High school basketball: Wednesday’s scores from boys’ and girls’ games

More to Read

AMIT 42, VAAS 24 Animo Watts 68, UPMIN 58 Anza Hamilton 35, CMI 33 Arcadia 53, Maranatha 40 Arleta 64, San Fernando 39 Aspire Ollin 32, USC-MAE 29 Banning 51, Rim of the World 22 Beckman 60, San Juan Hills 58 Bishop Alemany 41, Shalhevet 24 Burbank Burroughs 62, Canyon Country Canyon 50 California 50, La Habra 23 CSD Riverside 40, Vista del Lago 25 Central City Value 27, Triumph Charter 25 Chino 52, Wiseburn Da Vinci 45 Citrus Valley 59, Palm Springs 33 Claremont 68, Troy 25 Coastal Christian 73, Laguna Blanca 3 Compton 52, Glenn 22 Costa Mesa 41, Mission Viejo 40 Crean Lutheran 60, Downey 31 Crescenta Valley 63, Village Christian 43 Don Lugo 37, Workman 12 Eaglecrest 61, El Toro 23 Esperanza 66, Summit 35 Fontana 43, Grand Terrace 25 Fremont 37, Rancho Dominguez 11 Garfield 74, South East 14 Garden Grove Pacifica 31, Edison 15 Geffen Academy 48, Vistamar 19 Hawkins 58, Port of L.A. 14 Heritage 52, Gahr 44 Huntington Park 42, South Gate 19 Immaculate Heart 50, Temple City 46 Irvine 56, Tesoro 49 Kaiser 67, Pomona 2 L.A. Jordan 37, Elizabeth 34 L.A. Marshall 42, Marquez 32 Lakeside 56, Saddleback 21 Lancaster 59, Rosamond 34 Lawndale 60, Los Amigos 45 Legacy 53, Bell 31 Loara 42, Garden Grove 27 Long Beach Jordan 55, Venice 15 Los Altos 48, Covina 18 Mark Keppel 59, Notre Dame Academy 21 Math & Science College 51, Stella 2 Newbury Park 70, Simi Valley 35 New Designs View Park 23, University Pathways 9 Northwood 51, Irvine University 32 Norwalk 45, Monrovia 45 Oak Park 70, Granada Hills 49 Ontario 37, Colton 34 PACS 42, Trona 26 Peninsula 52, Hesperia 47 RFK Community 31, Contreras 15 Ridgecrest Burroughs 76, Adelanto 44 Riverside King 65, Vista Murrieta 30 Rosary 66, Rowland 22 Rosemead 62, Alhambra 42 Sage Hill 74, North Torrance 67 San Clemente 81, Santa Ana Calvary Chapel 17 Santa Ana 43, Estancia 16 Santa Margarita 59, Cerritos 41 Savanna 37, Westminster 32 SEED L.A. 34, La Puente 27 Serrano 52, Hesperia Christian 38 Sherman Oaks Notre Dame 48, Chula Vista Mater Dei 42 Sierra Canyon 72, Redondo Union 24 St. Monica 76, YULA 29 South Hills 40, Western 36 Temescal Canyon 53, Alta Loma 48 Trinity Classical Academy 51, Burbank 46 United Christian Academy 54, La Quinta 25 UPVHS 42, Chavez 38 Vaughn 38, Valor Academy 21 Warren 35, Narbonne 21 Westlake 70, Pasadena 30

Adelanto 59, Ridgecrest Burroughs 44 Agoura 76, Royal 65 Anaheim Canyon 85, Murrieta Valley 77 Arleta 65, San Fernando 55 Animo Watts 47, Magnolia Science 23 Bernstein 81, Roybal 61 Birmingham 69, Bolsa Grande 31 Brentwood 52, Arcadia 51 Cajon 58, Rialto 53 Capistrano Valley 60, Laguna Beach 40 Capistrano Valley Christian 66, Troy 45 Chadwick 67, Lennox Academy 22 Channel Islands 68, Carpinteria 58 Coastal Christian 51, Laguna Blanca 37 Culver City 63, LACES 44 Eagle Rock 74, Sylmar 61 Eastside 39, Antelope Valley 31 East Valley 53, Panorama 50 EF Academy 59, Waverly 18 El Camino Real 56, Chaminade 51 Esperanza 65, California 58 Etiwanda 51, Sonora 37 Fillmore 62, Hueneme 46 Fountain Valley 70, Santa Ana Calvary Chapel 44 Geffen Academy 61, Vistamar 53 Glendale 107, Pasadena Marshall 19 Glendora 83, Mark Keppel 47 Granada Hills 73, Northridge Academy 50 Hawkins 65, Port of L.A. 64 Hillbrook 58, Granada Islamic 36 Hollywood 84, Mendez 44 Huntington Park 55, South Gate 50 JSerra 67, Westchester 50 Knight 110, Palmdale 42 L.A. Leadership Academy 73, IAYC 16 L.A. Lincoln 75, Santee 62 L.A. Marshall 83, L.A. Roosevelt 51 L.A. Wilson 55, Edgewood 33 La Habra 73, Huntington Beach 42 La Mirada 76, Rancho Cucamonga 69 La Palma Kennedy 76, Torrance 72 Larchmont 50, Middle College 48 La Serna 66, Murrieta Mesa 57 Legacy 63, Bell 59 Liberty 61, South Hills 50 Littlerock 65, Highland 45 Locke 66, Dymally 27 Loma Linda Academy 56, Colton 37 Math & Science College 87, Stella 13 Milken 41, YULA 40 Mission College Prep 75, Bishop Diego 50 Monroe 67, San Fernando VA 50 Moreno Valley 70, Arroyo Valley 22 New Designs University Park 73, University Pathways 11 New West Charter 61, Foshay 54 Norwalk 55, Saddleback 43 Oaks Christian 70, Simi Valley 49 Orange County Pacifica Christian 64, Colony 57 Ontario Christian 67, Covina 44 Oxford Academy 63, Santa Ana 51 PACS 72, Trona 22 Palm Desert 77, Yucca Valley 37 Palm Springs 51, Yucaipa 50 Paraclete 79, West Torrance 41 Patriot 60, Claremont 52 Pilibos 60, Cypress 51 Price 70, Animo Leadership 22 Providence 66, Oak Grove 33 Quartz Hill 52, Lancaster 41 Ramona 73, Bloomington 62 Rancho Mirage 65, Desert Mirage 21 Reseda 48, Canoga Park 46 RFK Community 54, Contreras 50 Sage Hill 59, Mission Viejo 52 San Clemente 58, Beckman 46 San Gabriel 58, Maywood Academy 40 San Jacinto Leadership 82, St. Jeanne de Lestonnac 38 Santa Ana Foothill 71, Laguna Hills 46 Santa Ana Mater Dei 88, Dana Hills 45 Santa Rosa Academy 77, SJVA 38 Savanna 57, Westminster La Quinta 55 Servite 64, Peninsula 27 Sherman Oaks CES 61, Franklin 54 Sherman Oaks Notre Dame 78, Chula Vista Mater Dei 48 South East 54, Garfield 44 St. Bernard 57, St. Monica 37 St. John Bosco 78, Hesperia 33 St. Margaret’s 58, Godinez 52 Summit 59, Aquinas 47 Sunny Hills 46, Whitney 37 Temecula Prep 65, Nuview Bridge 41 Temescal Canyon 68, Cathedral City 21 Temple City 53, Montclair 49 Trinity Classical Academy 74, Grace 57 Vasquez 85, Valley Torah 54 Village Christian 76, Oak Park 57 Walnut 65, Workman 58 Westlake 81, Moorpark 52 Windward 64, San Diego 45 Yorba Linda 52, Western 34

Newsletter Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

Enter email address Sign Me Up

You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.