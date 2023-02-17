加州三起重大枪案 使悲伤哀悼中的亚裔美国人提出痛苦的问题

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执法人员表示，这些严重谋杀案的动机看似有很多不同之处，包括工作冤仇纠纷、个人怨恨、或对海外家乡的政治意见冲突。

但他们都是处于退休年龄的亚裔男性，在过去这一年都被指控对其他亚裔开枪，以借此表达他们的痛苦，地点都是在亚裔移民逃离隔离的地方。

即使在哀悼这些受害人，全国各地的亚裔美国人正在与一个新的现实情况作搏斗。有的人看起来像是他们的祖父辈，经历了类似的移民过程，却涉嫌触犯一条特别的美国法律：对一群无辜的人开枪。其中包括：去年五月份在一间台湾教会的枪击案，1月21日在蒙特利公园市舞蹈学校的枪击案，以及1月23日在半月湾 （Half Moon Bay ）的海边农业社区的枪击案。

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对于一个已经在疫情中，因反亚裔仇恨犯罪的升高，而深受其害的社区而言（有时候受害者是老年人），这种亚裔之间互相的暴力感觉，像是多到无以承受。尤其是最近这2起枪击案，都是发生于农历新年假期期间。

这三位男子被指控犯下这些可怕的罪行。但隔离政策，可能是造成他们心理素质快速下降，和制造了一些心理健康问题的原因。因为这其实是一些年长的亚裔移民中的普遍现象，并不断发生的事。这些人可能过去有在家乡经历过战争，或是有离乡背景，因此到国外定居的经历。

1月21日，在Monterey Park的“舞星”舞厅发生了加州近几年来最严重的大规模枪击事件之一，使大众震惊不已。许多受害者都是舞厅的常客，他们因对舞蹈的热爱而相聚。这是他们的故事。

在社群媒体中的亲人和家人之间，儿女们正在烦闷着他们为老年人所做的事是否足够。这些老年人过往有很多的经历，但却时常使用母语，也难以用言词表达他们的问题。

奥克兰市（Oakland）的 Sonny Le表示: 这些老年人不讲英文，他们的小孩则不说他们的母语，老一辈的人无法与年轻一代维系关系，这是典型亚裔美国人工薪阶层的家庭缩影，尤其是来自于东亚的家庭。 Sonny Le 是一位有20多年经验，为越南和华裔越南老人公民服务的医疗翻译人员。他说：“坚忍地自我压抑，是隐藏我们缺点的方法，我们无力说出自己的思绪和情绪。”

有些团体会组织起一些线上哀悼的群组，因为近日枪案的关系，这样的聚会只有在网路上进行。

18 Million Rising是一个支持亚裔美国人团体，他们在网上发言表示：“让众人知道在痛苦、害怕、愤怒、急着想脱离、以及有需要和自己人在一起时，大家都不孤单。”

黄瑞雅 （Peggy Huang）的父母亲有参加位于拉古纳伍兹（Laguna Woods）的台湾长老教会（Taiwan Presbyterian Church）的活动。在五月份，有一个枪手对着那个教会的午餐聚会开枪，造成5名年长的教友受伤，以及一位52岁医生死亡。

本案的嫌犯、现年68岁的周文伟(音译，David Wenwei Chou)，在台湾长大，但和中国血缘关系。他被起诉带有仇恨犯罪的谋杀和谋杀未遂指控，他选择不认罪。

当局表示，他在他的车上所留下的便条写着，他不相信台湾应该从中国独立出来。当局相信他是特别针对台湾社区团体。

当天，黄瑞雅的父母亲没有在教会现场，但这位来自约巴林达市（Yorba Linda） 的前任市长为受害人，以及幸存者担任非正式的发言工作。

当黄瑞雅听到在蒙特利公园市枪案时，她在与亲友交谈的短信中表示，她害怕可能是另一次的仇恨犯罪。

很快地，执法当局的消息传出，确定开枪的人是72岁的陈友艮(Huu Can Tran，音译)，而行凶动机可能是个人纠纷。

当多一名亚裔年长的男性嫌犯出现时，黄瑞雅的想法转移到那些没有意识到自己的问题，但可能是在心理健康素质有问题的移民，他们所面临难以接受治疗的困难。

现年52岁的黄瑞雅表示：尤其是对于一生辛劳工作的男性而言，当年长的人失去工作或是退休，这是一个困难的阶段。

她说：这些人一辈子都在工作，他们真的不知道该如何去生活。

被指控在台湾教会开枪的周文伟，之前带着愤恨，独居于拉斯维加斯 （Las Vegas）。

当他病重的妻子离开他；他付不出相当于他毎月收入两倍的房租；他勉强找到工作，作为一个68岁的赌场保安人员。

陈友艮似乎也在挣扎困境之中，他有两次向赫米特市（Hemet） 警局报案，说他的家人有试图对他下毒。

执法部门人员正在调查是否陈友艮的行为是被嫉妒，或者其他憎恨所驱使。当局人员相信他经常去蒙特利公园市的舞星舞厅，以及那间他被蔡班达（Brandon Tsay）卸械，位于阿罕布拉市（Alhambra）的来来舞厅。

在越南出生的陈友艮，在枪案发生的隔天于托伦斯（Torrance）的一处停车场举枪自尽身亡。

在半月湾 （Half Moon Bay） 案件中，涉嫌杀害7个人并造成1人受伤的66岁凶手赵春利(Chunli Zhao，音译) 居住并工作于一个磨菇农场。

根据圣马刁(San Mateo) 县警局的警官Christina Corpus表示：受害人可能是赵春利同事们，他们形容这次枪击案是一个在工作塲所发生的暴力案件。

根据《旧金山纪事报》（San Francisco Chronicle）的报导指出，有一位之前的工作同事指控赵春利曾经尝试令他窒息，他因此对赵春利申请禁止令。时间发生在2013年期间。

一位有执照的临床社工人员 Paul Hoang 表示：自己对于在新闻报导上，看到这三位枪案嫌犯，全都是年长美籍亚裔男姓的，深感悲伤。

位于芳泉谷（Fountain Valley）的Moving Forward Psychological Institute，在加州全境都有越南裔和华裔的客户。其创办人与执行长Paul Hoang表示：“亚洲移民背负着要成功的期待，但却不被鼓励分享个人情感。”

Paul Hoang说：如果他们不成功，或是不能提供最好的给家人，那是有毁灭性的。

Paul Hoang的工作中，以及在担任义工时把家常自做的餐点送达给老年人，他看到了很多老年公民，在疫情之中所经历的孤独。这对于有语言障碍的移民来说，会产生复杂的问题。

Paul Hoang表示：他们不会去庇护所，或是其他机构寻求协助，因为那些地方没有人会说他们的语言，或是他们不习惯吃那边的食物。 Paul Hoang也说：很多现在有提供的服务，对我们的社区而言，并没有顾及到文化上的敏感度（差异）。

住在蒙特利公园市的49岁美籍台湾裔的Jason Huang表示：年长的移民族群都倾向于 “内敛” 和 “少说话”，而且不会像较年轻的亚裔美国人一样，愿意开放讨论心理健康的问题。蒙市正是星期六晚上枪击事件所在的城市，这例枪案破坏了农历新年庆祝活动。

黄瑞雅表示：因为那些原因，包括发生枪击案的蒙市舞厅之类的聚会场所，或是移民族群会聚集打太极拳或做其他运动的公园，就显得特别重要。

他说：舞厅是人们知道可以去的地方，去公园的年长的那一辈人，他们都知道去那里。

Steven Kang 是韩国城青年与社区中心（Koreatown Youth and Community Center ）的外事部主管。他说：在韩国城 （Koreatown） ，缺乏给老年公民社区聚会埸所是一个问题。一间在Western Avenue 路上的麦当劳 （McDonald’s） 已经变成一个 “准社区中心”。

Steven Kang 表示：“老天保佑不要让那间麦当劳（ McDonald’s ）搬走，否则对我们的老年族群将是有害而不利的。” 他还说：“很多我们这边低收入的老人家，会聚集在那间麦当劳 （McDonald’s） ，是因为那里东西便宜，他们负担得起那边的饮料和餐点，而且相对地安全温暖，服务也友善。”

Glenn Masuda 是服务于柔似蜜市（ Rosemead ）亚太家庭中心 （Asian Pacific Family Center） 的资深临床主管。他表示：即使他们处在悲伤之中，并且努力挣扎，想要理解一下这些枪击案件时，人们应该要避免对年长的亚裔男性刻版形象化。他所服务的中心，是属于在加州有提供心理健康服务的诊所网络系统。

他说：“我从亚裔和非亚裔族群所得到的问题都一样，就是这些亚裔年长男性对着群众开枪到底是在做什么？” 他还说：“这样没道理，而且在我们得到更多的资料之前，这会是很难理解。”