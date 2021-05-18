High school boys’ and girls’ basketball: Monday’s results
BOYS’ BASKETBALL
Monday’s results
Arlington 82, Ramona 30
Arroyo Valley 53, San Gorgonio 48
Bishop Diego 68, Foothill Tech 51
Brea Olinda 63, Yorba Linda 54
Canyon Springs 54, Hemet 48
Capistrano Valley Christian 82, San Juan Capistrano Fairmont 62
Cathedral City 66, Indio 59
Chino 58, Chaffey 34
Coastal Christian 65, Cuyama Valley 21
Crean Lutheran 77, Cypress 58
El Monte 58, Arroyo 15
Gabrielino 70, Mountain View 47
Garden Grove 55, Segerstrom 45
Glendale 82, Blair 47
Glendora 56, Ayala 48
Hillcrest 80, Norte Vista 36
Huntington Park 61, Larchmont 50
La Canada 73, Monrovia 46
Malibu 51, Santa Paula 40
Moorpark 66, Channel Islands 40
Moreno Valley 51, Lakeside 48
Newport Christian 94, California Lutheran 80
Nogales 59, Azusa 30
Nordhoff 63, Fillmore 40
Oak Park 62, Royal 51
Orangewood Academy 88, Avalon 23
Oxford Academy 43, Santa Ana Valley 27
Palm Desert 65, Rancho Mirage 63
Palos Verdes 67, Culver City 55
Pilibos 67, St. Monica Academy 53
Pioneer 70, Whitney 51
Riverside Bethel Christian 75, Grove 33
Riverside North 69, Elsinore 55
Sage Hill 74, Webb 58
Santa Ana 55, Saddleback 31
Santa Monica 47, Mira Costa 43
Sherman Oaks Notre Dame 70, Alemany 59
Sierra Vista 81, Gladstone 33
South El Monte 97, Rosemead 32
St. Anthony 66, Cathedral 61
St. Bonaventure 78, Villanova Prep 55
St. John Bosco 75, Long Beach Jordan 41
United Christian 57, Calvary Baptist 44
West Covina 55, Diamond Ranch 41
Whittier 75, Santa Fe 48
Workman 76, Duarte 25
GIRLS’ BASKETBALL
Monday’s results
Bishop Diego 47, Santa Paula 35
Corona del Mar 65, Los Alamitos 30
Da Vinci 60, San Gabriel Academy 27
El Camino Real 47, Granada Hills 45
Elsinore 74, Moreno Valley 58
Hillcrest 61, Norte Vista 18
Huntington Beach 52, Fountain Valley 44
Indio 39, Cathedral City 21
Laguna Beach 46, Marina 42
Lynwood 61, Troy 30
Mary Star 50, St. Monica 17
Newport Beach Pacifica Christian 66, Avalon 38
Newport Christian 42, California Lutheran 35
Newport Harbor 58, Edison 41
Nogales 45, Azusa 21
Orange Vista 64, Hemet 15
Orangewood Academy 76, St. Margaret’s 26
Palisades 68, Sierra Canyon 45
Paloma Valley 81, Rancho Verde 30
Ramona 77, Arlington 18
Riverside Poly 47, Riverside Notre Dame 36
Rosary 61, Orange Lutheran 40
San Clemente 69, Capistrano Valley 33
Santa Maria Valley Christian 50, Santa Barbara Providence 13
Santa Monica Pacifica Christian 62, Ramona Convent 37
Valley View 76, San Jacinto Valley Academy 51
Whitney 51, Artesia 40
Woodbridge 49, Laguna Hills 33
Xavier Prep 74, Shadow Hills 46
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