如何重建的其他建议

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今年是农历兔年，（或在越南称之为的猫年），应该是要带来平和的时光。但今年的农历新年庆祝活动，因为两起重大枪击案而中断。

在蒙特利公园市（Monterey Park）枪击案中的受害人包括了年纪在50几、60几、以及70几岁坚韧强壮的第一代亚裔美国人移民。

1月21日，在Monterey Park的“舞星”舞厅发生了加州近几年来最严重的大规模枪击事件之一，使大众震惊不已。许多受害者都是舞厅的常客，他们因对舞蹈的热爱而相聚。这是他们的故事。

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一位在洛杉矶市（Los Angeles）Yellow Chair Collective 机构担任治疗师的Phuong Tang 表示： “我想在这个世代，他们必须多做的，就是存活下来，为他们家庭接下来的世世代代，建立更安全更丰裕的生活。” 她接着说： “想到老人家在从事欢乐，且对他们身体有益的活动时被攻击，真的是令人心碎。”

是的，有益健康的。即使老年人不把他们所做的运动和参加与朋友的聚会，当作是一种心理健康的疗愈，这些活动是照顾身心健康的好方法。

史丹福大学（Stanford University）的心理学家 Helen Hsu 告诉她的老人病患： “现在最重要的是找到平衡。”

她告诉她的病人： “如果你的身心失去平衡，你就必须积极主动地找回平衡。她说的意思就是：这包括身体上（人身肉体）、心理上（心思神志），以及社交上（你的亲友）。”

Paul Hoang 在经营一家个位于芳泉市Fountain Valley 的 Moving Forward Psychological Institute 机构。他说：“花点时间来哀悼也是健康的，但不要去避免那些对你健康有益的活动。如果你不能回到舞厅，那就找其他方法运动、放松、并与你的朋友保持联系。”

同样重要的是，要去了解即使那些没有受到最近暴力事件直接影响的人，也可能会感到忧心、生病或害怕。

根据由Hsu、Hoang、Tang 以及她在Yellow Chair Collective 单位的同事 Jessie Li的建议, 以下是自我提问的问题清单。

1. 你有没有在照顾自己的身体？

为了帮助照顾你的家人与朋友，你必须确定自己有在照顾自己。

拥有健康饮食和充分睡眠是基本事项，但可能会在受到生活压力时容易忘记。

Hsu 表示：“就像在中医里，至关重要的是要注意你的食欲和睡眠有没有异常乱变。” Hsu 还说：“我们有些人用吃东西处理个人情绪，有些人则是停止进食。”

特别是如果已经持续了几个星期，那就是你本人或你所爱的人，可能身体不适的征兆。

Hoang 说：“继续去做你平常会做的事情。”

在忧虑紧张的时候，文化仪式和传统方法也会是有帮助的。有些家庭在家中设有祭坛，并也会点香。有些人则会去庙宇参拜或去教会祈祷。这些做法可以帮助去感念你所哀悼的人，而且表彰褒颂他们的一生。

2. 你有没有因为害怕，而去避免社交互动？

有些老年人喜欢独处。但是人通常是需要感觉有和他人保持联系，来保持健康。

Hsu 说：“找到一个方法来表达自己和参加聚会，是十分疗愈的。”

你可以在老人中心举办一个活动吗？或是在当地餐厅吃午餐？或者在住家办一个小型的聚会？

Li 说：当你在那里的时候，提出论点，让每个人形容他们的感觉，并说出自己的故事。

专业们也建议一些保持健康快乐的方法，特别那些蒙特利公园市（ Monterey Park） 的社区成员，喜欢透过跳舞，来表达自己。

Hoang 表示：随着他们远离跳舞的时间愈长，引发罹患创伤后压力症（PTSD）的机率就愈高。重新在他们爱好的活动中找回安全感，是至关重要的。你不会想要那个活动，去连结到这个负面事件。

Tang 说：这就好像是你用新的记忆，去覆盖住硬碟一样。不要忘记你在那的地方有很多好的回忆，而且要用更多好的回忆来填补它。

Tang 说：人们都有听过创伤后压力症候群，但也有创伤后的成长。或许这次悲剧，会让某个人产生一个使命感，要来保障他们社区的安全。

她说：我想对于任何人，不论在任何年纪，应该是一直要保持连系，而且要有归属感。

3. 你有在主动关心问候你的朋友和所爱的人吗？

Li 说：老年人的挑战可能是无形的。较年轻的世代，他们可能是面对在学校的问题或是工作上的冲突。但是，老人家则可能是单独地在挣扎。

提醒你的朋友与家人，他们在他们长辈身体健康上，是扮演着一个重要角色。而且他们来查看和问候老人家，确定老人家有说话的对象的话，会对于长者的身心健康，是很有助益的。

4. 你会感觉到身体在痛吗？

Tang 说：老年人是很顺应他们身体的反应。如果有一个新的病痛久久不散，很多人会去看医生拿一些药，或是避免恶化下去。

她说：“经历过创伤的人，也会在他们的身体中感受到（这些反应）。所以要记得，如果你或你的朋友有久久不退的胃痛或头痛，这可能是与情绪上压力有关。”

5. 你是否需要更多专业协助？

请求协助并不是虚弱的象征。它是恢复力量的方法。

Hoang 说：很多移民和说同样母语的人说话时，会比较自在。去找一个了解你的文化历史背景的人。

如果你不喜欢某个治疗师，那就另外找一个。重点是要找到合适的。你不会一直去看那个没有能力帮助你复原的医生。

Hsu 说：有些亚裔美国人移民会感到比较自在，和来自相同祖国的专业人士说话。现在很多预约都可以在网上进行，例如，比较容易去看到来自台湾的治疗师。

6. 你有没有耐心对待自己，或那些你所爱而正在感觉不适的人呢？

在一个悲剧事件发生之后，很多人会处于惊吓的存活模式之中。很多人可能觉得自己处理得很好，他们或许是对的。但他们有可能在几个月后，一年之后，在一个没有预期的地方，届时他们会受到一个没有预料的哀伤打击所提醒，而变得不知所措。

Hsu 说：那是正常的。过去发生的事对很多这些家庭而言，是无法修复挽回的。

Tang 说：作为治疗师，我们经常会提到有关悲伤和损失，以及悲伤的各个阶段，而这不是一个线性或直线的过程。你不会从否认，变成协商计划，变成愤怒，变成接受。你比较像是会跳来跳去，最后你会登陆，并立足在希望之上。

“但这是需要时间才能做到的，所以保持耐心，体恤你自己和其他的人。”