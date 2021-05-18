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High School Sports

High school boys’ and girls’ basketball: Monday’s results

Basketballs in a rack on the court.
(Joel Auerbach / Getty Images)
By Times staff
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BOYS’ BASKETBALL

Monday’s results

Arlington 82, Ramona 30

Arroyo Valley 53, San Gorgonio 48

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Bishop Diego 68, Foothill Tech 51

Brea Olinda 63, Yorba Linda 54

Canyon Springs 54, Hemet 48

Capistrano Valley Christian 82, San Juan Capistrano Fairmont 62

Cathedral City 66, Indio 59

Chino 58, Chaffey 34

Coastal Christian 65, Cuyama Valley 21

Crean Lutheran 77, Cypress 58

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El Monte 58, Arroyo 15

Gabrielino 70, Mountain View 47

Garden Grove 55, Segerstrom 45

Glendale 82, Blair 47

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Glendora 56, Ayala 48

Hillcrest 80, Norte Vista 36

Huntington Park 61, Larchmont 50

La Canada 73, Monrovia 46

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Malibu 51, Santa Paula 40

Moorpark 66, Channel Islands 40

Moreno Valley 51, Lakeside 48

Newport Christian 94, California Lutheran 80

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Nogales 59, Azusa 30

Nordhoff 63, Fillmore 40

Oak Park 62, Royal 51

Orangewood Academy 88, Avalon 23

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Oxford Academy 43, Santa Ana Valley 27

Palm Desert 65, Rancho Mirage 63

Palos Verdes 67, Culver City 55

Pilibos 67, St. Monica Academy 53

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Pioneer 70, Whitney 51

Riverside Bethel Christian 75, Grove 33

Riverside North 69, Elsinore 55

Sage Hill 74, Webb 58

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Santa Ana 55, Saddleback 31

Santa Monica 47, Mira Costa 43

Sherman Oaks Notre Dame 70, Alemany 59

Sierra Vista 81, Gladstone 33

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South El Monte 97, Rosemead 32

St. Anthony 66, Cathedral 61

St. Bonaventure 78, Villanova Prep 55

St. John Bosco 75, Long Beach Jordan 41

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United Christian 57, Calvary Baptist 44

West Covina 55, Diamond Ranch 41

Whittier 75, Santa Fe 48

Workman 76, Duarte 25

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GIRLS’ BASKETBALL

Monday’s results

Bishop Diego 47, Santa Paula 35

Corona del Mar 65, Los Alamitos 30

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Da Vinci 60, San Gabriel Academy 27

El Camino Real 47, Granada Hills 45

Elsinore 74, Moreno Valley 58

Hillcrest 61, Norte Vista 18

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Huntington Beach 52, Fountain Valley 44

Indio 39, Cathedral City 21

Laguna Beach 46, Marina 42

Lynwood 61, Troy 30

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Mary Star 50, St. Monica 17

Newport Beach Pacifica Christian 66, Avalon 38

Newport Christian 42, California Lutheran 35

Newport Harbor 58, Edison 41

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Nogales 45, Azusa 21

Orange Vista 64, Hemet 15

Orangewood Academy 76, St. Margaret’s 26

Palisades 68, Sierra Canyon 45

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Paloma Valley 81, Rancho Verde 30

Ramona 77, Arlington 18

Riverside Poly 47, Riverside Notre Dame 36

Rosary 61, Orange Lutheran 40

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San Clemente 69, Capistrano Valley 33

Santa Maria Valley Christian 50, Santa Barbara Providence 13

Santa Monica Pacifica Christian 62, Ramona Convent 37

Valley View 76, San Jacinto Valley Academy 51

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Whitney 51, Artesia 40

Woodbridge 49, Laguna Hills 33

Xavier Prep 74, Shadow Hills 46

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