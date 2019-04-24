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High school baseball: Tuesday's scores

Apr 24, 2019 | 10:34 AM

Alemany 5, Arroyo Grande 1

Aliso Niguel 8, San Juan Hills 3

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Anaheim 10, Santa Ana Valley 0

Anaheim Canyon 6, Foothill 1

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Apple Valley 10, Hesperia 0

Arrowhead Christian 14, Bermuda Dunes Desert Christian 7

Bell 6, South Gate 0

Big Bear 16, Riverside Prep 0

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Blythe Palo Verde Valley 12, Desert Mirage 1

Buckley 10, Santa Monica Pacifica Christian 7

Cajon 16, Carter 0

Calabasas 7, Newbury Park 4

Canyon Springs 14, Heritage 4

Cerritos 2, Oxford Academy 1

Charter Oak 2, South Hills 1

Claremont 18, Alta Loma 17

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Corona Centennial 7, Eastvale Roosevelt 2

Corona del Mar 6, Laguna Beach 0

Da Vinci 3, Animo Leadership 2

Dana Hills 3, Mission Viejo 0

Downey Calvary Chapel 4, Calvary Murrieta 3

Dunn 18, Pioneer Valley 11

Eagle Rock 4, Lincoln 3

Excelsior 3, Academy for Academic Excellence 1

Faith Baptist 3, Trinity Classical 0

Garden Grove 4, Western 3

Garden Grove Santiago 12, Los Amigos 11

Garey 11, La Puente 0

Grand Terrace 11, Colton 1

Hillcrest Christian 14, Summit View West 1

Huntington Beach 6, Edison 0

Indio 8, Waterford 7

Irvine 4, Northwood 3

Kaiser 6, Fontana 2

La Habra 17, Buena Park 1

La Palma Kennedy 2, Garden Grove Pacifica 0

Lennox Academy 15, Hawthorne Math/Science 2

Lompoc 5, Dos Pueblos 1

Los Altos 3, West Covina 2

Los Angeles Hamilton 4, Venice 3

Los Angeles Marshall 6, Los Angeles Wilson 3

Los Angeles Roosevelt 14, Huntington Park 1

Malibu 5, Santa Paula 3

Millikan 18, Cathedral 1

Montclair 4, Diamond Bar 3

Montebello 4, Alhambra 2

Muir 7, Pasadena 4

North Valley Military 10, Sun Valley 2

Ojai Valley 14, Newbury Park Adventist 3

Ontario Christian 3, Woodcrest Christian 2

Orange Vista 5, Lakeside 4

Pahrump (Nev.) Pahrump Valley 10, Coachella Valley 2

Palisades 17, Fairfax 0

Paloma Valley 2, Valley View 1

Pioneer 11, Artesia 0

Pomona 8, Edgewood 2

Portola 4, Woodbridge 2

Rio Hondo Prep 5, Chadwick 1

Rio Mesa 6, Ventura 0

Riverside North 5, Temescal Canyon 3

Riverside Notre Dame 8, Perris 2

Riverside Poly 7, Arlington 2

Rowland 8, Baldwin Park 3

San Dimas 5, Northview 2

Santa Ana 3, Orange 1

Santa Maria 10, Bishop Montgomery 9

Santa Rosa Academy 13, Anza Hamilton 1

Savanna 7, Katella 5

Serrano 5, Sultana 3

Sherman Oaks Notre Dame 7, Harvard-Westlake 5

Sierra Canyon 3, Crossroads 0

Silver Valley 11, Cobalt 0

Sonora 11, Sunny Hills 2

St. Francis 9, La Canada 5

Summit 9, Bloomington 3

Tesoro 3, El Toro 1

Thousand Oaks 5, Westlake 1

Torrance 2, West Torrance 0

Tustin 6, Placentia Valencia 4

United Christian 34, La Sierra Academy 1

Villa Park 6, Brea Olinda 2

Village Christian 6, Whittier Christian 0

Walnut 7, Diamond Ranch 1

West Ranch 6, Valencia 3

Westminster La Quinta 7, Bolsa Grande 1

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