High school baseball: Tuesday's scores

Alemany 5, Arroyo Grande 1
Aliso Niguel 8, San Juan Hills 3
Anaheim 10, Santa Ana Valley 0
Anaheim Canyon 6, Foothill 1
Apple Valley 10, Hesperia 0
Arrowhead Christian 14, Bermuda Dunes Desert Christian 7
Bell 6, South Gate 0
Big Bear 16, Riverside Prep 0
Blythe Palo Verde Valley 12, Desert Mirage 1
Buckley 10, Santa Monica Pacifica Christian 7
Cajon 16, Carter 0
Calabasas 7, Newbury Park 4
Canyon Springs 14, Heritage 4
Cerritos 2, Oxford Academy 1
Charter Oak 2, South Hills 1
Claremont 18, Alta Loma 17
Corona Centennial 7, Eastvale Roosevelt 2
Corona del Mar 6, Laguna Beach 0
Da Vinci 3, Animo Leadership 2
Dana Hills 3, Mission Viejo 0
Downey Calvary Chapel 4, Calvary Murrieta 3
Dunn 18, Pioneer Valley 11
Eagle Rock 4, Lincoln 3
Excelsior 3, Academy for Academic Excellence 1
Faith Baptist 3, Trinity Classical 0
Garden Grove 4, Western 3
Garden Grove Santiago 12, Los Amigos 11
Garey 11, La Puente 0
Grand Terrace 11, Colton 1
Hillcrest Christian 14, Summit View West 1
Huntington Beach 6, Edison 0
Indio 8, Waterford 7
Irvine 4, Northwood 3
Kaiser 6, Fontana 2
La Habra 17, Buena Park 1
La Palma Kennedy 2, Garden Grove Pacifica 0
Lennox Academy 15, Hawthorne Math/Science 2
Lompoc 5, Dos Pueblos 1
Los Altos 3, West Covina 2
Los Angeles Hamilton 4, Venice 3
Los Angeles Marshall 6, Los Angeles Wilson 3
Los Angeles Roosevelt 14, Huntington Park 1
Malibu 5, Santa Paula 3
Millikan 18, Cathedral 1
Montclair 4, Diamond Bar 3
Montebello 4, Alhambra 2
Muir 7, Pasadena 4
North Valley Military 10, Sun Valley 2
Ojai Valley 14, Newbury Park Adventist 3
Ontario Christian 3, Woodcrest Christian 2
Orange Vista 5, Lakeside 4
Pahrump (Nev.) Pahrump Valley 10, Coachella Valley 2
Palisades 17, Fairfax 0
Paloma Valley 2, Valley View 1
Pioneer 11, Artesia 0
Pomona 8, Edgewood 2
Portola 4, Woodbridge 2
Rio Hondo Prep 5, Chadwick 1
Rio Mesa 6, Ventura 0
Riverside North 5, Temescal Canyon 3
Riverside Notre Dame 8, Perris 2
Riverside Poly 7, Arlington 2
Rowland 8, Baldwin Park 3
San Dimas 5, Northview 2
Santa Ana 3, Orange 1
Santa Maria 10, Bishop Montgomery 9
Santa Rosa Academy 13, Anza Hamilton 1
Savanna 7, Katella 5
Serrano 5, Sultana 3
Sherman Oaks Notre Dame 7, Harvard-Westlake 5
Sierra Canyon 3, Crossroads 0
Silver Valley 11, Cobalt 0
Sonora 11, Sunny Hills 2
St. Francis 9, La Canada 5
Summit 9, Bloomington 3
Tesoro 3, El Toro 1
Thousand Oaks 5, Westlake 1
Torrance 2, West Torrance 0
Tustin 6, Placentia Valencia 4
United Christian 34, La Sierra Academy 1
Villa Park 6, Brea Olinda 2
Village Christian 6, Whittier Christian 0
Walnut 7, Diamond Ranch 1
West Ranch 6, Valencia 3
Westminster La Quinta 7, Bolsa Grande 1