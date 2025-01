High school basketball: Wednesday’s scores for boys’ and girls’ games

More to Read

Adelanto 67, Barstow 46 Anaheim 57, Dana Hills 23 California School for the Deaf Riverside 81, Magnolia Science Academy 14 Chino 54, Diamond Ranch 39 Colton 65, Kaiser 12 Compton Centennial 37, Inglewood 27 Desert Christian Academy 61, St. Jeanne de Lestonnac 9 Downey 67, Mayfair 32 Fairmont Prep 62, Pioneer 56 Gahr 51, Lawndale 50 Great Oak 50, Murrieta Valley 40 Indian Springs 43, Jurupa Hills 14 Lakewood 62, Millikan 17 La Mirada 92, Firebaugh 5 La Quinta 32, Palm Springs 27 La Serna 60, El Rancho 41 Loma Linda Academy 45, Mesa Grande Academy 23 Long Beach Jordan 87, Compton 19 Lynwood 72, Paramount 47 Orange 38, Saddleback 27 Palm Desert 64, Rancho Mirage 14 San Gorgonio 30, Arroyo Valley 24 San Juan Hills 41, St. Margaret’s 37 Santa Fe 57, California 36 Santa Margarita 73, Northwood 26 Shadow Hills 80, Xavier Prep 38 Silverado 53, Granite Hills 29 Summit 56, Grand Terrace 21 Tahquitz 56, Elsinore 44 Temecula Prep 45, California Military Institute 26 Temescal Canyon 72, West Valley 30 Torrance 64, Peninsula 56 Vistamar 45, Samueli Academy 21 Vista Murrieta 47, Temecula Valley 36 Warren 71, Bellflower 31

