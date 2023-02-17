亞裔長者應該繼續跳舞，在悲劇之後如何重建的其他建議

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今年是農曆兔年，（或在越南稱之為的貓年），應該是要帶來平和的時光。但今年的農曆新年慶祝活動，因為兩起重大槍擊案而中斷。

在蒙特利公園市（Monterey Park）槍擊案中的受害人包括了年紀在50幾、60幾、以及70幾歲堅韌強壯的第一代亞裔美國人移民。

1月21日，在Monterey Park的“舞星”舞廳發生了加州近幾年來最嚴重的大規模槍擊事件之一，使大眾震驚不已。許多受害者都是舞廳的常客，他們因對舞蹈的熱愛而相聚。這是他們的故事。

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一位在洛杉磯市（Los Angeles）Yellow Chair Collective 機構擔任治療師的Phuong Tang 表示： “我想在這個世代，他們必須多做的，就是存活下來，為他們家庭接下來的世世代代，建立更安全更豐裕的生活。” 她接著說： “想到老人家在從事歡樂，且對他們身體有益的活動時被攻擊，真的是令人心碎。”

是的，有益健康的。即使老年人不把他們所做的運動和參加與朋友的聚會，當作是一種心理健康的療癒，這些活動是照顧身心健康的好方法。

史丹福大學（Stanford University）的心理學家 Helen Hsu 告訴她的老人病患： “現在最重要的是找到平衡。”

她告訴她的病人： “如果你的身心失去平衡，你就必須積極主動地找回平衡。她說的意思就是：這包括身體上（人身肉體）、心理上（心思神志），以及社交上（你的親友）。”

Paul Hoang 在經營一家個位於芳泉市Fountain Valley 的 Moving Forward Psychological Institute 機構。他說：“花點時間來哀悼也是健康的，但不要去避免那些對你健康有益的活動。如果你不能回到舞廳，那就找其他方法運動、放鬆、並與你的朋友保持聯繫。”

同樣重要的是，要去了解即使那些沒有受到最近暴力事件直接影響的人，也可能會感到憂心、生病或害怕。

根據由Hsu、Hoang、Tang 以及她在Yellow Chair Collective 單位的同事 Jessie Li的建議, 以下是自我提問的問題清單。

1. 你有沒有在照顧自己的身體？

為了幫助照顧你的家人與朋友，你必須確定自己有在照顧自己。

擁有健康飲食和充分睡眠是基本事項，但可能會在受到生活壓力時容易忘記。

Hsu 表示：“就像在中醫裡，至關重要的是要注意你的食欲和睡眠有沒有異常亂變。” Hsu 還說：“我們有些人用吃東西處理個人情緒，有些人則是停止進食。”

特別是如果已經持續了幾個星期，那就是你本人或你所愛的人，可能身體不適的徵兆。

Hoang 說：“繼續去做你平常會做的事情。”

在憂慮緊張的時候，文化儀式和傳統方法也會是有幫助的。有些家庭在家中設有祭壇，並也會點香。有些人則會去廟宇參拜或去教會祈禱。這些做法可以幫助去感念你所哀悼的人，而且表彰褒頌他們的一生。

2. 你有沒有因為害怕，而去避免社交互動？

有些老年人喜歡獨處。但是人通常是需要感覺有和他人保持聯繫，來保持健康。

Hsu 說：“找到一個方法來表達自己和參加聚會，是十分療癒的。”

你可以在老人中心舉辦一個活動嗎？或是在當地餐廳吃午餐？或者在住家辦一個小型的聚會？

Li 說：當你在那裡的時候，提出論點，讓每個人形容他們的感覺，並說出自己的故事。

專業們也建議一些保持健康快樂的方法，特別那些蒙特利公園市（ Monterey Park） 的社區成員，喜歡透過跳舞，來表達自己。

Hoang 表示：隨著他們遠離跳舞的時間愈長，引發罹患創傷後壓力症（PTSD）的機率就愈高。重新在他們愛好的活動中找回安全感，是至關重要的。你不會想要那個活動，去連結到這個負面事件。

Tang 說：這就好像是你用新的記憶，去覆蓋住硬碟一樣。不要忘記你在那的地方有很多好的回憶，而且要用更多好的回憶來填補它。

Tang 說：人們都有聽過創傷後壓力症候群，但也有創傷後的成長。或許這次悲劇，會讓某個人產生一個使命感，要來保障他們社區的安全。

她說：我想對於任何人，不論在任何年紀，應該是一直要保持連繫，而且要有歸屬感。

3. 你有在主動關心問候你的朋友和所愛的人嗎？

Li 說：老年人的挑戰可能是無形的。較年輕的世代，他們可能是面對在學校的問題或是工作上的衝突。但是，老人家則可能是單獨地在掙扎。

提醒你的朋友與家人，他們在他們長輩身體健康上，是扮演著一個重要角色。而且他們來查看和問候老人家，確定老人家有說話的對象的話，會對於長者的身心健康，是很有助益的。

4. 你會感覺到身體在痛嗎？

Tang 說：老年人是很順應他們身體的反應。如果有一個新的病痛久久不散，很多人會去看醫生拿一些藥，或是避免惡化下去。

她說：“經歷過創傷的人，也會在他們的身體中感受到（這些反應）。所以要記得，如果你或你的朋友有久久不退的胃痛或頭痛，這可能是與情緒上壓力有關。”

5. 你是否需要更多專業協助？

請求協助並不是虛弱的象徵。它是恢復力量的方法。

Hoang 說：很多移民和說同樣母語的人說話時，會比較自在。去找一個了解你的文化歷史背景的人。

如果你不喜歡某個治療師，那就另外找一個。重點是要找到合適的。你不會一直去看那個沒有能力幫助你復原的醫生。

Hsu 說：有些亞裔美國人移民會感到比較自在，和來自相同祖國的專業人士說話。現在很多預約都可以在網上進行，例如，比較容易去看到來自台灣的治療師。

6. 你有沒有耐心對待自己，或那些你所愛而正在感覺不適的人呢？

在一個悲劇事件發生之後，很多人會處於驚嚇的存活模式之中。很多人可能覺得自己處理得很好，他們或許是對的。但他們有可能在幾個月後，一年之後，在一個沒有預期的地方，屆時他們會受到一個沒有預料的哀傷打擊所提醒，而變得不知所措。

Hsu 說：那是正常的。過去發生的事對很多這些家庭而言，是無法修復挽回的。

Tang 說：作為治療師，我們經常會提到有關悲傷和損失，以及悲傷的各個階段，而這不是一個線性或直線的過程。你不會從否認，變成協商計劃，變成憤怒，變成接受。你比較像是會跳來跳去，最後你會登陸，並立足在希望之上。

“但這是需要時間才能做到的，所以保持耐心，體恤你自己和其他的人。”