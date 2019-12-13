High school basketball scores from Thursday

BASKETBALL
BOYS
Academia Avance 54, University Prep Value 40
Animo Robinson 75, Neuwirth 41
Arroyo Valley 62, Fontana 50
Artesia 69, Vistamar 42
Beverly Hills 68, Fremont 39
Bravo 59, Bell 50
CALS Early College 64, Los Angeles Prep 40
Capistrano Valley Christian 64, Vista Murrieta 59
Carter 63 Citrus Hill 65
Chaffey 65, Ganesha 24
Chaminade 77, San Mateo Serra 58
Crossroads 82, Milken 43
El Monte 71, Azusa 58
Gardena 73, Pomona 70
Gardena Serra 84, Los Angeles Jordan 25
Indian Springs 56, Moreno Valley 49
La Serna 62, Inglewood 37
La Sierra 47, Canyon Springs 35
La Sierra Academy 64, Sherman Indian 61
Los Angeles Leadership 48, Camino Nuevo 36
Middle College 61, University Pathways 41
Monrovia 63, Rio Hondo Prep 46
Nordhoff 50, Beacon Hill 48
North Torrance 66, Wilmington Banning 50
Nuview Bridge 59, St. Jeanne de Lestonnac 16
Paraclete 74, Shafter 50
Peninsula 66, Chadwick 33
Pioneer 72, Katella 46
Redondo 81, Venice 41
Renaissance Academy 63, Baskersfield Liberty 37
Riverside Poly 75, Murrieta Valley 57
San Marino 68, El Rancho 56
Santa Ana 47, Santa Ana Valley 39
Santa Ynez 54, Channel Islands 44
Saugus 81, Oxnard Pacifica 34
St. Monica Academy 51, New Covenant Academy 27
Stern 58, Rise Kohyang 41
Summit 77, Citrus Valley 50
Sun Valley Poly 75, Sherman Oaks CES 65
USC Hybrid 57, Gertz-Ressler 33
Vaughn 36, East Valley 26
Washington 60, El Camino Real 52
Waverly 57, Le Lycee 31
Westlake 67, Canyon Country Canyon 53
Westminster 45, Mary Star 44
Whitney 53, Nogales 51
GIRLS
Academia Avance 24, University Prep Value 22
Animo De La Hoya 47, Environmental Science/Tech 30
Bell 35, Bravo 30
Bishop Amat 60, Whittier 27
Central City Value 40, Lakeview 23
Chaminade 69, El Camino Real 49
Citrus Valley 72, San Jacinto 42
Crossroads 46, Cleveland 32
CSDR 35, Hesperia Christian 22
Don Lugo 45, Murrieta Mesa 43
Dos Pueblos 64, Moorpark 55
Fulton 46, Sherman Oaks CES 37
Garey 55, Mountain View 36
Hacienda Heights Wilson 48, Mayfield 18
Highland 40, Quartz Hill 39
Holy Martyrs 41, Flintridge Sacred Heart 35
Immaculate Heart 51, Pilibos 45
Lake Balboa Prep 23, Sun Valley Magnet 20
Lancaster 72, Palmdale 27
Mary Star of the Sea 49, Animo Leadership 14
Montclair 56, Webb 55
Moreno Valley 35, Indian Springs 31
Neuwirth 30, Animo Robinson 17
North Hollywood 41, Golden Valley 30
Northridge 61, East Valley 21
Ontario 40, Fontana 33
Orangewood Academy 70, Downey 38
Paramount 66, Lawndale 19
Pasadena Poly 51, San Marino 32
Rancho Alamitos 60, Katella 20
Redlands East Valley 54, Beaumont 49
Riverside Poly 48, Claremont 36
Royal 43, Rio Mesa 18
San Fernando 49, Verdugo Hills 26
San Juan Hills 59, Garden Grove 46
San Marcos 42, La Reina 34
Santa Margarita 51, Cypress 23
Santa Ynez 51, Oak Park 45
Shadow Hills 53, La Sierra 23
Sierra Vista 38, Rosemead 54
South East 35, Huntington Park 26
St. Monica Academy 42, Chavez 25
St. Paul 62, Segerstrom 46
St. Pius X-St Matthias 68, Azusa 37
Stern 56, Rise Kohyang 11
Sunny Hills 50, Villa Park 45
Temescal Canyon 52, Tahquitz 27
Trabuco Hills 51, Ocean View 41
USC Hybrid 27, Gertz-Ressler 19
Vaughn 47, Valley Arts/Sciences 35
Vista del Lago 55, Pacific 28
Vistamar 48, Downey Calvary Chapel 25
Westlake 63, Grace Brethren 53
Whittier Christian 48, Sage Hill 43
Xavier Prep 65, Canyon Springs 22
Yorba Linda 66, Magnolia 22