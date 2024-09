Our favorite looks from “L.A. Vie en Rose” at Soho Warehouse. Collectively, we dripped

The dress code caused mass chaos in the group chats: “Dripping in romance,” taking inspiration from the night’s theme, “L.A. Vie en Rose.” Any good prompt is both esoteric and hyper-specific enough to let your imagination run wild (and trigger an existential crisis). But mostly, we used it as a framework for the kind of night we thought L.A. deserved: a sexy one — where we dressed up in patent leather boots, wore red lipstick and crushed rose petals under our feet on the dance floor.

The party, hosted by Soho Warehouse and sponsored by 400 Conejos, felt like the only fitting way to celebrate our biggest issue of the year (our biggest issue ever, actually): Image Makers, a love letter to the creative directors, photographers, designers and artists who are shaping the look and feel of the city with their work, day in and day out.

The event featured a photo exhibition highlighting our subjects: leather designer Zana Bayne; latex designer Mariano Cortez; global girl group Katseye and their fashion fairy godfather Humberto Leon; stylist and Saint Helen’s House founder Zerina Akers; photographer Emanuel Hahn; costume designer Natasha Newman-Thomas; stylist Ann-Marie Hoang; Peruvian Parisian creative director Claudia Rivera; Parisian fashion designer Vincent Frederic-Colombo; creative director and photographer Eric Solis in collaboration with Planeta and Wavey; and leather goods craftsman Guillermo Cuevas. Earlier that night, the Image Makers gathered for an intimate dinner on the Soho Warehouse roof, where they received gift bags curated by fashion director at large Keyla Marquez. Each bag included a pair of Nike Shox contributed by Nike L.A., a custom keychain with charms personal to each Image Maker and a bandanna featuring every Image logo ever commissioned, created by Image’s design director Jessica de Jesus.

Party guests danced to the sounds of NoNo, Mia Carucci and Bianca Lexis late into the night and posed in a custom photo booth inspired by the party’s theme, created by production designer Zoe-Zoe (the artist who created our lettering for the Image Makers issue) and floral designer Gray Hong. Collectively, we dripped.

Curator Anita Herrera (left), Hoza Rodriguez, designer and co-founder of Planeta, and 2024 Image Maker.

Artist Barrington Darius.

Artists Alfonso Gonzalez Jr. (left) and Isaac Psalm Escoto a.k.a. Sickid.

Keyla Marquez, Image fashion director at large.

Actor Raquel Rojas.

Eric Kim, co-founder of Firmé Atelier and a 2023 Image Maker.

From left: Michael Anthony Hall, Blessing Greer-Mathurin, Shanelle Infante, Adigun Atanda and Meka Boyle.

From left to right: Image contributing writer Astrid Kayembe, Cierra Black, Angela Choe, Ana Cruz and Qurissy Lopez.

Jaime Muñoz and Rochelle Martin.

Guests make their way through “Image Making: A Collective Art,“ a special gallery show featuring photography from the “Image Makers” issue.

From right: Pechuga Vintage founder Johnny Valencia and Priscilla Yael.

A guest views a photograph by Cody Critcheloe of costume designer Natasha Newman-Thomas.

Shirt detail courtesy of Polio Brothers.

Editor Jules Wood (left) and BJ Panda Bear, fashion director of Reserved magazine.

Leeann Huang (second from right), designer and 2023 Image Maker.

Poet and cultural organizer Sonia Guiñansaca (left) and archivist Lylliam Posadas.

Yubo Dong, cofounder of ofstudio and Image contributing photographer.

Image contributing photographer Brandon Kaipo Moningka and friends.

A guest flips through “American Fever,” a photo essay by Emanuel Hahn featured on 1 of 4 covers.

VTProDesign creative director Mike Lee signs the gallery guest book.

Image contributing photographers JJ Geiger (left) and Sam Ramirez.

Humberto Leon, a 2024 Image Maker. (Calvin B. Alagot / Los Angeles Times)

Isaías Cabrera.

Anthony Brown and Image contributing artist, London James a.k.a Porcelain Sneakerhead.

Photographer Eric Solis and designer Hoza Rodriguez with friends.

American Artist, Image contributing artist.

From left: Reanna Cruz, Julia Carmel and Troy Curtis Zaretsky-Kreiner.

Image’s rooftop dinner at Soho Warehouse. (Calvin B. Alagot / Los Angeles Times)

Costume designer Natasha Newman-Thomas (left) and Dunrite Leatherworks designer Guillermo Cuevas.

Image staff writer Julissa James.

Featured stylists Zerina Akers (left) and Ann-Marie Hoang.

Gotha Shakira, digital director and Image contributing writer (left), and Ann-Marie Hoang, featured stylist. (Julissa James / Los Angeles Times)

Aria Davis, Nike Catalyst Brand Marketing Manager (left), and Maria Maea, artist and Image contributing writer.

Eric Solis, creative director, photographer, and 2024 Image Maker.

Keyla Marquez, Image fashion director at large (left) and Julissa James, Image staff writer.

From left to right: Humberto Leon, Elisa Wouk Almino, Image editorial director, and Jessica de Jesus, Image design director.

Dinner guests applauding Image’s editorial director Elisa Wouk Almino.

Dinner party photography by Image photo editor Calvin B. Alagot.

Musician, DJ and Image-featured artist Mia Carucci.

Image photo editor Calvin B. Alagot.

Model Lex Orozco-cabral (right).

Image contributing photographers Brittany Bravo (left) and Emanuel Hahn (center) with Leah Sarnoff.

“L.A. Vie en Rose” DJ, NoNo

Mario Ayala and Nathaniel Santos.