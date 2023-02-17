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亞裔長者應該繼續跳舞，在悲劇之後如何重建的其他建議

A hand places a lighted candle at a memorial for victims of the Monterey Park shooting
在1月21日致命暴力事件之後，紀念追思的活動在蒙特利公園市 (Monterey Park) 舞星藝術舞蹈學校 （Star Ballroom Dance Studio ）的外面開展起來。
(Allen J. Schaben / Los Angeles Times)
By Ada Tseng
Karen Garcia
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今年是農曆兔年，（或在越南稱之為的貓年），應該是要帶來平和的時光。但今年的農曆新年慶祝活動，因為兩起重大槍擊案而中斷。

在蒙特利公園市（Monterey Park）槍擊案中的受害人包括了年紀在50幾、60幾、以及70幾歲堅韌強壯的第一代亞裔美國人移民。

1月21日，在Monterey Park的“舞星”舞廳發生了加州近幾年來最嚴重的大規模槍擊事件之一，使大眾震驚不已。許多受害者都是舞廳的常客，他們因對舞蹈的熱愛而相聚。這是他們的故事。

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一位在洛杉磯市（Los Angeles）Yellow Chair Collective 機構擔任治療師的Phuong Tang 表示： “我想在這個世代，他們必須多做的，就是存活下來，為他們家庭接下來的世世代代，建立更安全更豐裕的生活。” 她接著說： “想到老人家在從事歡樂，且對他們身體有益的活動時被攻擊，真的是令人心碎。”

是的，有益健康的。即使老年人不把他們所做的運動和參加與朋友的聚會，當作是一種心理健康的療癒，這些活動是照顧身心健康的好方法。

史丹福大學（Stanford University）的心理學家 Helen Hsu 告訴她的老人病患： “現在最重要的是找到平衡。”

她告訴她的病人： “如果你的身心失去平衡，你就必須積極主動地找回平衡。她說的意思就是：這包括身體上（人身肉體）、心理上（心思神志），以及社交上（你的親友）。”

Paul Hoang 在經營一家個位於芳泉市Fountain Valley 的 Moving Forward Psychological Institute 機構。他說：“花點時間來哀悼也是健康的，但不要去避免那些對你健康有益的活動。如果你不能回到舞廳，那就找其他方法運動、放鬆、並與你的朋友保持聯繫。”

同樣重要的是，要去了解即使那些沒有受到最近暴力事件直接影響的人，也可能會感到憂心、生病或害怕。

根據由Hsu、Hoang、Tang 以及她在Yellow Chair Collective 單位的同事 Jessie Li的建議, 以下是自我提問的問題清單。

Monterey Park, CA - January 23: Mourners take part in a vigil for the victims of a mass shooting at the Star Dance Studio on Monday, Jan. 23, 2023, in Monterey Park, CA. The investigation into a mass shooting in Monterey Park is focused on the gunman's prior interactions at two dance studios he targeted and whether jealousy over a relationship was the motive, law enforcement sources said.(Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

加州三起重大槍案 使悲傷哀悼中的亞裔美國人提出痛苦的問題

全美各地的亞裔美國人，正在經歷近年來重大槍擊案所造成的痛苦，在這些槍擊案中，年長的亞裔男性被指對其他亞裔開槍。

1. 你有沒有在照顧自己的身體？

為了幫助照顧你的家人與朋友，你必須確定自己有在照顧自己。

擁有健康飲食和充分睡眠是基本事項，但可能會在受到生活壓力時容易忘記。

Hsu 表示：“就像在中醫裡，至關重要的是要注意你的食欲和睡眠有沒有異常亂變。” Hsu 還說：“我們有些人用吃東西處理個人情緒，有些人則是停止進食。”

特別是如果已經持續了幾個星期，那就是你本人或你所愛的人，可能身體不適的徵兆。

Hoang 說：“繼續去做你平常會做的事情。”

在憂慮緊張的時候，文化儀式和傳統方法也會是有幫助的。有些家庭在家中設有祭壇，並也會點香。有些人則會去廟宇參拜或去教會祈禱。這些做法可以幫助去感念你所哀悼的人，而且表彰褒頌他們的一生。

2. 你有沒有因為害怕，而去避免社交互動？

有些老年人喜歡獨處。但是人通常是需要感覺有和他人保持聯繫，來保持健康。

Hsu 說：“找到一個方法來表達自己和參加聚會，是十分療癒的。”

你可以在老人中心舉辦一個活動嗎？或是在當地餐廳吃午餐？或者在住家辦一個小型的聚會？

Li 說：當你在那裡的時候，提出論點，讓每個人形容他們的感覺，並說出自己的故事。

專業們也建議一些保持健康快樂的方法，特別那些蒙特利公園市（ Monterey Park） 的社區成員，喜歡透過跳舞，來表達自己。

Hoang 表示：隨著他們遠離跳舞的時間愈長，引發罹患創傷後壓力症（PTSD）的機率就愈高。重新在他們愛好的活動中找回安全感，是至關重要的。你不會想要那個活動，去連結到這個負面事件。

Tang 說：這就好像是你用新的記憶，去覆蓋住硬碟一樣。不要忘記你在那的地方有很多好的回憶，而且要用更多好的回憶來填補它。

Tang 說：人們都有聽過創傷後壓力症候群，但也有創傷後的成長。或許這次悲劇，會讓某個人產生一個使命感，要來保障他們社區的安全。

她說：我想對於任何人，不論在任何年紀，應該是一直要保持連繫，而且要有歸屬感。

3. 你有在主動關心問候你的朋友和所愛的人嗎？

Li 說：老年人的挑戰可能是無形的。較年輕的世代，他們可能是面對在學校的問題或是工作上的衝突。但是，老人家則可能是單獨地在掙扎。

提醒你的朋友與家人，他們在他們長輩身體健康上，是扮演著一個重要角色。而且他們來查看和問候老人家，確定老人家有說話的對象的話，會對於長者的身心健康，是很有助益的。

An illustration of an East Asian funerary altar with flowers and offerings

紀念蒙特利公園市槍擊案逝去的生命

1月21日，'舞星'舞廳發生了加州近代歷史上最嚴重的大規模槍擊事件之一，11人因此殞命。這是他們的故事。

4. 你會感覺到身體在痛嗎？

Tang 說：老年人是很順應他們身體的反應。如果有一個新的病痛久久不散，很多人會去看醫生拿一些藥，或是避免惡化下去。

她說：“經歷過創傷的人，也會在他們的身體中感受到（這些反應）。所以要記得，如果你或你的朋友有久久不退的胃痛或頭痛，這可能是與情緒上壓力有關。”

5. 你是否需要更多專業協助？

請求協助並不是虛弱的象徵。它是恢復力量的方法。

Hoang 說：很多移民和說同樣母語的人說話時，會比較自在。去找一個了解你的文化歷史背景的人。

如果你不喜歡某個治療師，那就另外找一個。重點是要找到合適的。你不會一直去看那個沒有能力幫助你復原的醫生。

Hsu 說：有些亞裔美國人移民會感到比較自在，和來自相同祖國的專業人士說話。現在很多預約都可以在網上進行，例如，比較容易去看到來自台灣的治療師。

6. 你有沒有耐心對待自己，或那些你所愛而正在感覺不適的人呢？

在一個悲劇事件發生之後，很多人會處於驚嚇的存活模式之中。很多人可能覺得自己處理得很好，他們或許是對的。但他們有可能在幾個月後，一年之後，在一個沒有預期的地方，屆時他們會受到一個沒有預料的哀傷打擊所提醒，而變得不知所措。

Hsu 說：那是正常的。過去發生的事對很多這些家庭而言，是無法修復挽回的。

Tang 說：作為治療師，我們經常會提到有關悲傷和損失，以及悲傷的各個階段，而這不是一個線性或直線的過程。你不會從否認，變成協商計劃，變成憤怒，變成接受。你比較像是會跳來跳去，最後你會登陸，並立足在希望之上。

“但這是需要時間才能做到的，所以保持耐心，體恤你自己和其他的人。”

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Ada Tseng

Ada Tseng is an assistant editor on the Utility Journalism team at the Los Angeles Times. The team publishes stories and information that help people solve problems, answer questions and make big decisions about life in and around Los Angeles. She previously led coverage of Orange County as TimesOC’s entertainment editor, and she co-hosts the Asian American pop culture history podcast “Saturday School.”

Karen Garcia

Karen Garcia is a reporter on the Los Angeles Times’ Utility Journalism team, which publishes stories and information that help people solve problems, answer questions and make big decisions about life in and around Los Angeles.

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