加州三起重大槍案 使悲傷哀悼中的亞裔美國人提出痛苦的問題

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執法人員表示，這些嚴重謀殺案的動機看似有很多不同之處，包括工作冤仇糾紛、個人怨恨、或對海外家鄉的政治意見衝突。

但他們都是處於退休年齡的亞裔男性，在過去這一年都被指控對其他亞裔開槍，以藉此表達他們的痛苦，地點都是在亞裔移民逃離隔離的地方。

即使在哀悼這些受害人，全國各地的亞裔美國人正在與一個新的現實情況作搏鬥。有的人看起來像是他們的祖父輩，經歷了類似的移民過程，卻涉嫌觸犯一條特別的美國法律：對一群無辜的人開槍。其中包括：去年五月份在一間台灣教會的槍擊案，1月21日在蒙特利公園市舞蹈學校的槍擊案，以及1月23日在半月灣 （Half Moon Bay ）的海邊農業社區的槍擊案。

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對於一個已經在疫情中，因反亞裔仇恨犯罪的升高，而深受其害的社區而言（有時候受害者是老年人），這種亞裔之間互相的暴力感覺，像是多到無以承受。尤其是最近這2起槍擊案，都是發生於農曆新年假期期間。

這三位男子被指控犯下這些可怕的罪行。但隔離政策，可能是造成他們心理素質快速下降，和製造了一些心理健康問題的原因。因為這其實是一些年長的亞裔移民中的普遍現象，並不斷發生的事。這些人可能過去有在家鄉經歷過戰爭，或是有離鄉背景，因此到國外定居的經歷。

1月21日，在Monterey Park的“舞星”舞厅发生了加州近几年来最严重的大规模枪击事件之一，使大众震惊不已。许多受害者都是舞厅的常客，他们因对舞蹈的热爱而相聚。这是他们的故事。

在社群媒體中的親人和家人之間，兒女們正在煩悶著他們為老年人所做的事是否足夠。這些老年人過往有很多的經歷，但卻時常使用母語，也難以用言詞表達他們的問題。

奧克蘭市（Oakland）的 Sonny Le表示: 這些老年人不講英文，他們的小孩則不說他們的母語，老一輩的人無法與年輕一代維繫關係，這是典型亞裔美國人工薪階層的家庭縮影，尤其是來自於東亞的家庭。Sonny Le 是一位有20多年經驗，為越南和華裔越南老人公民服務的醫療翻譯人員。他說：“堅忍地自我壓抑，是隱藏我們缺點的方法，我們無力說出自己的思緒和情緒。”

有些團體會組織起一些線上哀悼的群組，因為近日槍案的關係，這樣的聚會只有在網路上進行。

18 Million Rising是一個支持亞裔美國人團體，他們在網上發言表示：“讓衆人知道在痛苦、害怕、憤怒、急著想脫離、以及有需要和自己人在一起時，大家都不孤單。”

黃瑞雅 （Peggy Huang）的父母親有參加位於拉古納伍兹（Laguna Woods）的台灣長老教會（Taiwan Presbyterian Church）的活動。在五月份，有一個槍手對著那個教會的午餐聚會開槍，造成5名年長的教友受傷，以及一位52歲醫生死亡。

本案的嫌犯、現年68歲的周文偉(音译，David Wenwei Chou)，在台灣長大，但和中國血緣關係。他被起訴帶有仇恨犯罪的謀殺和謀殺未遂指控，他選擇不認罪。

當局表示，他在他的車上所留下的便條寫著，他不相信台灣應該從中國獨立出來。當局相信他是特別針對台灣社區團體。

當天，黃瑞雅的父母親沒有在教會現場，但這位來自約巴林達市（Yorba Linda） 的前任市長為受害人，以及倖存者擔任非正式的發言工作。

當黃瑞雅聽到在蒙特利公園市槍案時，她在與親友交談的短信中表示，她害怕可能是另一次的仇恨犯罪。

很快地，執法當局的消息傳出，確定開槍的人是72歲的陳友艮(Huu Can Tran，音譯)，而行凶動機可能是個人糾紛。

當多一名亞裔年長的男性嫌犯出現時，黃瑞雅的想法轉移到那些沒有意識到自己的問題，但可能是在心理健康素質有問題的移民，他們所面臨難以接受治療的困難。

現年52歲的黃瑞雅表示：尤其是對於一生辛勞工作的男性而言，當年長的人失去工作或是退休，這是一個困難的階段。

她說：這些人一輩子都在工作，他們真的不知道該如何去生活。

被指控在台灣教會開槍的周文偉，之前帶著憤恨，獨居於拉斯維加斯 （Las Vegas）。

當他病重的妻子離開他；他付不出相當於他毎月收入兩倍的房租；他勉強找到工作，作為一個68歲的賭場保安人員。

陳友艮似乎也在掙扎困境之中，他有兩次向赫米特市（Hemet） 警局報案，說他的家人有試圖對他下毒。

執法部門人員正在調查是否陳友艮的行為是被嫉妒，或者其他憎恨所驅使。當局人員相信他經常去蒙特利公園市的舞星舞廳，以及那間他被蔡班達（Brandon Tsay）卸械，位於阿罕布拉市（Alhambra）的來來舞廳。

在越南出生的陳友艮，在槍案發生的隔天於托倫斯（Torrance）的一處停車場舉槍自盡身亡。

在半月灣 （Half Moon Bay） 案件中，涉嫌殺害7個人並造成1人受傷的66歲兇手趙春利(Chunli Zhao，音譯) 居住並工作於一個磨菇農場。

根據聖馬刁(San Mateo) 縣警局的警官Christina Corpus表示：受害人可能是趙春利同事們，他們形容這次槍擊案是一個在工作塲所發生的暴力案件。

根據《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）的報導指出，有一位之前的工作同事指控趙春利曾經嘗試令他窒息，他因此對趙春利申請禁止令。時間發生在2013年期間。

一位有執照的臨床社工人員 Paul Hoang 表示：自己對於在新聞報導上，看到這三位槍案嫌犯，全都是年長美籍亞裔男姓的，深感悲傷。

位於芳泉谷（Fountain Valley）的Moving Forward Psychological Institute，在加州全境都有越南裔和華裔的客戶。其創辦人與執行長Paul Hoang表示：“亞洲移民背負著要成功的期待，但卻不被鼓勵分享個人情感。”

Paul Hoang說：如果他們不成功，或是不能提供最好的給家人，那是有毀滅性的。

Paul Hoang的工作中，以及在擔任義工時把家常自做的餐點送達給老年人，他看到了很多老年公民，在疫情之中所經歷的孤獨。這對於有語言障礙的移民來說，會產生複雜的問題。

Paul Hoang表示：他們不會去庇護所，或是其他機構尋求協助，因為那些地方沒有人會說他們的語言，或是他們不習慣吃那邊的食物。Paul Hoang也說：很多現在有提供的服務，對我們的社區而言，並沒有顧及到文化上的敏感度（差異）。

住在蒙特利公園市的49歲美籍台灣裔的Jason Huang表示：年長的移民族群都傾向於 “內斂” 和 “少說話”，而且不會像較年輕的亞裔美國人一樣，願意開放討論心理健康的問題。蒙市正是星期六晚上槍擊事件所在的城市，這例槍案破壞了農曆新年慶祝活動。

黃瑞雅表示：因為那些原因，包括發生槍擊案的蒙市舞廳之類的聚會場所，或是移民族群會聚集打太極拳或做其他運動的公園，就顯得特別重要。

他說：舞廳是人們知道可以去的地方，去公園的年長的那一輩人，他們都知道去那裡。

Steven Kang 是韓國城青年與社區中心（Koreatown Youth and Community Center ）的外事部主管。他說：在韓國城 （Koreatown） ，缺乏給老年公民社區聚會埸所是一個問題。一間在Western Avenue 路上的麥當勞 （McDonald’s） 已經變成一個 “準社區中心”。

Steven Kang 表示：“老天保佑不要讓那間麥當勞（ McDonald’s ）搬走，否則對我們的老年族群將是有害而不利的。” 他還說：“很多我們這邊低收入的老人家，會聚集在那間麥當勞 （McDonald’s） ，是因為那裡東西便宜，他們負擔得起那邊的飲料和餐點，而且相對地安全溫暖，服務也友善。”

Glenn Masuda 是服務於柔似蜜市（ Rosemead ）亞太家庭中心 （Asian Pacific Family Center） 的資深臨床主管。他表示：即使他們處在悲傷之中，並且努力掙扎，想要理解一下這些槍擊案件時，人們應該要避免對年長的亞裔男性刻版形象化。他所服務的中心，是屬於在加州有提供心理健康服務的診所網絡系統。

他說：“我從亞裔和非亞裔族群所得到的問題都一樣，就是這些亞裔年長男性對著群眾開槍到底是在做什麼？” 他還說：“這樣沒道理，而且在我們得到更多的資料之前，這會是很難理解。”