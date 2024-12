High school basketball: Tuesday’s scores from boys’ and girls’ games

More to Read

Alpaugh 47, Maricopa 20 Anza Hamilton 56, Borrego Springs 10 Arroyo Valley 33, Cobalt Institute of Math & Science 26 Beaumont 67, Corona 55 Bethel Christian 43, Norton Science & Language Academy 6 California School for the Deaf Riverside 60, California Military Institute 21 Canyon Springs 46, Linfield Christian 31 Coachella Valley 61, La Quinta 31 Coastal Academy 20, Capistrano Valley Christian 15 Corona Santiago 61, Vista Murrieta 29 Desert Christian 47, Palmdale Aerospace Academy 22 Edgewood 53, Workman 43 Elsinore 69, Liberty 28 Gahr 36, Katella 31 Godinez 47, Santa Ana 29 Harvard-Westlake 57, Windward 49 Hillcrest 55, Norte Vista 18 Irvine 50, Cajon 44 Jurupa Valley 36, Vista del Lago 13 La Canada 71, Bell Gardens 25 Laguna Beach 44, Tustin 41 Long Beach Wilson 67, Compton 22 Magnolia 52, Saddleback 30 Marlborough 69, Buena Park 61 Miller 46, Indian Springs 32 Orcutt Academy 68, Laguna Blanca 20 Pasadena 48, Village Christian 47 Pasadena Poly 67, Monrovia 28 Rancho Christian 94, San Jacinto 41 Rise Kohyang 45, Esperanza College Prep 6 Riverside King 56, Great Oak 47 Royal 37, Fillmore 36 San Fernando 42, Calabasas 33 Santa Ana Valley 42, Bolsa Grande 41 Santa Clarita Christian 52, St. Monica Academy 34 Savanna 60, Compton Centennial 34 Serrano 52, Granite Hills 30 Silver Valley 64, Riverside Prep 32 South Hills 43, Estancia 32 Southlands Christian 64, Vista Meridian 4 Temecula Valley 48, Desert Christian Academy 35 Temple City 55, San Gabriel 8 Torres 48, Academia Avance 14 Trinity Classical Academy 40, Agoura 31 University Prep 55, Big Bear 16 Upland 66, Patriot 45 Valley Christian Academy 70, Shannon 11 Webb 26, Azusa 22 Western Christian 36, Lucerne Valley 29 Yucaipa 52, Oak Hills 49

Newsletter Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

Enter email address Sign Me Up

You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.