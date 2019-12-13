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Sports

High school basketball scores from Thursday

Basketballs sit in a rack on the court during a training session by the Brooklyn Nets at the Mexico
(Rebecca Blackwell / AP)
By Times staff
Dec. 13, 2019
8:47 AM
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BASKETBALL

BOYS

Academia Avance 54, University Prep Value 40

Animo Robinson 75, Neuwirth 41

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Arroyo Valley 62, Fontana 50

Artesia 69, Vistamar 42

Beverly Hills 68, Fremont 39

Bravo 59, Bell 50

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CALS Early College 64, Los Angeles Prep 40

Capistrano Valley Christian 64, Vista Murrieta 59

Carter 63 Citrus Hill 65

Chaffey 65, Ganesha 24

Chaminade 77, San Mateo Serra 58

Crossroads 82, Milken 43

El Monte 71, Azusa 58

Gardena 73, Pomona 70

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Gardena Serra 84, Los Angeles Jordan 25

Indian Springs 56, Moreno Valley 49

La Serna 62, Inglewood 37

La Sierra 47, Canyon Springs 35

La Sierra Academy 64, Sherman Indian 61

Los Angeles Leadership 48, Camino Nuevo 36

Middle College 61, University Pathways 41

Monrovia 63, Rio Hondo Prep 46

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Nordhoff 50, Beacon Hill 48

North Torrance 66, Wilmington Banning 50

Nuview Bridge 59, St. Jeanne de Lestonnac 16

Paraclete 74, Shafter 50

Peninsula 66, Chadwick 33

Pioneer 72, Katella 46

Redondo 81, Venice 41

Renaissance Academy 63, Baskersfield Liberty 37

Riverside Poly 75, Murrieta Valley 57

San Marino 68, El Rancho 56

Santa Ana 47, Santa Ana Valley 39

Santa Ynez 54, Channel Islands 44

Saugus 81, Oxnard Pacifica 34

St. Monica Academy 51, New Covenant Academy 27

Stern 58, Rise Kohyang 41

Summit 77, Citrus Valley 50

Sun Valley Poly 75, Sherman Oaks CES 65

USC Hybrid 57, Gertz-Ressler 33

Vaughn 36, East Valley 26

Washington 60, El Camino Real 52

Waverly 57, Le Lycee 31

Westlake 67, Canyon Country Canyon 53

Westminster 45, Mary Star 44

Whitney 53, Nogales 51

GIRLS

Academia Avance 24, University Prep Value 22

Animo De La Hoya 47, Environmental Science/Tech 30

Bell 35, Bravo 30

Bishop Amat 60, Whittier 27

Central City Value 40, Lakeview 23

Chaminade 69, El Camino Real 49

Citrus Valley 72, San Jacinto 42

Crossroads 46, Cleveland 32

CSDR 35, Hesperia Christian 22

Don Lugo 45, Murrieta Mesa 43

Dos Pueblos 64, Moorpark 55

Fulton 46, Sherman Oaks CES 37

Garey 55, Mountain View 36

Hacienda Heights Wilson 48, Mayfield 18

Highland 40, Quartz Hill 39

Holy Martyrs 41, Flintridge Sacred Heart 35

Immaculate Heart 51, Pilibos 45

Lake Balboa Prep 23, Sun Valley Magnet 20

Lancaster 72, Palmdale 27

Mary Star of the Sea 49, Animo Leadership 14

Montclair 56, Webb 55

Moreno Valley 35, Indian Springs 31

Neuwirth 30, Animo Robinson 17

North Hollywood 41, Golden Valley 30

Northridge 61, East Valley 21

Ontario 40, Fontana 33

Orangewood Academy 70, Downey 38

Paramount 66, Lawndale 19

Pasadena Poly 51, San Marino 32

Rancho Alamitos 60, Katella 20

Redlands East Valley 54, Beaumont 49

Riverside Poly 48, Claremont 36

Royal 43, Rio Mesa 18

San Fernando 49, Verdugo Hills 26

San Juan Hills 59, Garden Grove 46

San Marcos 42, La Reina 34

Santa Margarita 51, Cypress 23

Santa Ynez 51, Oak Park 45

Shadow Hills 53, La Sierra 23

Sierra Vista 38, Rosemead 54

South East 35, Huntington Park 26

St. Monica Academy 42, Chavez 25

St. Paul 62, Segerstrom 46

St. Pius X-St Matthias 68, Azusa 37

Stern 56, Rise Kohyang 11

Sunny Hills 50, Villa Park 45

Temescal Canyon 52, Tahquitz 27

Trabuco Hills 51, Ocean View 41

USC Hybrid 27, Gertz-Ressler 19

Vaughn 47, Valley Arts/Sciences 35

Vista del Lago 55, Pacific 28

Vistamar 48, Downey Calvary Chapel 25

Westlake 63, Grace Brethren 53

Whittier Christian 48, Sage Hill 43

Xavier Prep 65, Canyon Springs 22

Yorba Linda 66, Magnolia 22

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