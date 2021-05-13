High school baseball: Wednesday’s results
BASEBALL
Wednesday’s results
Aliso Niguel 3, San Juan Hills 1
Alta Loma 2, Claremont 1
Ayala 3, Glendora 0
Bishop Diego 3, Santa Clara 2
California 5, Whittier 0
Canoga Park 22, Panorama 0
Capistrano Valley 6, Tesoro 0
Chaffey 1, Montclair 0
Chino 10, Baldwin Park 2
Chino Hills 3, Etiwanda 0
Costa Mesa 7, Estancia 6
Crespi 11, Chaminade 4
Culver City 13, Peninsula 1
Damien 13, Los Osos 3
Dana Hills 9, El Toro 1
Fairfax 3, Los Angeles University 0
Flintridge Prep 6, Rio Hondo Prep 4
Foothill 3, Anaheim Canyon 0
Garden Grove 10, Godinez 2
Granada Hills Kennedy 8, Sylmar 7
Great Oak 5, Vista Murrieta 4
Hart 9, Golden Valley 0
Harvard-Westlake 2, Alemany 0
Highland 18, Palmdale 0
JSerra 16, St. John Bosco 3
Jurupa Hills 11, Fontana 3
Knight 14, Littlerock 4
La Habra 4, Troy 0
Linfield Christian 11, Bermuda Dunes Desert Christian 3
Los Angeles CES 3, Westchester 1
Marquez 10, Santee 0
Mater Dei 4, Servite 2
Millikan 17, Long Beach Jordan 2
Monroe 12, Arleta 2
Montebello 3, Maranatha 1
Mountain View 8, Arroyo 6
Murrieta Mesa 11, Murrieta Valley 1
Narbonne 7, Carson 1
Newbury Park 6, Oaks Christian 4
North Hollywood 5, Sun Valley Poly 0
Northview 13, West Covina 3
Ocean View 8, Katella 3
Ontario Christian 14, Arrowhead Christian 0
Orange 7, Santa Ana 1
Palisades 5, Venice 2
Palos Verdes 4, Mira Costa 3
Quartz Hill 20, Eastside 4
Ramona 2, Arlington 1
Rancho Cucamonga 6, Upland 4
Redondo 4, Santa Monica 1
Rialto 12, Eisenhower 9
Rim of the World 7, Bloomington 0
San Dimas 8, Charter Oak 7
San Gorgonio 7, Arroyo Valley 4
San Marcos 11, Lompoc Cabrillo 3
Santa Ana Calvary Chapel 20, Saddleback 0
Santa Barbara 14, Dos Pueblos 3
Santa Fe 5, El Rancho 3
Savanna 22, Magnolia 1
Segerstrom 8, Westminster 2
Sherman Oaks Notre Dame 16, Loyola 3
Sonora 13, Buena Park 8
St. Bonaventure 3, Grace Brethren 2
Temescal Canyon 17, Tahquitz 4
Thousand Oaks 5, Calabasas 3
Trabuco Hills 3, San Clemente 1
Van Nuys 11, Reseda 0
Viewpoint 11, Brentwood 4
Villa Park 3, El Dorado 1
West Ranch 8, Saugus 5
Western 7, Santa Ana Valley 1
Western Christian 14, Woodcrest Christian 1
Westlake 6, Agoura 1
Yorba Linda 9, El Modena 7
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