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High School Sports

High school baseball: Wednesday’s results

Baseballs are seen on the dirt around a home plate.
(Christian Petersen / Getty Images)
By Times staff
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BASEBALL

Wednesday’s results

Aliso Niguel 3, San Juan Hills 1

Alta Loma 2, Claremont 1

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Ayala 3, Glendora 0

Bishop Diego 3, Santa Clara 2

California 5, Whittier 0

Canoga Park 22, Panorama 0

Capistrano Valley 6, Tesoro 0

Chaffey 1, Montclair 0

Chino 10, Baldwin Park 2

Chino Hills 3, Etiwanda 0

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Costa Mesa 7, Estancia 6

Crespi 11, Chaminade 4

Culver City 13, Peninsula 1

Damien 13, Los Osos 3

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Dana Hills 9, El Toro 1

Fairfax 3, Los Angeles University 0

Flintridge Prep 6, Rio Hondo Prep 4

Foothill 3, Anaheim Canyon 0

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Garden Grove 10, Godinez 2

Granada Hills Kennedy 8, Sylmar 7

Great Oak 5, Vista Murrieta 4

Hart 9, Golden Valley 0

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Harvard-Westlake 2, Alemany 0

Highland 18, Palmdale 0

JSerra 16, St. John Bosco 3

Jurupa Hills 11, Fontana 3

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Knight 14, Littlerock 4

La Habra 4, Troy 0

Linfield Christian 11, Bermuda Dunes Desert Christian 3

Los Angeles CES 3, Westchester 1

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Marquez 10, Santee 0

Mater Dei 4, Servite 2

Millikan 17, Long Beach Jordan 2

Monroe 12, Arleta 2

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Montebello 3, Maranatha 1

Mountain View 8, Arroyo 6

Murrieta Mesa 11, Murrieta Valley 1

Narbonne 7, Carson 1

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Newbury Park 6, Oaks Christian 4

North Hollywood 5, Sun Valley Poly 0

Northview 13, West Covina 3

Ocean View 8, Katella 3

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Ontario Christian 14, Arrowhead Christian 0

Orange 7, Santa Ana 1

Palisades 5, Venice 2

Palos Verdes 4, Mira Costa 3

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Quartz Hill 20, Eastside 4

Ramona 2, Arlington 1

Rancho Cucamonga 6, Upland 4

Redondo 4, Santa Monica 1

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Rialto 12, Eisenhower 9

Rim of the World 7, Bloomington 0

San Dimas 8, Charter Oak 7

San Gorgonio 7, Arroyo Valley 4

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San Marcos 11, Lompoc Cabrillo 3

Santa Ana Calvary Chapel 20, Saddleback 0

Santa Barbara 14, Dos Pueblos 3

Santa Fe 5, El Rancho 3

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Savanna 22, Magnolia 1

Segerstrom 8, Westminster 2

Sherman Oaks Notre Dame 16, Loyola 3

Sonora 13, Buena Park 8

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St. Bonaventure 3, Grace Brethren 2

Temescal Canyon 17, Tahquitz 4

Thousand Oaks 5, Calabasas 3

Trabuco Hills 3, San Clemente 1

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Van Nuys 11, Reseda 0

Viewpoint 11, Brentwood 4

Villa Park 3, El Dorado 1

West Ranch 8, Saugus 5

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Western 7, Santa Ana Valley 1

Western Christian 14, Woodcrest Christian 1

Westlake 6, Agoura 1

Yorba Linda 9, El Modena 7

High School Sports

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