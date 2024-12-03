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High School Sports

High school basketball: Monday’s scores from boys’ and girls’ games

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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HIGH SCHOOL BASKETBALL

MONDAY’S RESULTS

BOYS

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Alta Loma 45, Chaffey 49

Alemany 67, Providence 57

Angelou 52, Hawkins 35

Arlington 75, Rialto 65

Arroyo 45, Baldwin Park 42

Bernstein 62, Northridge Academy 47

Big Bear 69, Arroyo Valley 46

Brea Olinda 48, Norwalk 41

Brentwood 70, Milken 29

Burbank Burroughs 99, Lakeview Charter 20

Capistrano Valley 62, Laguna Beach 41

Capistrano Valley Christian 74, Eagle Rock 42

Carter 68, Yucca Valley 37

Cleveland 65, Muir 55

Coachella Valley 73, Desert Hot Springs 21

Collins Family 55, Maywood CES 37

Contreras 83, Santee 68

Corona Santiago 79, Ramona 59

Culver City 71, Salesian 44

Downtown Magnets 52, RFK Community 41

Eisenhower 39, Heritage 35

Elizabeth 65, Diego Rivera 57

Esperanza 73, Southlands Christian 44

Fountain Valley 94, Irvine University 44

Fulton 49, Community Charter 40

Garden Grove 61, Tustin 39

Garden Grove Santiago 61, Riverside Prep 29

Glendale 68, Summit View 27

Glendora 76, Diamond Ranch 24

Grand Terrace 70, San Jacinto 44

Hemet 88, Twentynine Palms 43

Holtville 53, Desert Mirage 39

Huntington Park 58, Fremont 41

Irvine 65, Santa Ana 40

Katella 71, Samueli Academy 35

La Canada 82, Great Oak 52

La Habra 51, Edison 39

Lakewood 82, Environmental Charter 29

Lancaster 64, Santa Clara 55

Loma Linda Academy 65, Entrepreneur 54

Los Angeles 73, LA Hamilton 63

LA Marshall 63, Newbury Park 56

Long Beach Cabrillo 80, Whittier 41

Mayfair 86, LA University 37

Mesrobian 47, Sequoyah 38

Mira Costa 73, Beckman 54

New Designs University Park 43, Animo Bunche 29

Orthopaedic 61, Mendez 49

Pilibos 66, Santa Monica Pacifica Christian 48

Pioneer 68, Sierra Vista 54

Price 77, Verbum Dei 50

Quartz Hill 76, Aliso Niguel 75

Reseda 79, Chavez 29

Riverside North 49, Silverado 39

Riverside Poly 65, San Gorgonio 24

San Fernando 71, Palmdale 68

San Marino 47, Rowland 37

San Pedro 67, Cathedral 51

Santa Barbara 67, Oaks Christian 53

Shalhevet 69, St. Genevieve 42

Sherman Oaks CES 70, Van Nuys 56

South Torrance 76, Schurr 32

St. Bonaventure 83, Foothill Tech 53

St. Margaret’s 78, Orange 49

St. Monica 89, Paramount 30

Taft 101, Foshay 53

Valley Torah 76, Canoga Park 54

Viewpoint 64, Holy Martyrs 37

Warren 77, Loara 23

Washington Prep 59, Mary Star of the Sea 46

West Valley 50, Santa Rosa Academy 49

Wilmington Banning 57, View Park 56

Workman 96, El Monte 58

Yorba Linda 53, Chaparral 45

GIRLS

Apple Valley 69, Adelanto 43

Buena 57, Oaks Christian 41

California 73, Bell Gardens 25

Coachella Valley 60, Cathedral City 22

Community Charter 37, Fulton 11

Corona Santiago 64, Grand Terrace 21

Crescenta Valley 71, Arleta 30

Cypress 63, Mayfair 20

Don Lugo 65, Pomona 4

Eagle Rock 41, Chatsworth 32

Edgewood 37, Arroyo 6

El Modena 61, Western Christian 22

El Monte 13, Mountain View 8

Elsinore 59, Downey Calvary Chapel 9

Fremont 52, Huntington Park 2

Fullerton 39, Rancho Alamitos 33

Golden Valley 39, Vasquez 20

Jurupa Hills 51, Granite Hills 29

Jurupa Valley 30, Arroyo Valley 21

Lakewood St. Joseph 62, Glendora 41

La Salle 48, La Canada 26

La Serna 49, Edison 14

LA University 47, Beverly Hills 25

Legacy 57, Carson 45

Long Beach Poly 54, Orange Lutheran 52

Marquez 29, Bell 25

Mayfield 55, San Gabriel 29

Narbonne 61, South Gate 28

New Designs University Park 19, Animo Bunche 14

Norco 37, Arlington 18

Orange 63, Samueli Academy 25

Oxnard 69, Bakersfield Centennial 56

Riverside Notre Dame 41, Indian Springs 26

Santa Fe 49, Charter Oak 15

Santa Maria 38, Santa Ynez 37

Savanna 54, Garden Grove Santiago 20

San Pedro 53, Bravo 36

Sherman Oaks Notre Dame 78, Venice 20

St. Genevieve 44. Lakeview Charter 41

St. Margaret’s 46, Keppel 35

St. Monica 83, LA Marshall 4

Sunny Hills 64, Alhambra 33

Torres 36, Jeferson 33

Twentynine Palms 46, Rancho Verde 43

Xavier Prep 47, Orange Vista 39
High School Sports

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