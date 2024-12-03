High school basketball: Monday’s scores from boys’ and girls’ games
HIGH SCHOOL BASKETBALL
MONDAY’S RESULTS
BOYS
Alta Loma 45, Chaffey 49
Alemany 67, Providence 57
Angelou 52, Hawkins 35
Arlington 75, Rialto 65
Arroyo 45, Baldwin Park 42
Bernstein 62, Northridge Academy 47
Big Bear 69, Arroyo Valley 46
Brea Olinda 48, Norwalk 41
Brentwood 70, Milken 29
Burbank Burroughs 99, Lakeview Charter 20
Capistrano Valley 62, Laguna Beach 41
Capistrano Valley Christian 74, Eagle Rock 42
Carter 68, Yucca Valley 37
Cleveland 65, Muir 55
Coachella Valley 73, Desert Hot Springs 21
Collins Family 55, Maywood CES 37
Contreras 83, Santee 68
Corona Santiago 79, Ramona 59
Culver City 71, Salesian 44
Downtown Magnets 52, RFK Community 41
Eisenhower 39, Heritage 35
Elizabeth 65, Diego Rivera 57
Esperanza 73, Southlands Christian 44
Fountain Valley 94, Irvine University 44
Fulton 49, Community Charter 40
Garden Grove 61, Tustin 39
Garden Grove Santiago 61, Riverside Prep 29
Glendale 68, Summit View 27
Glendora 76, Diamond Ranch 24
Grand Terrace 70, San Jacinto 44
Hemet 88, Twentynine Palms 43
Holtville 53, Desert Mirage 39
Huntington Park 58, Fremont 41
Irvine 65, Santa Ana 40
Katella 71, Samueli Academy 35
La Canada 82, Great Oak 52
La Habra 51, Edison 39
Lakewood 82, Environmental Charter 29
Lancaster 64, Santa Clara 55
Loma Linda Academy 65, Entrepreneur 54
Los Angeles 73, LA Hamilton 63
LA Marshall 63, Newbury Park 56
Long Beach Cabrillo 80, Whittier 41
Mayfair 86, LA University 37
Mesrobian 47, Sequoyah 38
Mira Costa 73, Beckman 54
New Designs University Park 43, Animo Bunche 29
Orthopaedic 61, Mendez 49
Pilibos 66, Santa Monica Pacifica Christian 48
Pioneer 68, Sierra Vista 54
Price 77, Verbum Dei 50
Quartz Hill 76, Aliso Niguel 75
Reseda 79, Chavez 29
Riverside North 49, Silverado 39
Riverside Poly 65, San Gorgonio 24
San Fernando 71, Palmdale 68
San Marino 47, Rowland 37
San Pedro 67, Cathedral 51
Santa Barbara 67, Oaks Christian 53
Shalhevet 69, St. Genevieve 42
Sherman Oaks CES 70, Van Nuys 56
South Torrance 76, Schurr 32
St. Bonaventure 83, Foothill Tech 53
St. Margaret’s 78, Orange 49
St. Monica 89, Paramount 30
Taft 101, Foshay 53
Valley Torah 76, Canoga Park 54
Viewpoint 64, Holy Martyrs 37
Warren 77, Loara 23
Washington Prep 59, Mary Star of the Sea 46
West Valley 50, Santa Rosa Academy 49
Wilmington Banning 57, View Park 56
Workman 96, El Monte 58
Yorba Linda 53, Chaparral 45
GIRLS
Apple Valley 69, Adelanto 43
Buena 57, Oaks Christian 41
California 73, Bell Gardens 25
Coachella Valley 60, Cathedral City 22
Community Charter 37, Fulton 11
Corona Santiago 64, Grand Terrace 21
Crescenta Valley 71, Arleta 30
Cypress 63, Mayfair 20
Don Lugo 65, Pomona 4
Eagle Rock 41, Chatsworth 32
Edgewood 37, Arroyo 6
El Modena 61, Western Christian 22
El Monte 13, Mountain View 8
Elsinore 59, Downey Calvary Chapel 9
Fremont 52, Huntington Park 2
Fullerton 39, Rancho Alamitos 33
Golden Valley 39, Vasquez 20
Jurupa Hills 51, Granite Hills 29
Jurupa Valley 30, Arroyo Valley 21
Lakewood St. Joseph 62, Glendora 41
La Salle 48, La Canada 26
La Serna 49, Edison 14
LA University 47, Beverly Hills 25
Legacy 57, Carson 45
Long Beach Poly 54, Orange Lutheran 52
Marquez 29, Bell 25
Mayfield 55, San Gabriel 29
Narbonne 61, South Gate 28
New Designs University Park 19, Animo Bunche 14
Norco 37, Arlington 18
Orange 63, Samueli Academy 25
Oxnard 69, Bakersfield Centennial 56
Riverside Notre Dame 41, Indian Springs 26
Santa Fe 49, Charter Oak 15
Santa Maria 38, Santa Ynez 37
Savanna 54, Garden Grove Santiago 20
San Pedro 53, Bravo 36
Sherman Oaks Notre Dame 78, Venice 20
St. Genevieve 44. Lakeview Charter 41
St. Margaret’s 46, Keppel 35
St. Monica 83, LA Marshall 4
Sunny Hills 64, Alhambra 33
Torres 36, Jeferson 33
Twentynine Palms 46, Rancho Verde 43
Xavier Prep 47, Orange Vista 39
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